"Интерсити" Киев – Запорожье задерживается на 3 часа: с чем это связано

Поезд Интерсити+ №732 Киев – Запорожье 28 июля задерживается в пути примерно на 3 часа. Причиной стала техническая неисправность.

Пресс-служба Укрзализныци рассказала, что "в 16:20 с вспомогательным локомотивом поезд отправился из-под Синельникова в Запорожье".

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Ориентировочное время задержки – 3 часа. Также с задержкой отправится и обратный рейс в Киев, время отправления дополнительно объявят по станции Запорожье,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что "Укрзализныця извиняется за неудобства и призывает внимательно следить за обновлениями на табло вокзала и на официальных каналах перевозчика".

Укрзализныця: последние новости

Укрзализныця в июле 2021 года показала 7 обновленных пассажирских вагонов, которые должны пополнить состав поезда Интерсити №738/737 Киев – Запорожье. В частности, вагоны оборудуют современными системами видеонаблюдения, кондиционирования воздуха.

В июле Верховная Рада ратифицировала соглашение, согласно которому Франция предоставит официальную поддержку Укрзализныци в обновлении парка грузовых электрических локомотивов.