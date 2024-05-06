Месть России от Франции: насколько вероятно появление иностранных войск в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает идеи отправки войск в Украину. Это можно реализовать несколькими способами. А такого типа заявления являются своеобразной местью от Франции.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что Макрон фактически вернул "политику стратегической неопределенности".

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Эта политика в свое время исчезла, когда в конце 2021 – начале 2022 года президент США Джо Байден сказал, что американских войск в Украине не будет. Россия тогда же поняла, что может начинать войну, потому что не нарвется на силы НАТО.

То есть для России казалось все понятным. А президент Макрон сейчас фактически вернул эту стратегическую неопределенность на повестку дня. Он не сказал, что обязательно отправит войска. Но указал, что есть определенные обстоятельства, при которых солдаты НАТО могут появиться в Украине,

– отметил Ус.

Это своеобразная месть от Франции

Как отметил Ус, уже была информация, что этот план действительно прорабатывают. Но это не означает, что французские войска будут на линии боевых действий. Важно также помнить, что тут могут присоединиться страны Балтии и другие отдельные государства.

Войска некоторых стран НАТО вполне могут разместить на границе Украины с Беларусью или вблизи Приднестровья. Это позволит Украине высвободить определенные ресурсы.

Также такие заявления Макрона стоит анализировать вместе с глобальной повесткой дня. Здесь важно обратить внимание на события в Африке. В последнее время Россия буквально "выбросила" США и Францию из этих регионов. А для последних чрезвычайно важным был Нигер, где можно было добывать уран, и другие страны.

Франция тогда была очень зла на Россию. Я тогда общался с представителями африканского региона. Они говорили, что Франция это так просто не оставит. И сейчас эти заявления от Макрона, как по мне, являются желанием Франции отомстить за Африку. Поэтому вероятность появления Французского иностранного легиона в Украине не является такой малой,

– подчеркнул Ус.

Так Франция может давить на Россию, чтобы та выходила из Африки. Страна-агрессор, конечно же, этого делать не будет. Поэтому вполне возможно, что войска НАТО постепенно будут появляться в Украине. Это может произойти также под видом увеличения количества инструкторов и т.п.

Страны Запада соревнуются за первенство

Недавно глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон раскритиковал идею Макрона об отправке войск. Но параллельно же было заявление, что Великобритания якобы позволит бить своим оружием по России.

Кажется, что страны Запада снова начинают соревноваться между собой за первенство в том, кто является "главным ястребом". В начале полномасштабной войны лидером были Соединенные Штаты, а потом все перехватила Британия. Позже появилась Франция.

Франция уже кажется более "ястребиной", чем Британия. Это не нравится Британии. Кэмерон говорит о слишком смелых заявлениях Макрона. Но потом от Британии идут заявления об ударах по России. Сейчас соревнование за роль главного "ястреба" вернулось. И это очень хорошо для Украины. Далее может быть какое-то совместное решение, чтобы это было не только под эгидой Франции, а под эгидой и других государств. Каждый хочет показать свою более весомую роль. Главное, чтобы это материализовалось в реальные события,

– сказал Ус.

Введение войск в Украину: коротко