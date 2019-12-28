Байден категорично проти свідчити у Сенаті в межах імпічменту Трампа
Потенційний суперник Дональда Трампа майбутніх президентських виборах Джо Байден не буде давати свідчення Сенату у межах процедури імпічменту Трампа.
Байден в інтерв'ю газеті The Des Moines Register заявив, що наразі в Сенат його не викликали.
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За словами колишнього віцепрезидента, його згода на можливу повістку від Сенату дасть Трампу можливість відвернути увагу громадян США від самого імпічменту.
Він (Трамп – ред. 24 канал) завжди намагався перемкнути увагу зі своєю персони,
– додав Байден.
Демократ вважає, що Сенат навряд чи взагалі направить йому таку повістку, оскільки "це було б надто лицемірно".
До речі: Ні юристів, ні свідків, – Трамп відреагував на оголошення імпічменту
Довідка. Президенту США Дональду Трампу оголосили імпічмент на основі звинувачень у тиску на Україну. Він став лише 3 американським лідером, якому офіційно пред'явлені звинувачення у відповідності з Конституцією.
Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
- 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа.
Більше: Імпічмент президента США: чому Трампу оголосили недовіру
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