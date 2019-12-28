10:57
28 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секрет успіху Роскосмоса. Тепле місце для принцеси-дочки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 27 грудня
      Вєсті.UA: Нова "труба" України. Мер Херсона показав, як відповідати на маразм дєда Пині
      Вєсті.UA
      20:14, 27 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини політики
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Байден категорично проти свідчити у Сенаті в межах імпічменту Трампа

      99 Читать новость на русском
      Джо Байден / apnews.com

      Потенційний суперник Дональда Трампа майбутніх президентських виборах Джо Байден не буде давати свідчення Сенату у межах процедури імпічменту Трампа.

      Байден в інтерв'ю газеті The Des Moines Register заявив, що наразі в Сенат його не викликали.

      Читайте також: Джуліані звинуватив Байдена у підкупі Порошенка, – ЗМІ

      За словами колишнього віцепрезидента, його згода на можливу повістку від Сенату дасть Трампу можливість відвернути увагу громадян США від самого імпічменту.

      Він (Трамп – ред. 24 канал) завжди намагався перемкнути увагу зі своєю персони,
      – додав Байден.

      Демократ вважає, що Сенат навряд чи взагалі направить йому таку повістку, оскільки "це було б надто лицемірно".

      До речі: Ні юристів, ні свідків, – Трамп відреагував на оголошення імпічменту

      Довідка. Президенту США Дональду Трампу оголосили імпічмент на основі звинувачень у тиску на Україну. Він став лише 3 американським лідером, якому офіційно пред'явлені звинувачення у відповідності з Конституцією.

      Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
      • 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа.

      Більше: Імпічмент президента США: чому Трампу оголосили недовіру

      Абсолютне нахабство, – відомий симпатіями до Путіна президент Чехії раптово розкритикував Росію
      сьогодні
      4905
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Джозеф Байден Імпічмент Трампа Дональд Трамп Новини США Імпічмент Телефонна розмова Зеленського і Трампа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:01 Головні новини 27 грудня: "Газпром" виплатив Україні 3 мільярди боргу та авіакатастрофа в Алмати
      Лія Бонавська 1145
      сьогодні , 08:40 Население России сократится, или Еще одна причина менять власть
      Ель Мюрид 322
      26 грудня , 20:23 Як зробити відпочинок у басейні комфортним – основні правила вибору осушувачів
      267
      сьогодні , 08:10 Скільки коштуватиме новорічний стіл 2020
      Катерина Степанова 1031
      сьогодні , 07:25 Що відомо про Ірину Венедіктову, яка очолила ДБР
      Анастасія Кримова 3681
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук