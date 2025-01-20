Инаугурация Трампа в США: когда начнется церемония – дата и время

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится уже в понедельник, 20 января. Церемония состоится в Капитолии в Вашингтоне.

Четырехлетний срок полномочий Байдена истекает в полдень 20 января, и вскоре после этого Дональд Трамп примет присягу. Во сколько начнется инаугурация Трампа и что стоит знать – рассказывает 24 Канал.

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Когда начнется инаугурация Трампа

День инаугурации Дональда Трампа начнется с церковной службы в церкви Святого Иоанна на площади Лафайет в Вашингтоне. После этого состоится чаепитие в Белом доме с Джо и Джилл Байден. Отмечается, что традиция чаепития в Белом доме существует с 1953 года и подчеркивает мирную передачу власти в США.

Кортеж Трампа прибудет на торжества в Капитолий в 10:30 утра (в 17:30 по Киеву). После этого в здании Конгресса объявят прибытие новоизбранного президента и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Кульминацией станет церемония инаугурации, которая должна начаться около 11:30 утра по восточному времени (18:30 по Киеву). Стоит отметить, что первым присягу перед председателем Верховного суда США примет вице-президент Джей Ди Вэнс.

Важно! Церемония будет доступна в прямом эфире на официальных платформах Белого дома. Также прямое включение из Вашингтона доступно по ссылке.

Затем этого певица Керри Андервуд исполнит песню America the Beautiful в сопровождении хора Вооруженных сил и Военно-морской академии США. После этого, положив руку на Библию, Дональд Трамп примет присягу перед председателем Верховного суда, официально став 47-м президентом США.

Хор Военно-морской академии исполнит "Боевой гимн Республики", а Трамп произнесет свою инаугурационную речь. Отмечается, что в своей речи политик обозначит ключевые цели и приоритеты на будущий срок.

Дональд Трамп также посетит президентскую комнату, расположенную рядом с залом заседаний Сената – там он подпишет ключевые документы, с которых начнет работу новая администрация.

Традиционно инаугурационные торжества проходят на улице, перед зданием Капитолия. Однако в этом году церемонию перенесли с открытой площадки в ротонду Конгресса США – причиной стал мороз в США. Интересно, что это стало первым подобным случаем с 1985 года.

По данным Объединенного комитета Конгресса по инаугурационным церемониям, ротонда может вместить лишь около 600 человек. Ранее сообщалось, что на церемонию должны были пригласить 1 400 человек.

Официальная часть инаугурационных торжеств закончится традиционным парадом по Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, соединяющей Капитолий и Белый дом.

К слову, ранее Дональд Трамп заявлял, что в течение нескольких часов после вступления в должность он подпишет десятки распоряжений. По словам политика, "одним росчерком пера" он отменит десятки разрушительных и радикальных указов и действий администрации Байдена.