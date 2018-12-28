Індонезію сколихнув черговий потужний землетрус

В Індонезії знову прогримів сильний землетрус магнітудою 5,8. Підземні поштовхи були зафіксовані у п'ятницю зранку 28 грудня.

Про це свідчить інформація Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

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Представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих країни Сутопо Пурво Нугрохо заявив, що магнітуда землетрусу сягнула 6,1.

Деякі з місцевих жителів запанікували і залишили свої будинки. Деякі зібралися у полі,

– додав він.

Dampak gempabumi 6,1 SR di Manokwari Selatan pada 28/12/2018, 10.03 WIB: Gempa dirasakan cukup kuat selama 6 detik di Kab. Manokwari Selatan dan kuat di Kab Manokwari selama 5 detik. Masyarakat sempat panik dan keluar rumah/bangunan. Sebagian warga berkumpul di lapangan. pic.twitter.com/7qg0FQMNkW — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 28 грудня 2018 р.

Він також додав, що землетрус відчувався достатньо сильно протягом 6 секунд у Південному Манокварі, і 5 секунд у Манокварі.

Підземні поштовхи зафіксовані на глибині 40 кілометрів, приблизно за 65 кілометрів на південь від міста Манокварі, столиці індонезійської провінції Західне Папуа на острові Нова Гвінея в Індонезії.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 грудня за Києвом Індонезію накрило цунамі. Фахівці припускають, що стихію могло спровокувати виверження вулкана Анак-Кракатау. Кількість загиблих постійно зростає, понад тисяча людей постраждали та понад 400 пропали безвісти. Понад 4,4 тисячі місцевих жителів змушені були залишити свої домівки через стихію. Більше того менш ніж через 24 години після смертоносного цунамі, яке вдарило по Індонезії, країну сколихнув землетрус магнітудою 5.



До слова, це вже не перша стихія за останній тиждень, що вразила цю азійську країну. Зокрема, 16 грудня на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Також того ж дня на індонезійському острові Сулавесі прокинувся один із найбільших вулканів світу — Сопутан.

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