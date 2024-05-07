В России началась "инаугурация" Путина: главные заявления главы Кремля
В России стартовало вступление Путина в должность президента. Впрочем, на этот раз на празднике диктатора гостей значительно меньше. Ведь лидеры ряда стран отказались участвовать в незаконной церемонии.
Пятая за последние четверть века церемония вступления Владимира Путина в должность президента России проходит в Большом Кремлевском дворце. Что наговорил диктатор, читайте дальше.
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На праздник Путина слетелись "известные" гости
За час до начала самой церемонии в Кремлевский дворец начали прибывать представители российской власти, в частности глава правительства Мишустин, министр обороны Шойгу и заместитель секретаря Совбеза России Медведев. Последний прибыл вместе с женой.
Не смог пропустить "шабаш" у начальства и чеченский лидер Рамзан Кадыров. Российские пропагандисты зафиксировали момент прибытия приспешника Путина.
Появление Кадырова на мероприятии: смотрите видео
Были среди гостей и так называемые деятели культуры. Среди них – актер и фанат Путина Иван Охлобыстин и композитор Александра Пахмутова.
Кто прибыл на инаугурацию Путина / Фото соцсети
Церемония началась
Церемония "инаугурации" началась. В зал занесли флаг России и президентский штандарт.
Кто из стран ЕС примет участие в "празднике" Путина
Хотя западные правительства почти единогласно осудили выборы президента в России как нечестные и недемократические, несколько государств ЕС таки отправили своих представителей для участия в церемонии вступления Путина в должность.
По данным СМИ, речь идет о Франции, Венгрии, Словакию, Грецию, Мальту и Кипр.
В то же время категорическую позицию выразили страны Балтии, Великобритания, Канада, Чехия, Германия и США, отказавшись участвовать в инаугурации диктатора.
Ранее в МИД Украины заявили, что не видят оснований для признания Путина легитимным президентом России.
Контекст "выборов" в России: что известно
- Незадолго до президентских выборов в стране – агрессорке в российской колонии умер Алексей Навальный.
- Еще при жизни оппозиционер поддержал предложение прийти в 12 часов в последний день выборов президента России – 17-го марта – на избирательный участок и проголосовать против Владимира Путина или испортить бюллетень.
- Во время собственно проведения выборов происходили массовые задержания участников этой акции под названием "Полдень против Путина".
- Кроме того, были случаи многочисленных порч бюллетеней и урн.
- К тому же, Россия незаконно провела выборы на оккупированных территориях Украины. Захватчики использовали против местных террор и запугивание.
- Российская ЦИК объявила о "победе" Путина с 87 процентами поддержки.