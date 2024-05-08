Это уже не тот Путин: что изменилось в руководителе Кремля

Российский диктатор Владимир Путин находится на посту уже почти 25 лет. За время правления он кардинально изменился – не только внешне, но и в своем поведении. Поэтому последние годы не прекращаются разговоры о двойниках так называемого президента России.

Кандидат психологических наук Дмитрий Попов рассказал 24 Каналу, что Путин действительно имеет несколько двойников. Их используют в зависимости от ситуаций, например, во время "инаугурации" был один, во время поездок в Украину – другой.

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Сколько двойников имеет Путин

"Первый – "бункерный" и именно он является "оригинальным". Я установил, что именно он пришел на смену Борису Ельцину. Это один и тот же человек, который в декабре 2023 года отвечал на вопросы россиян. Там Путин заявил, что идет на выборы президента", – рассказал кандидат психологических наук.

Второй – "говорун". Его мы видели на инаугурации. Он очень часто разговаривает, даже может использовать научные формулировки. Этот прототип часто трактует историю на свой лад.

Еще есть "банкетный" – тот, кто на очень непродолжительное время появляется там, где надо употреблять алкогольные напитки, или выступать в холодных местах. Например, выступление зимой на стадионе "Лужники". Он самый молодой из всех, ему не более 50 лет,

– отметил Дмитрий Попов.

Последний – это гражданин Беларуси. Его используют там, где опасно. Например, поездка в оккупированный Мариуполь, Крым, Донецкую область. Тогда сразу заметно существенные нарушения сопровождения президента страны, его защиты,

Кто из политиков различает двойников Путина

Глава Кремля в течение 5 лет жил в Германии, поэтому хорошо владеет немецким. Это подтверждают видео, на которых он действительно свободно общается на иностранном языке, но также есть другие записи, например, со встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Тогда Путин использовал услуги переводчика.

Человек, который разговаривал на немецком, – это настоящий Путин, который пришел на смену Ельцину. Тот, кто приглашал переводчика – псевдо-Путин. Для него выучить немецкий – лишний труд, который ему не нужен,

– добавил Попов.

Есть много лидеров мира, которые могут отличить, с кем именно они общаются. Это, например, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. У него меняется поведение во время встречи с двойником. Он даже не выходит из резиденции, чтобы его поздравить.

Зато если говорит с "оригинальным", то приезжает в аэропорт и встречает Путина еще во время выхода из самолета. Также Лукашенко не позволяет себе шутить или перебивать реального главу Кремля.

Еще есть президент Турции Реджеп Эрдоган, который различает, кто перед ним. Он значительно жестче, чем Лукашенко, поэтому когда общается с двойником, ставит его в невыгодные условия,

– сказал кандидат психологических наук.

Глава Китая Си Цзиньпин также знает, с кем говорит. Это подтвердил его последний визит в Москву, состоявшийся в марте 2023 года. Тогда с ним говорил настоящий Путин. Было заметно, что глава Кремля вел себя, как абсолютно подчиненный человек. Си начал этим пользоваться с первых минут.

Какова ситуация с европейскими лидерами пока неизвестно. Например, президенты Франции или США не показывают того, что отличают настоящего Путина от его двойника.

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