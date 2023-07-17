Там не 100 метров, а гектары: в ВСУ поражены советами инструкторов "просто объезжать" минные поля

Украинские военные делают все возможное и невозможное для того, чтобы контрнаступление было успешным. Одна из причин тяжелого продвижения – заминированность территорий, масштабы которой не могут быть представлены на Западе.

Так, инструкторы из Германии во время обучения наших танкистов пытались давать им советы. Мол, достаточно "просто объезжать" минные поля. Но этого точно недостаточно, отмечают наши военные в разговоре с журналистами Die Welt, передает 24 Канал.

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Масштабы минирования поражают

Наши военные подчеркивают, что у инструкторов из Германии нет полной информации о том, что происходит на фронте. Отсюда и советы о "просто объезжать" минные поля.

Мы их спрашиваем, как вы проходите минные поля. Они нам объясняют, что их нужно просто объезжать. На их картах прописаны минные поля в размере 100 на 200 метров. Но у нас такого нет, у нас гектары этих минных полей, понимаете?

– говорят военные.

Инструкторы советуют ВСУ "просто объезжать" минные поля: смотрите видео

По состоянию на май 2023 года сообщалось, что около 30% территории Украины заминированы. Кроме того, наше государство первое в мире по площади заминированных территорий. Тогда речь шла о 174 тысячах квадратных километров, опасных как для жизни, так и для хозяйствования.

Напоминаем, что контрнаступление – не реалити-шоу. Это также отмечал главнокомандующий Валерий Залужный. Наши защитники, рискуя собственными жизнями, идут вперед. Но это движение не может быть стремительным, ведь враг за это время успел изрядно оккупироваться и выстроить сразу несколько линий обороны. Но даже несмотря на это, удается достигать успехов на фронте.

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