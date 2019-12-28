Байден категорично проти свідчити у Сенаті в межах імпічменту Трампа

Потенційний суперник Дональда Трампа майбутніх президентських виборах Джо Байден не буде давати свідчення Сенату у межах процедури імпічменту Трампа.

Байден в інтерв'ю газеті The Des Moines Register заявив, що наразі в Сенат його не викликали.

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За словами колишнього віцепрезидента, його згода на можливу повістку від Сенату дасть Трампу можливість відвернути увагу громадян США від самого імпічменту.

Він (Трамп – ред. 24 канал) завжди намагався перемкнути увагу зі своєю персони,

– додав Байден.

Демократ вважає, що Сенат навряд чи взагалі направить йому таку повістку, оскільки "це було б надто лицемірно".

До речі: Ні юристів, ні свідків, – Трамп відреагував на оголошення імпічменту

Довідка. Президенту США Дональду Трампу оголосили імпічмент на основі звинувачень у тиску на Україну. Він став лише 3 американським лідером, якому офіційно пред'явлені звинувачення у відповідності з Конституцією.