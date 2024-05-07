В России началась "инаугурация" Путина: главные заявления главы Кремля

В России стартовало вступление Путина в должность президента. Впрочем, на этот раз на празднике диктатора гостей значительно меньше. Ведь лидеры ряда стран отказались участвовать в незаконной церемонии.

Пятая за последние четверть века церемония вступления Владимира Путина в должность президента России проходит в Большом Кремлевском дворце. Что наговорил диктатор, читайте дальше.

Смотрите также Наступление врага приостановлено, – военный объяснил, какая ситуация на Авдеевском направлении

На праздник Путина слетелись "известные" гости

За час до начала самой церемонии в Кремлевский дворец начали прибывать представители российской власти, в частности глава правительства Мишустин, министр обороны Шойгу и заместитель секретаря Совбеза России Медведев. Последний прибыл вместе с женой.

Не смог пропустить "шабаш" у начальства и чеченский лидер Рамзан Кадыров. Российские пропагандисты зафиксировали момент прибытия приспешника Путина.

Появление Кадырова на мероприятии: смотрите видео

Были среди гостей и так называемые деятели культуры. Среди них – актер и фанат Путина Иван Охлобыстин и композитор Александра Пахмутова.

Кто прибыл на инаугурацию Путина / Фото соцсети

Церемония началась

Церемония "инаугурации" началась. В зал занесли флаг России и президентский штандарт.

Кто из стран ЕС примет участие в "празднике" Путина

Хотя западные правительства почти единогласно осудили выборы президента в России как нечестные и недемократические, несколько государств ЕС таки отправили своих представителей для участия в церемонии вступления Путина в должность.

По данным СМИ, речь идет о Франции, Венгрии, Словакию, Грецию, Мальту и Кипр.

В то же время категорическую позицию выразили страны Балтии, Великобритания, Канада, Чехия, Германия и США, отказавшись участвовать в инаугурации диктатора.

Ранее в МИД Украины заявили, что не видят оснований для признания Путина легитимным президентом России.

Контекст "выборов" в России: что известно