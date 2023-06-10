Институт политических импотентов, – политолог объяснил, как Украине бороться с пассивностью ООН

Украина продолжает операцию по спасению людей и ликвидации последствий катастрофы в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. Отсутствие адекватной реакции мира на украинскую трагедию, совершенную величайшим террористом в мире, просто поражает.

ООН – это институт политических импотентов, с этим следует смириться. Нет разницы, будет сидеть там Антонио Гутерреш или кто-нибудь другой. Он так устроен. Об этом 24 Каналу сказал американский политолог Рамиз Юнус.

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Мир допустил колоссальную ошибку

Эта структура построена так, что 5 стран постоянно в Совбезе ООН с правом вето стоят над законом. Никто из них не имеет права осудить. Они могут осуждать, но решения приниматься не будут. Юнус акцентирует: нет никаких юридических механизмов, чтобы это остановить. Следовательно, нервничать по этому поводу не стоит.

Вы будете видеть это и завтра, до какого маразма и идиотизма это будет доходить. В апреле целый месяц Россия председательствовала в ООН. Россия – оккупант и агрессор! Даже в Лиге Наций такого не было!

– подчеркнул политолог.

Советский Союз даже был изгнан из Лиги наций. Сталин и Гитлер – из двух зол выбрали вроде бы меньше. Так, вместо Лиги Наций была создана аморфная неправильная структура ООН, работавшая до 1991 года.

А с 91 года, когда можно было это все изменить, они пустили по течению, как и все в мире. Это ошибка международного сообщества, но прежде всего США и лидеров коллективного Запада,

– констатировал Юнус.

Россия вообще не имела права быть правопреемником Советского Союза. И Украина, и Белорусь – они все там находились.

"Двойные и тройные стандарты и привели ко всему этому неверному. Просто оно вылилось сегодня в столь огромную агонию. Вы попали под раздачу", – подытожил Рамиз Юнус.

С ООН нужно работать

За год войны было три голосования, более 140 стран – на стороне Украины. За Россию всего 5 – 6 стран. Еще 30 – 40 не определились.

Думаю, в ближайшее время и эти 30 – 40 будут дрейфовать в вашу сторону. Ход войны – наглядный пример,

– акцентировал Юнус.

Очень важно, чтобы президент Владимир Зеленский и МИД грамотно работали на этих территориях – Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. Везде, где есть непонимание, нужно работать.

Какая бы ООН ни была, надо выступать, бить им по голове с утра до вечера. Продолжайте давить, критиковать любого, кто неправильно реагирует. То ли ООН, то ли Красный Крест, то ли Евросоюз, то ли НАТО, то ли лидеры коллективного Запада,

– считает политолог.

Юнус уверяет, что Украина ведет экзистенциальную войну, поэтому у нас есть полное право говорить все, что думаем.

Юнус об аморфности ООН: смотрите видео

Бездействие международных организаций: коротко