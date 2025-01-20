Инаугурация нового лидера США: чего ждать от Трампа и его команды

В понедельник, 20 января, состоится инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа. Скорее всего, там он объявит протокольную речь. Вряд ли новый американский лидер будет докладывать о своих планах относительно внешней политики, в частности.

Такое мнение 24 Каналу озвучил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. По его словам, пока неизвестно, каким будет мирный план Трампа, ведь это будет длительный процесс.

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"Относительно того, что можно ожидать, то до сих пор не известно, что будет входить в мирный план, потому что он еще формируется. Будет ли один мирный план, или будет несколько сценариев? Потому что уже вырисовывается, что, возможно, члены команды Трампа разрабатывают несколько возможных моделей, сценариев, в зависимости от того, как пойдут дела, какой будет реакция на первые варианты", – заметил он.

Важно, будут ли в плане учтены все интересы Украины. Например, если наше государство откажется его принять, то будет ли Трамп давить? Возможно, наоборот – он будет давить на Владимира Путина.

Возможно, будет продолжать поддерживать Украину, даже новые санкции относительно России вводить. И тот, и тот варианты возможны. Но Трамп непредсказуем. Поэтому посмотрим, как будет на самом деле. Будем надеяться, что он с его администрацией повернет на сторону поддержки Украины,

– предположил Дубовик.

Влияние окружения Трампа

Директор Центра международных исследований объяснил, что новая администрация Трампа будет отличаться от той, что была при его предыдущей каденции. Тогда республиканца несколько сдерживали и не позволяли реализовывать то, чего он хотел в политике, в частности, во внешней. Он хотел принимать решения единолично.

Видимо, он будет действительно более активно участвовать в принятии решений. Или, может, и наоборот, потому что он уже немолодой человек и устал в течение избирательной гонки,

– сказал он.

Неизвестно, будут ли влиятельными те люди, которых Трамп рассматривает на ключевые для внешней политики должности. Ведь в его прошлой администрации наблюдались частые ротации.

Кроме того, важный момент, будет ли группа неформального влияния. К примеру, как будут влиять Илон Маск, Дональд Трамп-младший, Такер Карлсон и другие. Они негативно относятся к продолжению военной помощи Украине.

"Поэтому будут ли они иметь преимущество над теми, кто будет работать на тех должностях? Марко Рубио, Майк Волц и другие. Надеюсь, что будет какой-то баланс. Но надо понимать, что эти люди имеют прямой доступ к президенту, и могут всегда позвонить, зайти и что-то ему сказать. В отличие от, например, государственного секретаря", – подчеркнул Владимир Дубовик.

Уже сейчас есть определенные споры между некоторыми сторонниками Трампа и Илоном Маском. Люди жалуются окружению Трампа на чрезмерное влияние Маска внутри администрации. Не исключено, что между ними еще будут разногласия.

Дональд Трамп-младший имеет последовательную критическую позицию по поддержке Украины. Новоизбранный президент США влияет на позицию своих детей, поэтому они могут транслировать его взгляды. Так же он учитывает мнение своей семьи, в частности, детей.

"Он учитывает иногда позицию членов семьи. В частности, есть доказанные примеры, когда в предыдущей администрации Иванка Трамп, дочь, убеждала отца что-то делать, когда смотрели какие-то международные новости, потом рекомендовала ему что-то сделать, и он следовал ее рекомендациям. Поэтому это важно", – добавил Директор Центра международных исследований.