Индонезию всколыхнуло очередное мощное землетрясение

В Индонезии снова прогремело сильное землетрясение магнитудой 5,8. Подземные толчки были зафиксированы в пятницу утром 28 декабря.

Об этом свидетельствует информация Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

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Представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что магнитуда землетрясения составила 6,1.

Некоторые из местных жителей запаниковали и покинули свои дома. Некоторые собрались в поле,

– добавил он.

Dampak gempabumi 6,1 SR di Manokwari Selatan pada 28/12/2018, 10.03 WIB: Gempa dirasakan cukup kuat selama 6 detik di Kab. Manokwari Selatan dan kuat di Kab Manokwari selama 5 detik. Masyarakat sempat panik dan keluar rumah/bangunan. Sebagian warga berkumpul di lapangan. pic.twitter.com/7qg0FQMNkW — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 28 грудня 2018 р.

Он также добавил, что землетрясение ощущалось достаточно сильно в течение 6 секунд в Южном Маноквари, и 5 секунд в Маноквари.

Подземные толчки зафиксированы на глубине 40 километров, примерно в 65 километрах на юг от города Маноквари, столицы индонезийской провинции Западное Папуа на острове Новая Гвинея в Индонезии.

Напомним, что в ночь на 23 декабря по Киеву Индонезию накрыло цунами. Специалисты предполагают, что стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау. Количество погибших постоянно растет, больше тысячи человек пострадали и свыше 400 пропали без вести. Более 4,4 тысячи местных жителей вынуждены были покинуть свои дома из-за стихии. Более того, менее чем через 24 часа после смертоносного цунами, которое ударило по Индонезии, страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5.



К слову, это уже не первая стихия за последнюю неделю, которая поразила эту азиатскую страну. В частности, 16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира — Сопутан.

цунами в индонезии: хроника событий