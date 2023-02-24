Украина побеждает в информационной войне: военный объяснил, почему российская пропаганда не действует

Россияне разными способами пытаются дестабилизировать украинское общество. Выглядит это как потуги ухватиться хоть за соломинку.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, враг просто до сих пор не понял, что народ Украины да просто не преодолеть.

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России не помогли даже деньги

Кирилл Сазонов объяснил, что Россия вкладывает слишком много денег в пропаганду.

"Годовой бюджет одного известного пропагандистского канала был больше суммы всех украинских государственных и частных телеканалов", – отметил он.

По его словам, также значительная сумма российского бюджета уходила на подкуп СМИ в разных регионах и странах для дестабилизации внутри Украины.

Впрочем, даже это не помешало Украине выиграть информационную войну. Военнослужащий назвал два важных момента, что на это повлияли.

Во-первых, российские пропагандисты, работающие за паек – это одно, другое – украинские журналисты, которые вкладывали душу и верили в то, что делают,

– объяснил он.

К тому же к совместной борьбе с дезинформацией присоединялись и волонтеры, и эксперты в определенных областях, например, политологи, громко говорящие о проблемах на всех языках мира.

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Украинцы знают, за что стоят

Во-вторых, очень важно, что украинские журналисты и блоггеры выросли на свободе и с правом говорить свое, спорить и не учитывать генеральную линию партии. В России же представители СМИ – это хорошо оплачиваемые невольники.

Как показывает опыт, диалектика "свободные люди на войне соревнуются за свою свободу" борется гораздо эффективнее, чем "рабов, выполняющих приказы командира",

– рассказал Сазонов.

Кирилл Сазонов объяснил, что россияне с первого дня войны пытались деморализовать украинцев.

"Условно, даже стиральная машинка пыталась на русском языке сказать о том, что ВСУ разбежались, ТРО всю убили, никого нет, они уже в Одессе, Николаеве, входят в Киев, Украина упала, чтобы у людей опустились руки и они не сопротивлялись", – подчеркнул он.

Воин ВСУ рассказал, что украинцам удалось выстоять, потому что не поверили тому, что звучало из российских уст.

Россияне ищут любую зацепку

Однако враг пытается и дальше распространять пропаганду, сталкивая лицом к лицу гражданских и военных.

"Рассказывая о том, что пока кто-то здесь отрывается в клубах, снимает девушек, пьет, расслабляется, а ты в холодном и мокром окопе, в мокром спальнике греешь на свече себе чашку кофе. Разве это справедливо? Гражданским говорят: "Пока вы здесь бодрствуйте, сидите под обстрелами, военных обеспечивают всем: импортная помощь, зарплаты по 100 тысяч. Вот устроились!" – заметил он.

Также россияне очень любят давить на традиционные вопросы языка и регионов.

Они понимают, что пока мы единственные – это большая проблема для них,

– добавил украинский защитник.

По его словам, россияне стремятся во что бы то ни стало делать, чтобы украинцы видели врага не только у них, но и среди своих. Однако такие действия россиян всегда заканчиваются неудачами, поэтому с ними не следует учитывать.

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