Инфраструктура Одесской области – приоритет врага, – Гуменюк рассказала, какой была ночная атака

Россия в ночь на 12 марта атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты выпустили по нашим областям более 20 беспилотников.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что оккупанты не оставляют без внимания Юг Украины не только вдоль линии соприкосновения, не только прифронтовые территории, пишет 24 Канал.

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Какая цель оккупантов на Юге

Наталья Гуменюк объяснила, что враги на Юге пытаются давить на население, на мощности на более глубоких тыловых позициях. В частности, на Одесскую, Николаевскую, где деоккупированные территории восстанавливаются и возвращаются к полноценной жизни. В частности, экономически состоятельной.

Конечно же припортовая инфраструктура Одесской области остается в зоне приоритета вражеских поражений и именно поэтому ракеты из акватории Черного моря враг направлял по Одесской области во время дроновой атаки,

– заявила пресс-секретарь.

Оккупанты пытались нанести внезапное, нетипичное поражение тогда, когда дроны заходили по северной части Одесской области и угрозы с моря якобы не было.

"Таким коварным планом враг пытается переориентировать системы противовоздушной обороны, нагрузить их дополнительно, запутать, подбирая более результативную тактику", – заявила Гуменюк.

Она заверила, что враг не достиг соответствующего успеха ни на суше, ни в воздухе.

К каким действиям на Юге прибегают оккупанты

Силы обороны Юга объясняли, что в ночь на 12 марта Россия запустила ракету Х-59 с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря в направлении Одесской области. К счастью, наша ПВО уничтожила над морем вражескую цель.

Наталья Гуменюк рассказала, что вражеские цели, которые шли по Херсонщине и Николаевщине также были уничтожены. То есть в зоне ответственности ОК "Юг" в ночь на 12 марта попаданий не было, однако враг продолжает артиллерийское давление на прифронтовые территории.

Обстреливая правый берег Херсонщины, оккупанты используют не только наземную артиллерию, но и дроны различных модификаций. К сожалению, 11 марта были погибшие и раненые.

К сожалению, местный житель подорвался на мине во время полевых работ на Херсонщине, ведь оккупанты минировали территории.

Россия атаковала Украину "Шахедами"