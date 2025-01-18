Изменение места проведения инаугурации Трампа спровоцировало конфликт: WP раскрыл детали

Уже в понедельник, 20 января, в США состоится знаковое событие. Дональд Трамп официально станет президентом страны. Однако, за несколько дней до начала инаугурации, вокруг торжественной церемонии вспыхнул скандал.

Конфликт вызвало решение Дональда Трампа изменить место проведения инаугурации. Дело в том, что церемонию по традиции должны были проводить на улице возле Капитолия. Но политик захотел перенести ее в само здание из-за холодной погоды, передает 24 Канал с ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также В очередной раз оконфузился: с чем связаны новые скандальные заявления Орбана о России и Украине

Сотни тысяч людей, которые купили билеты на церемонию, не смогут их использовать

На фоне внезапного переноса церемонии в помещение представители правоохранительных органов созвали срочные совещания. Члены Конгресса узнали об изменении через СМИ, а затем получили сотни звонков от растерянных избирателей, которые имели билеты на праздничные мероприятия. Работники в Капитолийской Ротонде, где теперь Трамп даст присягу, немедленно взялись за возведение новой сцены.

Изменение места проведения инаугурации заставило сотни тысяч людей, которые планировали участие в церемонии, срочно менять свои планы.

Отметим, что инаугурационный парад также перенесут с улиц Вашингтона – на арену Capital One. Проблема заключается в том, что на церемонию инаугурации Трампа продали 220 000 билетов. Однако Capital One, где, по словам политика, его сторонники смогут увидеть присягу, вмещает до 20 000 человек.

В онлайн-форумах в пятницу сотни людей обсуждали, стоит ли отказываться от поездок в Вашингтон или максимально использовать событие, теперь лучше адаптированное для телевизионной аудитории. Некоторые писали, что планируют забрать свои теперь уже ненужные билеты для альбомов. Другие предлагали собираться в лобби отелей или в соседних барах с большими экранами. Некоторые писали, что Трамп, который родом из Нью-Йорка, и Венс, который родом из Огайо, должны были бы привыкнуть к погоде и продолжить мероприятия на улице, как было запланировано.

Переход в закрытое помещение может изменить центр притяжения с Национальной аллеи к арене Capital One, где уже было запланировано собрание тысяч сторонников Трампа для "победного митинга" в воскресенье. Стадион расположен в самом центре Вашингтона, окружен жилыми высотками, ресторанами и барами, что может осложнить меры безопасности.

Напомним, что эта инаугурация происходит после периода высокого стресса для полиции и чиновников округа, которые работали сверхурочно, чтобы организовать подсчет голосов 6 января, государственные похороны бывшего президента Джимми Картера и зимние бури, которые закрыли школы и федеральные офисы. Она также следует за атакой грузовика в Новом Орлеане в день Нового года и взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, инцидентами, которые привели к повышенной готовности правоохранительных органов по всей стране.