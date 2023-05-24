"Засветила" грудь вместо ПВО: Воронова попыталась "подбодрить" ВСУ и "напугать" хейтеров

Одиозная Инна Воронова вляпалась в очередной скандал. Киевская блоггерша выложила откровенное фото и запуталась в своих объяснениях после большой порции критики.

Певица снова сконфузилась в интернете. Она попыталась похвастаться эротическим, по ее мнению, фото и собрать много лайков, а вместо этого получила немало хейта, передает 24 Канал.

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Что натворила Воронова на этот раз

Блоггерка из Киева сфотографировалась в полупрозрачной майке и выставила грудь на передний план. После этого исполнительница попыталась добавить патриотический вайб.

Фото для поднятия боевого духа ВСУ!

– написала она.

Инна Воронова сконфузилась из-за откровенного фото / Фото 18+

Как отреагировали пользователи

К сожалению, не все оценили домашнюю патриотическую фотографию. Одни подписчики решили просто посмеяться с поста. Остальные начали критиковать и осуждать певицу за такое поведение. Некоторые пользователи даже нецензурно оскорбляли Воронову и угрожали ей жалобами на аккаунт. Также певицу призвали удалить фотоснимок и прекратить собирать хайп на украинских защитниках.

Впоследствии блогерка начала отвечать на некоторые комментарии под своим постом. Инна Воронова вдруг "забыла" о желании поддержать ВСУ и объяснила, что она таким образом "стебалась" и пыталась заставить уйти с ее аккаунта "лишних".

Чем раньше прославилась Воронова

В ночь на 16 мая в то время, когда ВСУ защищали столицу от массовых ракетных обстрелов со стороны оккупантов, эта блоггерка сняла и выложила в интернете работу ПВО. Ее видео начали распространять вражеские телеграмм-каналы.

Впоследствии в гости к Вороновой пришли сотрудники СБУ. Они провели в ее квартире обыски. Также украинские спецслужбы разоблачили еще 5 киевлян.

После этого исполнительница записала новое видео. На нем она извинилась, назвала свой поступок необдуманным и заверила, что любит Украину.

, Воронова является женой осужденного за сбыт кокаина Юрия Чернецкого Однажды блогерша попыталась объявить сбор средств, чтобы внести залог за своего мужа-наркодилера, когда он находился в СИЗО.