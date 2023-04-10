Пионтковский объяснил цель целого ряда "слива" информации в США
Сетью распространяются якобы секретные материалы о деталях весеннего контрнаступления ВСУ. Пентагон начал расследование по возможной утечке документов.
Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист и оппозиционный политик. По его словам, такая утечка информации имеет сразу две цели.
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Для чего было все организовано
Андрей Пионтковский объяснил, что за этим делом все же стоит не конгрессмен.
Цель первая и основная – породить взаимное недоверие между украинскими и американскими военными накануне решающей операции и тем самым сорвав ее,
– заметил он.
К тому же, NYT в первой статье указывал Киев как главного виновника.
"Какой Киев? Если сейчас сотни этих документов и большая часть Украины никакого отношения не имеет и никогда не могли оказаться у украинских военных или власти", – подчеркнул оппозиционер.
По его словам, также стремились таким "сливом" информации ухудшить отношения между самими военнослужащими.
Андрей Пионтковский рассказал, почему был организован "слив" информации о контрнаступлении: смотрите видео
Нашкодили ли такие действия ВСУ
Пионтковский рассказал, что вторая цель – разоблачение американской военной деятельности.
По его мнению, вопросы возникли у известной разведывательной группы – США, Великобритания и Новая Зеландия.
"Они обмениваются эксклюзивной сверхсекретной информацией, но видно, что часть информации уплыла от Пентагона", - подчеркнул он.
Оппозиционер убежден, что сверхсекретной информации о направлении контрнаступления ВСУ там нет ничего.
Там очень много интересной информации, но ничего такого, что могло бы помешать успеху операции, совершенно нет, скорее наоборот,
– объяснил он.
Пионтковский сообщил, что есть много интересной информации, поразившей российских военных, разведывательное сообщество и общество в целом.
"Слив" по контрнаступлению ВСУ: главное
- 7 апреля в соцсетях появились засекреченные военные документы. В них изложены планы США и НАТО по развитию армии Украины накануне анонсированного контрнаступления.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что таким образом в Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление.
- Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что враг сейчас делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию не только в информационной среде Украины, но и государств-членов НАТО.
- Как отметили аналитики CNN со ссылкой на официальных лиц, вероятная "утечка" уже заставила Пентагон. ограничить доступ к потокам определенных данных, которые были доступны сотням людей в правительстве. Учитывая это, Украине пришлось даже изменить свои планы в войне против России.