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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Індонезію сколихнув черговий потужний землетрус

      199 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      В Індонезії знову прогримів сильний землетрус магнітудою 5,8. Підземні поштовхи були зафіксовані у п'ятницю зранку 28 грудня.

      Про це свідчить інформація Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

      Читайте також: У передчутті лиха: чому в Індонезії продовжили надзвичайний стан

      Представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих країни Сутопо Пурво Нугрохо заявив, що магнітуда землетрусу сягнула 6,1.

      Деякі з місцевих жителів запанікували і залишили свої будинки. Деякі зібралися у полі,
      – додав він.

      Він також додав, що землетрус відчувався достатньо сильно протягом 6 секунд у Південному Манокварі, і 5 секунд у Манокварі.

      Підземні поштовхи зафіксовані на глибині 40 кілометрів, приблизно за 65 кілометрів на південь від міста Манокварі, столиці індонезійської провінції Західне Папуа на острові Нова Гвінея в Індонезії.

      Нагадаємо, що у ніч проти 23 грудня за Києвом Індонезію накрило цунамі. Фахівці припускають, що стихію могло спровокувати виверження вулкана Анак-Кракатау. Кількість загиблих постійно зростає, понад тисяча людей постраждали та понад 400 пропали безвісти. Понад 4,4 тисячі місцевих жителів змушені були залишити свої домівки через стихію. Більше того менш ніж через 24 години після смертоносного цунамі, яке вдарило по Індонезії, країну сколихнув землетрус магнітудою 5.

      До слова, це вже не перша стихія за останній тиждень, що вразила цю азійську країну. Зокрема, 16 грудня       на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Також того ж дня на індонезійському острові Сулавесі прокинувся один із найбільших вулканів світу — Сопутан.

      цунамі в індонезії: хроніка подій

      Теги: Індонезія Землетрус в Індонезії
      Джерело: 24 Канал
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