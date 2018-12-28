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      Индонезию всколыхнуло очередное мощное землетрясение

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      Землетрясение в Индонезии 28.12.2018 - фото последствий землетрясения
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      В Индонезии снова прогремело сильное землетрясение магнитудой 5,8. Подземные толчки были зафиксированы в пятницу утром 28 декабря.

      Об этом свидетельствует информация Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

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      Представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что магнитуда землетрясения составила 6,1.

      Некоторые из местных жителей запаниковали и покинули свои дома. Некоторые собрались в поле,
      – добавил он.

      Он также добавил, что землетрясение ощущалось достаточно сильно в течение 6 секунд в Южном Маноквари, и 5 секунд в Маноквари.

      Подземные толчки зафиксированы на глубине 40 километров, примерно в 65 километрах на юг от города Маноквари, столицы индонезийской провинции Западное Папуа на острове Новая Гвинея в Индонезии.

      Напомним, что в ночь на 23 декабря по Киеву Индонезию накрыло цунами. Специалисты предполагают, что стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау. Количество погибших постоянно растет, больше тысячи человек пострадали и свыше 400 пропали без вести. Более 4,4 тысячи местных жителей вынуждены были покинуть свои дома из-за стихии. Более того, менее чем через 24 часа после смертоносного цунами, которое ударило по Индонезии, страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5.

      К слову, это уже не первая стихия за последнюю неделю, которая поразила эту азиатскую страну. В частности, 16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира — Сопутан.

      цунами в индонезии: хроника событий

      Теги: Землетрясение в Индонезии Индонезия
      Источник: 24 канал
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