Нидерланды не исключают участие в коалиции по обучению военных в Украине
Источник:De Volkskrant
Правительство Нидерландов не исключило участие в коалиции по обучению военных на территории Украины. Однако оно еще не приняло окончательное решение.
Да, нидерландское издание заявило, что правительство страны "в целом не исключает" участие в в инициативе по военной подготовке в Украине, которую предложил президент Франции Эммануэль Макрон.
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Позиция Нидерландов
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс хоть и не исключил участие в коалиции, однако заявил, что еще слишком рано занимать окончательную позицию в этом вопросе.
По его словам, "всегда нужно взвешивать добавленную стоимость и риски".
И в этом должна принять участие широкая коалиция стран при поддержке важнейших союзников НАТО,
– сказал он.
- Напомним, что недавно начальник Генштаба Франции Тьери Бурар пригласил США и 10 европейских стран принять участие в учебной миссии, цель которой – тренировать украинских воинов на территории Украины.
- Еще раньше Макрон заявил, что Франция хочет подготовить бригаду для ВСУ. Он предлагает, чтобы французские инструкторы приняли участие в подготовке и обучении украинских военных.
- Также Politico писало, что во время телефонного разговора с Джо Байденом президент Франции предложил отправить западные войска в Украину для обучения украинских военных в зоне боевых действий. Президент США выразил обеспокоенность, что такой шаг может стать эскалацией.
- В то же время Макрон считает, что отправка французских инструкторов в Украину не является эскалацией, а вполне легитимным действием.