Трамп анонсировал "крупнейшую операцию по депортации" в истории США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп снова высказался на счет мигрантов в США. На этот раз он пообещал провести "самую большую операцию по депортации" как только состоится его инаугурация.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на заявление Трампа во время конференции Turning Point Action AmericaFest в Аризоне, передает 24 Канал.

Смотрите также Замораживание войны по "корейскому сценарию": кто такой Кит Келлог и с каким планом едет в Украину

Что известно о заявлении Трампа относительно мигрантов в США

Дональд Трамп отметил, что сразу после инаугурации 20 января 2025 года подпишет "исторический список исполнительных указов", касающихся закрытия американской границы для нелегальных мигрантов.

И в тот же день мы начнем крупнейшую операцию по депортации в американской истории, масштабнее даже операции президента Дуайта Эйзенхауэра,

– указал республиканец.

Издание отмечает, что в течение всей своей предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал провести кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов, проживающих на территории США.

К слову, источники издания Financial Times отмечают, что в день своей инаугурации Дональд Трамп якобы планирует выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Несмотря на вышеуказанные планы команды республиканцев среди ее членов существуют недоразумения и разногласия по этому поводу. Однако подавляющее большинство выступает именно за разрыв связей.