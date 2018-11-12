23:35
12 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, сегодня
      Вести.UA. Перевоплощение Ляшко. Месть Барни
      Вєсті.UA
      21:42, сегодня
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Інститут просвіти
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Институт просвещения. Убедительные факты для вакцинации ребенка от кори

      Інститут просвіти 10 Читати новину українською

      В 2017 году в столице Италии Риме была вспышка кори – вирусное заболевание, которое является одним из самых распространенных причин детской смертности в мире.

      Тогда в стране зафиксировали втрое больше случаев заболевания корью, чем за весь предыдущий год.

      Читайте также: Институт просвещения. Почему стоит пересесть на велосипед: основные причины

      В конце концов итальянское правительство решило, что прежде чем идти в школу, дети должны пройти обязательную вакцинацию от 12 распространенных болезней.


      Корь в Италии

      И неудивительно, потому что около 400 детей в мире умирают от этого заболевания каждый день. В этом году в Европе от кори умерло 37 человек и больше всего больных в Украине. В прошлом году зафиксировали почти 5 тысяч случаев заболевания корью.

      9 из 10 иммунизированных людей болеют корью после контакта с больными. В трети случаев будут такие осложнения, как потеря слуха, энцефалит и пневмония. А лекарств против кори не существует.


      Корь в Украине

      Единственный надежный метод профилактики – это вакцинация, альтернатив нет. Однако нужно помнить, что нельзя вакцинировать больного ребенка или того, у которого высокая температура.

      Даже, если малыш здоров, но дома кто-то страдает от насморка или кашля, то прививку лучше отложить. Осмотр у врача перед вакцинацией - обязателен. Ему нужно сказать, имеет ли ребенок аллергию на лекарство или на такие продукты, как желатин или курятина. Они часто являются составляющими вакцины.


      Продукты, которые часто являются составляющими вакцины

      Ежегодно именно вакцинация спасает миллионы жизней.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Корь Здоровье Інститут просвіти
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 12 ноября: старые новые главари оккупированного Донбасса, арест Павловского
      сегодня , 23:05 Главные новости 12 ноября: старые новые главари оккупированного Донбасса, арест Павловского
      Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      сегодня , 22:00 Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      Ольга Черненко
      Марихуана: воздействие на организм и лечебные свойства в инфографике
      сегодня , 21:01 Марихуана: воздействие на организм и лечебные свойства в инфографике
      Як Росія використає "вибори" на Донбасі
      сегодня , 20:53 Як Росія використає "вибори" на Донбасі
      Артем Овдієнко
      Слияние бывших регионалов: кто будет единым кандидатом Кремля
      сегодня , 20:01 Слияние бывших регионалов: кто будет единым кандидатом Кремля
      Інна Жолобович
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук