Институт просвещения. Убедительные факты для вакцинации ребенка от кори

В 2017 году в столице Италии Риме была вспышка кори – вирусное заболевание, которое является одним из самых распространенных причин детской смертности в мире.

Тогда в стране зафиксировали втрое больше случаев заболевания корью, чем за весь предыдущий год.

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В конце концов итальянское правительство решило, что прежде чем идти в школу, дети должны пройти обязательную вакцинацию от 12 распространенных болезней.



Корь в Италии

И неудивительно, потому что около 400 детей в мире умирают от этого заболевания каждый день. В этом году в Европе от кори умерло 37 человек и больше всего больных в Украине. В прошлом году зафиксировали почти 5 тысяч случаев заболевания корью.

9 из 10 иммунизированных людей болеют корью после контакта с больными. В трети случаев будут такие осложнения, как потеря слуха, энцефалит и пневмония. А лекарств против кори не существует.



Корь в Украине

Единственный надежный метод профилактики – это вакцинация, альтернатив нет. Однако нужно помнить, что нельзя вакцинировать больного ребенка или того, у которого высокая температура.

Даже, если малыш здоров, но дома кто-то страдает от насморка или кашля, то прививку лучше отложить. Осмотр у врача перед вакцинацией - обязателен. Ему нужно сказать, имеет ли ребенок аллергию на лекарство или на такие продукты, как желатин или курятина. Они часто являются составляющими вакцины.



Продукты, которые часто являются составляющими вакцины

Ежегодно именно вакцинация спасает миллионы жизней.

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