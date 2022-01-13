Москва надеется на слабость Байдена, – эксклюзивное интервью Пионтковского

В Женеве 10 января состоялись переговоры Россия – США. Кремлевские представители, конечно, запаслись своими хамоватыми ультиматумами. Таким образом добиваются слабости от Джо Байдена и его администрации.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Также в интервью он рассказал о ситуации в Казахстане и российском агенте в администрации Байдена.

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О переговорах в Женеве

Состоялись переговоры Россия – США в Женеве. По-вашему, что это было? У меня сложилось впечатление, что наши "товарищи", обслуживающие бункер, напоролись на жесткий американский отпор. В бункере скучают или тихо пьют шампанское?

Я не знаю, на что они (российские представители – 24 канал) надеются своим хамским ультиматумом. Возможно, на какую-то слабость со стороны американской администрации.

Речь идет о переговорах США и России по "гарантиям безопасности" , которые состоялись в Женеве 10 января. Несмотря на то, что они длились более 7 часов, конкретных договоренностей стороны не достигли.

Администрация Байдена расколота по вопросу Украины и России. Есть такой "Путинферштеер", помощник Байдена по национальной безопасности, Салливан. Он разными способами старается понять Путина, исходит из идиотской концепции.

Он не один, есть такая школа мысли в американском политикуме, что, мол, наш главный противник в XXI веке – это Китай, нам надо сделать все, чтобы успешно противостоять.

Якобы надо как-то притянуть Путина на нашу сторону, а потому надо пойти навстречу. Такая школа до сих пор есть, Салливан максимально пытается эту линию провести, влияя на президента. Однако это совершенно несостоятельная концепция.

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Вызов автократов Америки – единственный, судьба Китая и Украины, особенно после афганского провала. В Тегеране, Москве, Пекине убеждены, что еще немного и Запад падет. Они, мол, дойдут до цели, к которой шли несколько веков. Падения Украины и Тайваня будут одновременными событиями.

Или не будут.

Или не будут, да. Это понимает самая прогрессивная часть американского политического класса, который в администрации Байден представляет госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Если бы не Салливан, можно было бы говорить о единстве американского политикума. Иногда в деятельности Байдена проявляются действия Салливана.

В то же время в политикуме в целом – абсолютно проукраинская позиция. Москва наверняка переоценила влияние людей, которых считают своими агентами. Когда я называю Салливана "агентом Кремля", это не значит, что он получает за это зарплату.

На встречу Рябкова я смотрю с внутриполитической стороны – насколько это усилит позиции Блинкена и ослабит Салливана. В этом был смысл встречи.

Я обрадовался, когда узнал, что назначен Рябков. Это абсолютно конченное у*бище.



Сергей Рябков / Фото РБК

Российскую делегацию представляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он полностью провалился своими высказываниями о НАТО

Лаврова я называю Риббентропом, он заслужил это название и это наказание, которое понес Риббентроп. Его первым повесили в спортивном зале Нюрнбергского суда 1946 года.

Лавров говорил: "Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с минских договоренностей, пусть крутится на них как можно дольше". Однако подчеркну, что Лавров – рафинированный джентльмен по сравнению с Рябковым.

Вы были в этой Скабеевской тусовке, вы должны понимать. Эти люди – абсолютно циничны и им важно лишь зарабатывать деньги... Кажется, там единственная честная девушка – Скабеева, она деревенская девушка, которая свято во все верит. Все остальные – циники.

Лавров из таких же циников. Он был, кстати, правой рукой министра Андрея Козырева. Тогда за это платили хорошие деньги. У его дочери (Козырева – 24 канал) хороший бизнес в США. Однако, по сути, ему наплевать на "великую Россию" и "великого Путина". Человек делает свое дело.



Пионтковский: "Лавров – из таких же циников" / Фото Getty Images

А этот другой (Рябков – 24 канал) горит. Когда он высказывается "собирайте свои манатки и уходите прочь" – то делает это с огромным подъемом. Это такой законченный русский фашист.

О том, пойдет ли Россия на обострение

Если вернуться к переговорам в Женеве, я посмотрел несколько российских эфиров и у меня сложилось впечатление, что эта "тусовка ртов", которые приходят на пропагандистские программы, озадаченная. Все из-за того, что Путин поставил вопрос таким образом, что нужно действительно что-то делать после того, как американцы ему откажут.

Так вот, они сегодня (11 января – 24 канал) обсуждали войну. Основная тема – "Нам американцы отказали и что дальше?". Это же типичная ситуация шантажиста. Карты нужно показывать. Все, твой блеф отвергнут.

У нас есть основания делать предположения, что они усилят пропагандистский вой, но в конце концов начнут немного отползать? Я вспоминаю брифинг Сергея Рябкова.

Сергей Рябков добр тем, что искренне верит во весь этот имперский бред. Он был по-человечески расстроен. Он ожидал чего-то другого.

Вернусь в США. Так вот, дискуссия между Блинкеном и Салливаном, своеобразное перетягивание каната в вопросе Украины, продолжается.



Пионтковский: "Блинкен и Салливан спорят по Украине" / Коллаж 24 канала

После последнего разговора Байдена и Путина, Салливан дал брифинг. Он очень гордо рассказывал, что если россияне пойдут на полномасштабное вторжение вглубь Украины, то тогда США сперва адские санкции введут и увеличат поддержку Украины оружием.

Однако если ты хочешь предотвратить вторжение, то надо поддерживать оружием и сегодня, и вчера, и позавчера.

Россияне все время кичатся: "Воевать мы будем как в Сирии". А как они воевали в Сирии? Расстреливали совершенно беззащитные сирийские города.

Произошло очень важное событие, бунт так называемого глубинного государства – письмо 25 послов, специалистов, большинство из них работали в Украине. Наиболее авторитетные люди.

Это письмо направили практически одному человеку – Салливану. Смысл такой: "Что ты несешь?". Потом его вызвали на ковер. Была конференция в зуме, они просто говорили, мол, ты, Джо, впариваешь абсурд, мы усилим поддержку, когда танковые колонны будут подходить к Киеву.

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Если вы хотите остановить агрессию, то худший способ – это оставлять жертву агрессии беззащитной. Немедленно нужно усиливать поддержку. Прежде всего Patriot и Stinger – и сопутствующие вещи по противовоздушной и противоракетной обороне.

Эта мысль сейчас побеждает в американском политикуме. И Рябков, конечно, усилил эту тенденцию. Он искренне, как Ольга Скабеева, считает, что требовать обсуждать Украину только при участии Украины – это "твердолобая" позиция.

Это полный идиот. Он, конечно, играет очень полезную роль на тех, кто еще колеблется в Администрации, что "возможно, Путинферштеер".

Он бьет копытами. Думаю, нравится Путину. Думаю, он хочет сместить Лаврова. Весь перформанс Рябкова 100% сыграл в пользу Блинкена, Остина.

Рябков не понимал, как его разнесут на переговорах.

О статусе "НАТО-плюс"

В Соединенных Штатах республиканцы предложили сделать Украину со статусом страны "НАТО-плюс". Вы знаете, что это за опция и насколько это реально?

Это давно надо сделать – главный союзник США, не член НАТО. Этот статус имеют такие уважаемые страны как Израиль, Япония, Южная Корея.

Это нужно делать немедленно, но сейчас важны не письменные вещи. Сейчас важны конкретные потоки оружия. Основным моментом, который сдерживает (Россию – 24 канал), является цена потерь, военная, которую понесет российская армия в случае агрессии.

Украина сейчас защищает так называемый свободный мир, если он еще существует. Это не красивая фраза. Если Украина "упадет", то в своей безумной имперской похоти они (Россия – 24 канал) "рванут" и на Балтийские страны, и куда угодно. Запад сейчас робко скрывается за формулировкой, что Украина – не член НАТО.

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Даже иногда им (западным странам – 24 канал) совершенно бесстыдно начинают объяснять, что она соответствует каким-то критериям. Нет, они не готовы воевать за Украину.

Я бы предпочел, если бы дали статус НАТО, вооружению. Это самое главное. Оно должно быть финансово институтировано через систему ленд-лиза по примеру Второй мировой войны. Вопрос сейчас очень серьезный.

США готовы сейчас оказывать Украине максимальную военную поддержку, потому что они не хотят войны. Они сейчас поняли, что единственный способ остановить войну – это не грозить адскими санкциями, а создавать другую ситуацию на Земле, усиливать цену военного вторжения.

О ракетном договоре

Вы сказали, что с большой вероятностью США предложат новый или попытаются вернуться к старому договору о ракетах средней и малой дальности. Насколько я понял, Венди Шерман сделала это предложение. Как россияне отреагируют на это?

Они уже отреагировали. Я это предложение делал и в США. Это очень разумно. Оно отвечает их основным беспокойствам.

Сегодня никаких ракет в Европе нет. Договор вместе "похоронили" и Россия, и США. Россия нарушила его, испытывая ракету, которая выше, чем дальность 500 километров. Она запрещена, а они доказывали, что это не так. Их поймали за руку, а Трамп просто "стукнул дверью" и вышел.

Фиксируем с помощью договора сегодняшнюю реальность, что никакого оружия нет. Рябков это понимает. Единственное, в чем он разбирается. Он участвовал во всех переговорах. Прекрасно понимает, что то, что я предложил – прекрасная вещь. Все профессионалы это понимают. Он вывернулся.

О протестах в Казахстане

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Насчет Казахстана – что это было? Где внешние силы, "террористы", боевики, которые хотели скинуть "законную власть Казахстана". Почему они воровали трупы "террористов" из моргов? Если это внешняя угроза, то почему Токаев говорит о том, что это была попытка госпереворота? Что делает российская армия под брендом ОДКБ?

Она, по рецепту Рябкова, "собирает манатки и убирается ко всем чертям". Я люблю воспринимать мировую политику через картинки. Вчера (10 января – 24 канал) я получил эстетическое наслаждение через 2 перформанса, которые происходили один за другим:

первый – это прямой эфир заседания ОДКБ;

второй – пресс-конференция Рябкова.

Первый перфоманс – замечательное сборище уродов, но соло получил новичок, дебютант Касым-Жомарт Токаев. Это совершенно рассеянный человечек – он не понимает, куда попал. Как говорили о таких в советском союзе – "нацмен". Из "нацмена" он попал в советский МИД.



Пионтковский: "Токаев получил соло, он дебютант" / Фото Imago Images

Этакий рафинированный интеллигентик, образованный человек. Владеет китайским языком. Я очень уважаю тех, кто им владеет, ведь его изучение – это большой труд. Не говоря уже о его знании английского. Также был заместителем Генерального секретаря ООН.

И вот после такой атмосферы он погрузился во все это. Он вообще в неадекватном состоянии. Мы же видели, как кричал: "Огонь на поражение без предупреждения". Таких формулировок я не помню даже в самых фашистских режимах.

Вот в таком же состоянии, возможно под какими-то наркотиками или успокоительными, он кричал о мерзавцах, которые врывались в морги и похищали трупы своих сообщников, а потом носили трупы с поля боя.

Я сразу не понял, но потом спросил у казахов, что он несет. Оказалось, когда он говорил о якобы 20 тысячах "террористов" (среди которых якобы 10 тысяч были убиты) – на самом деле нет ни одного трупа.

А из живых якобы "террористов" захвачен в плен только один, оказавшийся замечательным известным в Киргизии пианистом. Интеллигентный человек, который под пытками признавался в каких-то преступлениях. Это большой скандал.

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Дело в том, что его сейчас все спрашивают, где эти 20 тысяч якобы "террористов". И этим он, оказывается, и продолжал оправдываться. Якобы были 20 тысяч террористов, из которых 10 тысяч убили, а те, кто остались, ворвались в морги, захватили с собой трупы и якобы испарились. В каком состоянии должен быть человек, чтобы такое нести?

Теперь коротко о том, что было. Начался массовый народный протест – это неизбежно на руинах Советского Союза.

Коммунистическая номенклатура сознательно трансформировалась в новую реальность. Эта система неработоспособна. То же самое будет и в России.

В Алматы к такому движению присоединились мародеры. Добавился и элемент внутриэлитной борьбы – старый клан Назарбаева. У Токаева нет клана, но наверняка есть люди, которые хотят ограничить роль Назарбаева вокруг него как номинального президента.

Общее для всех кланов казахской клептократии – желание скомпрометировать массовый протест насилием, ведь в любом протесте участвует меньшинство населения. Все революции делает меньшинство. В то же время большинство – наблюдает.

Никаких террористов там не было. Однако из того, что известно, эти люди, на украинском сленге – титушки назарбаевского клана.

Находясь в панике, Токаев пригласил российские войска. В то же время я уверен, что пригласил "с подачей" на русском.

Оказалось, что через 10 дней они (российские "миротворцы" – 24 канал) выйдут окончательно. У Токаева были 2 темы:

как "террористы" носили в морги трупы;

как он благодарен Владимиру Путину за помощь.

Путин сказал, что они ("миротворцы" в Казахстане – 24 канал) будут находиться, сколько нужно. Сказал еще одну фразу: "Мы не допустим беспорядка у себя дома". Намекнул, что в Казахстане – он у себя дома.

Самое удивительное – дальше. Оказалось, что этот шаг – присутствие российских войск – непопулярен. И среди элит, и общества в целом. В сети это обсуждают с возмущением.

Токаеву объяснили, что для сохранения своей власти он должен немедленно избавиться от клейма предателя, что пригласил иностранные войска. То есть это беспрецедентно. Уже успели "разоблачить" и Блинкена, и Борреля, которые справедливо отметили, что когда россияне приходят – от них очень трудно избавиться.

Современному казахскому обществу можно предъявить много претензий, в частности социально-экономических. Однако за эти 30 лет в нем выросла государственность. Присутствие иностранных войск даже в таком микроскопическом масштабе – неприемлемо для казахского общества. Это то, что объединяет всех.

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Если сделать выводы по Казахстану, то что это именно для Кремля? Они усилили там свои позиции? Удалось ли Кремлю показать, что они управляют на постсоветском пространстве в Средней Азии?

Им удавалось это показать. Себя они в этом убедили. Сейчас они получили унизительный толчок.

Самый короткий вывод – они поняли, что Казахстан потерян навсегда и делать им там нечего. Вероятно, найдется какой-нибудь безумец, мы все знаем его фамилию, который начнет сопротивляться решению вывести войска.

Кто безумец? Я не догадался.

Только Владимир Владимирович (Путин – 24 канал) может отдать приказ арестовать Токаева, например. И назначить туда Козака генерал-губернатором Казахстана.

Я считаю, что события в Казахстане более важны, чем провал в переговорах. Это было прогнозируемо. Однако то, что их (россиян – 24 канал) выбросили из Казахстана – это новое политическое явление, которое является очень неприятным для Кремля.

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