Кандидат психологічних наук Дмитро Попов розповів 24 Каналу, що Путін справді має декілька двійників. Їх використовують залежно від ситуацій, наприклад, під час "інавгурації" був один, під час поїздок в Україну – інший.

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Скільки двійників має Путін

"Перший – "бункерний" і саме він є "оригінальним". Я встановив, що саме він прийшов на зміну Борису Єльцину. Це одна й та ж людина, яка у грудні 2023 року відповідала на питання росіян. Там Путін заявив, що йде на вибори президента", – розповів кандидат психологічних наук.

Другий – "говорун". Його ми бачили на інавгурації. Він дуже часто розмовляє, навіть може використовувати наукові формулювання. Цей прототип часто трактує історію на свій лад.

Ще є "банкетний" – той, хто на дуже нетривалий час з'являється там, де треба вживати алкогольні напої, або виступати у холодних місцях. Наприклад, виступ взимку на стадіоні "Лужніки". Він наймолодший з усіх, йому не більше 50 років,

– зауважив Дмитро Попов.

Останній – це громадянин Білорусі. Його використовують там, де небезпечно. Наприклад, поїздка в окупований Маріуполь, Крим, Донеччину. Тоді одразу помітно суттєві порушення супроводу президента країни, його захисту,

Хто з політиків розрізняє двійників Путіна

Очільник Кремля упродовж 5 років жив у Німеччині, тому добре володіє німецькою. Це підтверджують відео, на яких він справді вільно спілкується іноземною мовою, але також є інші записи, наприклад, із зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Тоді Путін використовував послуги перекладача.

Людина, яка розмовляла німецькою, – це справжній Путін, який прийшов на зміну Єльцину. Той, хто запрошував перекладача – псевдо-Путін. Для нього вивчити німецьку – зайва праця, яка йому не потрібна,

– додав Попов.

Є багато лідерів світу, які можуть відрізнити, з ким саме вони спілкуються. Це, наприклад, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко. У нього змінюється поведінка під час зустрічі з двійником. Він навіть не виходить з резиденції, щоб його привітати.

Натомість якщо говорить з "оригінальним", то приїжджає в аеропорт та зустрічає Путіна ще під час виходу з літака. Також Лукашенко не дозволяє собі жартувати чи перебивати реального очільника Кремля.

Ще є президент Туреччини Реджеп Ердоган, який розрізняє, хто перед ним. Він значно жорсткіший, ніж Лукашенко, тому коли спілкується з двійником, ставить його в невигідні умови,

– сказав кандидат психологічних наук.

Очільник Китаю Сі Цзіньпін також знає, з ким говорить. Це підтвердив його останній візит у Москву, що відбувся у березні 2023 року. Тоді з ним говорив справжній Путін. Було помітно, що очільник Кремля поводився, як абсолютно підлегла людина. Сі почав цим користуватися з перших хвилин.

Яка ситуація з європейськими лідерами наразі невідомо. Наприклад, президенти Франції чи США не показують того, що відрізняють справжнього Путіна від його двійника.

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