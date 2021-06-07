В Индонезии произошло мощное землетрясение: угрозы цунами нет

Возле восточного побережья Индонезии 7 июня произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3. Очаг толчков был на глубине около 10 километров.

Подземные толчки зафиксировали в воскресенье, 7 июня, в 08:15. Эпицентр располагался в 145 километрах от города Туал.

Читайте также В Карпатах произошло землетрясение

В геологической службе США сообщают, что информации о разрушениях или погибших в результате землетрясения не поступало. Также нет сведений об угрозе цунами.



Землетрясение в Индонезии / Карта

Землетрясения в 2021 году: последние новости

На побережье Кипра в понедельник, 31 мая, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3. Толчки почувствовали по всей территории острова.

На юго-восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. Толчки почувствовали в районе префектуры Мияги неподалеку от АЭС "Фукусима-1".

В США возле побережья штата Орегон зафиксировали землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,3.

Индонезия расположена в Тихоокеанском огненном круге, где землетрясения частое явление. Последний раз подземные толчки там зафиксировали в январе текущего года. Природный катаклизм тогда унес жизни более 50 человек.

К теме Райский курорт стал адом: землетрясение в Индийском океане – самый страшный катаклизм 2004 года