Институт политических импотентов, – политолог объяснил, как Украине бороться с пассивностью ООН
Украина продолжает операцию по спасению людей и ликвидации последствий катастрофы в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. Отсутствие адекватной реакции мира на украинскую трагедию, совершенную величайшим террористом в мире, просто поражает.
ООН – это институт политических импотентов, с этим следует смириться. Нет разницы, будет сидеть там Антонио Гутерреш или кто-нибудь другой. Он так устроен. Об этом 24 Каналу сказал американский политолог Рамиз Юнус.
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Мир допустил колоссальную ошибку
Эта структура построена так, что 5 стран постоянно в Совбезе ООН с правом вето стоят над законом. Никто из них не имеет права осудить. Они могут осуждать, но решения приниматься не будут. Юнус акцентирует: нет никаких юридических механизмов, чтобы это остановить. Следовательно, нервничать по этому поводу не стоит.
Вы будете видеть это и завтра, до какого маразма и идиотизма это будет доходить. В апреле целый месяц Россия председательствовала в ООН. Россия – оккупант и агрессор! Даже в Лиге Наций такого не было!
– подчеркнул политолог.
Советский Союз даже был изгнан из Лиги наций. Сталин и Гитлер – из двух зол выбрали вроде бы меньше. Так, вместо Лиги Наций была создана аморфная неправильная структура ООН, работавшая до 1991 года.
А с 91 года, когда можно было это все изменить, они пустили по течению, как и все в мире. Это ошибка международного сообщества, но прежде всего США и лидеров коллективного Запада,
– констатировал Юнус.
Россия вообще не имела права быть правопреемником Советского Союза. И Украина, и Белорусь – они все там находились.
"Двойные и тройные стандарты и привели ко всему этому неверному. Просто оно вылилось сегодня в столь огромную агонию. Вы попали под раздачу", – подытожил Рамиз Юнус.
С ООН нужно работать
За год войны было три голосования, более 140 стран – на стороне Украины. За Россию всего 5 – 6 стран. Еще 30 – 40 не определились.
Думаю, в ближайшее время и эти 30 – 40 будут дрейфовать в вашу сторону. Ход войны – наглядный пример,
– акцентировал Юнус.
Очень важно, чтобы президент Владимир Зеленский и МИД грамотно работали на этих территориях – Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. Везде, где есть непонимание, нужно работать.
Какая бы ООН ни была, надо выступать, бить им по голове с утра до вечера. Продолжайте давить, критиковать любого, кто неправильно реагирует. То ли ООН, то ли Красный Крест, то ли Евросоюз, то ли НАТО, то ли лидеры коллективного Запада,
– считает политолог.
Юнус уверяет, что Украина ведет экзистенциальную войну, поэтому у нас есть полное право говорить все, что думаем.
Юнус об аморфности ООН: смотрите видео
Бездействие международных организаций: коротко
- Российские войска 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В результате катастрофы на левом берегу Херсонщины трагическая ситуация. Люди умоляют о помощи, оккупанты не позволяют эвакуироваться.
- К сожалению, международные структуры, в частности Организация Объединенных Наций, продемонстрировали полное бездействие. Это вызвало бурную реакцию среди украинцев.
- Владимир Зеленский заявил, что нужны более масштабные усилия по спасению мирных людей. Такие организации, как Международный Красный Крест, немедленно присоединились к спасательной операции.
- МИД Украины с первого дня теракта работает с международными организациями. Дмитрий Кулеба отметил, что промедление ООН и МККК связано с бюрократией внутри этих организаций.
- Впоследствии Украина и ООН договорились об эвакуации местных жителей с временно оккупированного Левобережья Херсона. Теперь Россия должна предоставить доступ.