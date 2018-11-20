Интерпол должен возглавить представитель страны, уважающей права человека – глава МВД Британии

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что новым руководителем Международной организации уголовной полиции (Интерпола) должен стать представитель страны, в которой с уважением относятся к правам человека.

Об этом министр написал в Twitter.

"Для надежности Интерпола важно, чтобы следующий президент был из страны, которая соблюдает международные правила и нормы и уважает права человека. Исполняющий обязанности президента Ким Йонг Ян имеет полную поддержку Великобритании", – написал Джавид.

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As a key global partner in security cooperation, it is vital for @INTERPOL_HQ’s credibility that its next President is from a country that follows international rules & norms, and respects human rights. Acting President Kim Jong Yang has UK’s full support — Sajid Javid (@sajidjavid) 20 ноября 2018 г.

Напомним, ранее стало известно, что Интерпол может возглавить россиянин Александр Прокопчук, который является вице-президентом организации.



Известно, что Александр Прокопчук является родным братом представителя Украины в ОБСЕ в Вене – Игоря Прокопчука.



После известия, что главой Интерпола может стать россиянин, ряд стран выразили свои слова критики. А Украина пригрозила выйти из состава Интерпола.

Что такое Интерпол?

Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не вправе вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ИЗВЕСТИЯ, ЧТО ИНТЕРПОЛ МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ РУССКИЙ: