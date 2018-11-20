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      Интерпол должен возглавить представитель страны, уважающей права человека – глава МВД Британии

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      Саджид Джавид
      Саджид Джавид / Angliya.com

      Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что новым руководителем Международной организации уголовной полиции (Интерпола) должен стать представитель страны, в которой с уважением относятся к правам человека.

      Об этом министр написал в Twitter.

      "Для надежности Интерпола важно, чтобы следующий президент был из страны, которая соблюдает международные правила и нормы и уважает права человека. Исполняющий обязанности президента Ким Йонг Ян имеет полную поддержку Великобритании", – написал Джавид.

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      Напомним, ранее стало известно, что Интерпол может возглавить россиянин Александр Прокопчук, который является вице-президентом организации.

      Известно, что Александр Прокопчук является родным братом представителя Украины в ОБСЕ в Вене – Игоря Прокопчука.

      После известия, что главой Интерпола может стать россиянин, ряд стран выразили свои слова критики. А Украина пригрозила выйти из состава Интерпола.

      Что такое Интерпол?
      Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не вправе вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ИЗВЕСТИЯ, ЧТО ИНТЕРПОЛ МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ РУССКИЙ:

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      Теги: Интерпол Новости политики Великобритания Новости России
      Источник: 24 Канал
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