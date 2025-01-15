На инаугурации Трампа впервые в истории должны были приспустить флаги: в чем причина

Через несколько дней состоится инаугурация Дональда Трампа. Впервые в истории США во время вступления в должность нового президента национальные флаги должны были быть приспущены.

В понедельник, 20 января, состоится исторический день – инаугурация 47-ого президента США – Дональда Трампа. Республиканец уже выразил свое недовольство тем, как будет проходить церемония, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Почему инаугурация должна была происходить со спущенными флагами

Национальные флаги в США приспустили по распоряжению Джо Байдена в связи со смертью экс-президента Джимми Картера 29 декабря.

Траур длится 30 дней, и накладывается на дату инаугурации Дональда Трампа.

Республиканец не скрывал своего недовольства. Он заявил, что демократы, мол, радуются, что флаги будут приспущены во время его инаугурации. "Они думают, что это что-то замечательное и очень этому радуются, потому что на самом деле они не любят нашу страну и думают только о себе", – жаловался Трамп.

"Никто не хочет такого видеть, никто из американцев не будет рад по этому поводу. Посмотрим, как все сложится", – добавил он.

Республиканцы планируют пойти против приказа Байдена

Стало известно, что сторонники Трампа решили пойти вопреки распоряжению Байдена, который дал указание, чтобы в день инаугурации флаги были наполовину приспущены.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что флаги на Капитолии будут подняты в полном составе во время инаугурации, а на следующий день их приспустят наполовину.

Кроме того, увеличилось количество губернаторов-республиканцев, которые приказали поднять флаги на государственных зданиях на полный флагшток в день инаугурации.