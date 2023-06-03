В Индии экспресс влетел в грузовой поезд: количество жертв возросло почти до 300

В пятницу 2 июня произошло жуткое ДТП в Баласоре, что в штате Одиша, Индия. Там столкнулись два пассажирских поезда. В результате 288 человек погибли, известно о нескольких сотнях пострадавших.

Заметим, что данные о жертвах и пострадавших постоянно изменяются. К сожалению, они только растут. Сначала сообщалось о 50 погибших, а затем о более чем 100.

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Число жертв возросло

В Индии значительно возросло количество жертв. По данным издания Agence France-Presse, в настоящее время известно о 288 погибших, около 900 человек получили ранения.

Власти заявили, что эта железнодорожная авария – самая большая по количеству жертв за последние 10 лет.

Что известно о столкновении поездов

По имеющейся информации, инцидент произошел вблизи железнодорожной станции Баханага. Известно, что с рельсов сошел поезд Coromandel Express, двигавшийся со станции Шалимар в западной Бенгадии в Ченнай, что в Тамилнаде.

В опрокинутые вагоны грузового поезда врезался сверхскоростной экспресс Bengaluru-Howrah Superfast Express.

Индийское издание India Today по состоянию на 00:30 3 июня сообщило, что количество жертв возросло. Речь идет о не менее чем 120 человек. Что касается пострадавших, то их может быть больше 800.

Мы нашли более 120 тел, количество погибших может возрасти...,

– говорит Судханшу Саранги, генеральный директор пожарной службы штата Одиша.

Экспресс влетел в грузовой поезд / Фото ANI

Известно, что пострадавшие отправили в медицинские учреждения. Обстоятельства столкновения поездов выясняются.

Заметим, что в конце мая в Италии затонула туристическая лодка. К сожалению, там тоже не обошлось без жертв.

Что известно о затоплении лодки