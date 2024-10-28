Цена войны возрастет: в ОП сказали, как Индия может повлиять на возможности России воевать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может способствовать более быстрому окончанию войны России против Украины. Ведь относительно российской агрессии не может существовать такого понятия, как "нейтралитет".

Ведь агрессия россиян против Украины направлена на захват наших территорий и геноцид украинцев. Это 24 Каналу отметил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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"Здесь не какая-то спорная территория, не конфликт, который построен на взаимных претензиях и так далее. Есть классическая агрессия имперского типа. Россия пришла в другую страну, причем в юридически оформленную другую страну, где нет каких-то границ, которые надо было бы передвигать в одну или другую сторону и так далее. Она пришла именно для того, чтобы захватить определенные территории, ресурсы, убить большое количество людей, гражданского населения прежде всего", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что Индия – большая страна с сильными возможностями, поэтому премьер Нарендра Моди может влиять на завершение войны. По его словам, блокирование российской экономики, дешевых энергоресурсов, оборонно-промышленного комплекса России приведет к снижению способности Кремля вести войну.

Влияние Индии

Михаил Подоляк отметил, что нейтралитет относительно войны России против Украины – это странная конструкция. Потому что определенные страны делают вид, что не понимают факта агрессии, а одновременно активно сотрудничают с Россией, хоть и не делают заявлений в поддержку страны-агрессора, не передают ей оружие и так далее.

Однако эти страны позволяют Владимиру Путину получать определенные доходы, даже несмотря на санкции. В частности, говорится об Индии, Китае, Бразилии и так далее.

Именно через Индию Россия сегодня активно получает доходность, с помощью которой финансирует эту войну. Но если Индия, другие страны будут немножко меньше, мягко говоря, сотрудничать с Россией, тогда цена войны существенно возрастет для России, у нее будут дефициты не только ресурсные, которые они компенсируют с помощью Ирана и Северной Кореи, но и финансовые,

– объяснил чиновник.

Таким образом Россия будет не в состоянии продолжать такую же интенсивность войны, как сегодня. Поэтому в этом заключается проблема условного нейтралитета стран, которые позволяют Путину активно получать с глобальных рынков большое количество доходов.