В Индонезии произошло мощное землетрясение: угрозы цунами нет

7 июня 2021 , 10:20
Читати новину українською

Источник:

Геологическая служба США

Возле восточного побережья Индонезии 7 июня произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3. Очаг толчков был на глубине около 10 километров.

Подземные толчки зафиксировали в воскресенье, 7 июня, в 08:15. Эпицентр располагался в 145 километрах от города Туал.

Читайте также В Карпатах произошло землетрясение

В геологической службе США сообщают, что информации о разрушениях или погибших в результате землетрясения не поступало. Также нет сведений об угрозе цунами.


Землетрясение в Индонезии / Карта

Обратите внимание! Индонезия расположена в Тихоокеанском огненном круге, где землетрясения частое явление. Последний раз подземные толчки там зафиксировали в январе текущего года. Природный катаклизм тогда унес жизни более 50 человек.

Землетрясения в 2021 году: последние новости

К теме Райский курорт стал адом: землетрясение в Индийском океане – самый страшный катаклизм 2004 года

Автор: Олег Васьків