Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що Макрон фактично повернув "політику стратегічної невизначеності".

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Ця політика свого часу зникла, коли наприкінці 2021 – на початку 2022 року президент США Джо Байден сказав, що американських військ в Україні не буде. Росія тоді ж зрозуміла, що може починати війну, бо не нарветься на сили НАТО.

Тобто для Росії здавалося все зрозумілим. А президент Макрон зараз фактично повернув цю стратегічну невизначеність на порядок денний. Він не сказав, що обов'язково відправить війська. Але вказав, що є певні обставини, за яких солдати НАТО можуть з'явитися в Україні,

– зауважив Ус.

Це своєрідна помста від Франції

Як наголосив Ус, вже була інформація, що цей план дійсно пропрацьовують. Але це не означає, що французькі війська будуть на лінії бойових дій. Важливо також пам'ятати, що тут можуть приєднатися країни Балтії та інші окремі держави.

Війська деяких країн НАТО цілком можуть розмістити на кордоні України з Білоруссю чи поблизу Придністров'я. Це дозволить Україні вивільнити певні ресурси.

Також такі заяви Макрона варто аналізувати разом з глобальним порядком денним. Тут важливо звернути увагу на події в Африці. Упродовж останнього часу Росія буквально "викинула" США та Францію з цих регіонів. А для останніх надзвичайно важливим був Нігер, де можна було видобувати уран, та інші країни.

Франція тоді була дуже зла на Росію. Я тоді спілкувався з представниками африканського регіону. Вони казали, що Франція це так просто не залишить. І зараз оці заяви від Макрона, як на мене, є бажанням Франції помститися за Африку. Тому вірогідність появи Французького іноземного легіону в Україні не є такою малою,

– наголосив Ус.

Так Франція може тиснути на Росію, аби та виходила з Африки. Країна-агресорка, звісно ж, цього робити не буде. Тому цілком можливо, що війська НАТО поступово з'являтимуться в Україні. Це може статися також під виглядом збільшення кількості інструкторів тощо.

Країни Заходу змагаються за першість

Нещодавно глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон розкритикував ідею Макрона щодо відправлення військ. Але паралельно ж була заява, що Британія нібито дозволить бити своєю зброєю по Росії.

Видається, що країни Заходу знову починають змагатися між собою за першість у тому, хто є "головним яструбом". На початку повномасштабної війни лідером були Сполучені Штати, а згодом все перехопила Британія. Пізніше з'явилася Франція.

Франція вже видається більш "яструбиною", ніж Британія. Це не подобається Британії. Кемерон каже про надто сміливі заяви Макрона. Але потім від Британії йдуть заяви про удари по Росії. Зараз змагання за роль головного "яструба" повернулося. І це дуже добре для України. Далі може бути якесь спільне рішення, аби це було не лише під егідою Франції, а під егідою й інших держав. Кожен хоче показати свою більш вагому роль. Головне, аби це матеріалізувалося в реальні події,

– сказав Ус.

Введення військ до України: коротко