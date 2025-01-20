Таку думку 24 Каналу озвучив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. За його словами, наразі невідомо, яким буде мирний план Трампа, адже це буде тривалий процес.

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"Щодо того, що можна очікувати, то і досі не відомо, що буде входити у мирний план, бо він ще формується. Чи буде один мирний план, чи буде кілька сценаріїв? Бо вже вимальовується, що, можливо, члени команди Трампа розробляють кілька можливих моделі, сценарії, залежно від того, як підуть справи, якою буде реакція на перші варіанти", – зауважив він.

Важливо, чи будуть у плані враховані усі інтереси України. Наприклад, якщо наша держава відмовиться його прийняти, то чи буде Трамп тиснути? Можливо, навпаки – він буде тиснути на Владіміра Путіна.

Можливо, буде продовжувати підтримувати Україну, навіть нові санкції щодо Росії вводити. І той, і той варіанти можливі. Але Трамп непередбачуваний. Тому подивимося, як буде насправді. Будемо сподіватися, що він з його адміністрацією поверне на бік підтримки України,

– припустив Дубовик.

Вплив оточення Трампа

Директор Центру міжнародних досліджень пояснив, що нова адміністрація Трампа буде відрізнятись від тієї, що була за його попередньої каденції. Тоді республіканця дещо стримували та не дозволяли реалізовувати те, чого він хотів у політиці, зокрема, у зовнішній. Він хотів приймати рішення одноосібно.

Мабуть, він буде дійсно більш активно брати участь у прийнятті рішень. Чи, може, і навпаки, тому що він вже немолода людина і втомився протягом виборчих перегонів,

– сказав він.

Невідомо, чи будуть впливовими ті люди, яких Трамп розглядає на ключові для зовнішньої політики посади. Адже у його минулій адміністрації спостерігались часті ротації.

Крім того, важливий момент, чи буде група неформального впливу. До прикладу, як впливатимуть Ілон Маск, Дональд Трамп-молодший, Такер Карлсон та інші. Вони негативно ставляться до продовження військової допомоги Україні.

"Тому чи вони будуть мати перевагу над тими, хто буде працювати на тих посадах? Марко Рубіо, Майк Волц та інші. Сподіваюсь, що буде якийсь баланс. Але треба розуміти, що ці люди мають прямий доступ до президента, і можуть завжди зателефонувати, зайти і щось йому сказати. На відміну від, наприклад, державного секретаря", – підкреслив Володимир Дубовик.

Вже зараз є певні суперечки між деякими прихильниками Трампа та Ілоном Маском. Люди скаржаться оточенню Трампа на надмірний вплив Маска всередині адміністрації. Не виключено, що між ними ще будуть розбіжності.

Дональд Трамп-молодший має послідовну критичну позицію щодо підтримки України. Новообраний президент США впливає на позицію своїх дітей, тому вони можуть транслювати його погляди. Так само він враховує думку своєї родини, зокрема, дітей.

"Він зважає іноді на позицію членів родини. Зокрема, є доведені приклади, коли у попередній адміністрації Іванка Трамп, донька, переконувала батька щось робити, коли дивились якісь міжнародні новини, потім рекомендувала йому щось зробити, і він слідував її рекомендаціям. Тому це важливо", – додав Директор Центру міжнародних досліджень.