Индонезию всколыхнуло очередное мощное землетрясение
В Индонезии снова прогремело сильное землетрясение магнитудой 5,8. Подземные толчки были зафиксированы в пятницу утром 28 декабря.
Об этом свидетельствует информация Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
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Представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что магнитуда землетрясения составила 6,1.
Некоторые из местных жителей запаниковали и покинули свои дома. Некоторые собрались в поле,
– добавил он.
Он также добавил, что землетрясение ощущалось достаточно сильно в течение 6 секунд в Южном Маноквари, и 5 секунд в Маноквари.
Подземные толчки зафиксированы на глубине 40 километров, примерно в 65 километрах на юг от города Маноквари, столицы индонезийской провинции Западное Папуа на острове Новая Гвинея в Индонезии.
Напомним, что в ночь на 23 декабря по Киеву Индонезию накрыло цунами. Специалисты предполагают, что стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау. Количество погибших постоянно растет, больше тысячи человек пострадали и свыше 400 пропали без вести. Более 4,4 тысячи местных жителей вынуждены были покинуть свои дома из-за стихии. Более того, менее чем через 24 часа после смертоносного цунами, которое ударило по Индонезии, страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5.
К слову, это уже не первая стихия за последнюю неделю, которая поразила эту азиатскую страну. В частности, 16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира — Сопутан.
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