Байден категорически против свидетельствовать в Сенате в пределах импичмента Трампа
Потенциальный соперник Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байден не будет давать показания Сенату в рамках процедуры импичмента Трампа.
Байден в интервью газете The Des Moines Register заявил, что пока в Сенат его не вызывали.
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По словам бывшего вице-президента, его согласие на возможную повестку от Сената даст Трампу возможность отвлечь внимание граждан США с самого импичмента.
Он (Трамп – ред. 24 канал) всегда пытался переключить внимание со своей персоны,
– добавил Байден.
Демократ считает, что Сенат вряд ли вообще направит ему такую повестку, поскольку "это было бы слишком лицемерно".
Кстати: Ни юристов, ни свидетелей, – Трамп отреагировал на объявление импичмента
Справка. Президенту США Дональду Трампу объявили импичмент на основе обвинений в давлении на Украину. Он стал лишь 3 американским лидером, которому официально предъявлены обвинения в соответствии с Конституцией.
Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
- 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.
Больше: Импичмент президента США: почему Трампу объявили недоверие
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