Фальшивое шоу одного актера: политолог высмеял процесс инаугурации Путина

В России инаугурация Владимира Путина запланирована на 7 мая 2024 года. Для Кремля это событие как спектакль, где российский диктатор утверждает свое "величие" на публику. Предполагалось, что после псевдовыборов Путин начнет активные действия против Украины, однако возникли трудности.

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что ничего ожидать от инаугурации не стоит – как всегда это будет просто шоу. Он отметил, что в политическом смысле это мероприятие для пиара.

Смотрите также Россия производит больше оружия, чем ей надо на войне, и уже заполняет склады, – Писториус

"Фальшивое шоу одного актера, а стая людей будет аплодировать ему и имитировать восторг. Путин снова будет объявлять на инаугурации о своей бесконечно диктатуре", – сказал Эйдман.

Что сдерживало Путина

До выборов Путин себя частично сдерживал, ведь ему нужно было провести эту "процедуру" как можно спокойнее и в позитивной атмосфере, чтобы россияне чувствовали себя в безопасности.

Сейчас он уже давно себя не сдерживает. Они готовятся к каким-то попыткам переломить ход войны. Но, к счастью, они опоздали,

– отметил политолог.

Соединенные Штаты Америки уже приняли решение о возобновлении помощи для Украины. Ближайшие несколько дней поступит необходимое оружие и боеприпасы. Европа и Великобритания также объявили о военной помощи для нашей страны.

К лету существенно возрастет западная военная поддержка Украины, как американская, так и европейская. В начале лета Украина также должна получить самолеты,

– отметил Игорь Эйдман.

Он подчеркнул, что у Путина почти не остается времени до новых "экстраординарных форм помощи", которые предоставит Запад Украине в ближайшее время.

Режим российского диктатора: последние новости