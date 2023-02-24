Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, ворог просто досі не зрозумів, що народ України так просто не подолати.

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Росії не допомогли навіть гроші

Кирило Сазонов пояснив, що Росія вкладає занадто багато грошей у пропаганду.

"Річний бюджет одного відомого пропагандистського каналу був більшим, ніж сума всіх українських державних і приватних телеканалів", – зазначив він.

За його словами, також значна сума російського бюджету йшла на підкуп ЗМІ в різних регіонах та країнах для дестабілізації всередині України.

Втім, навіть це не завадило Україні виграти інформаційну війну. Військовослужбовець назвав два важливих моменти, що на це вплинули.

По-перше, російські пропагандисти, які працюють за пайок – це одне, інше – українські журналісти, які вкладали душу і вірили в те, що роблять,

– пояснив він.

До того до спільної боротьби із дезінформацією долучалися і волонтери, і експерти в певних галузях, наприклад, політологи, що голосно говорили про проблеми на всіх мовах світу.

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Українці знають, за що стоять

По-друге, дуже важливо, що українські журналісти та блогери виросли на свободі та з правом говорити своє, сперечатися і не зважати на генеральну лінію партії. Натомість в Росії представники ЗМІ – це добре оплачувані невільники.

Як показує досвід, діалектика "вільні люди на війні змагаються за свою свободу" бореться набагато ефективніше, за "рабів, які виконують накази командира",

– розказав Сазонов.

Кирило Сазонов пояснив, що росіяни з першого дня війни намагалися деморалізувати українців.

"Умовно, навіть пральна машинка намагалася російською мовою сказати про те, що ЗСУ розбіглися, ТРО всю вбили, нікого немає, вони вже в Одесі, Миколаєві, входять у Київ, Україна впала, щоб у людей опустилися руки і вони не чинили опір", – наголосив він.

Воїн ЗСУ розповів, що українцям вдалося вистояти, бо не повірили тому, що лунало з російських вуст.

Росіяни шукають будь-яку зачіпку

Проте ворог намагається і надалі поширювати пропаганду, зіштовхуючи віч-на-віч цивільних та військових.

"Розказуючи про те, що поки хтось тут відривається у клубах, знімає дівчат, п’є, розслабляється, а ти в холодному і мокрому окопі, в мокрому спальнику грієш на свічці собі чашку кави. Хіба це справедливо? Цивільним кажуть: "Поки ви тут не спите, сидите під обстрілами, військових забезпечують всім: імпортна допомога, зарплати по 100 тисяч. От влаштувалися!" – зауважив він.

Також росіяни дуже люблять тиснути на традиційні питання мови та регіонів.

Вони розуміють, що поки ми єдині – це велика проблема для них,

– додав український захисник.

За його словами, росіяни прагнуть будь-що робити, щоб українці бачили ворога не лише в них, а й поміж своїх. Натомість такі дії росіян завжди закінчуються невдачами, тому на них не слід зважати.

Російська пропаганда: останнє