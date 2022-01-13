Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський під час розмови з Романом Цимбалюком в ефірі 24 каналу. Також в інтерв'ю він розповів про ситуацію в Казахстані та російського агента в адміністрації Байдена.

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Про перемовини у Женеві

Відбулись перемовини Росія – США у Женеві. На вашу думку, що це було? У мене склалось враження, що наші "товариші", які обслуговують бункер, напоролись на жорсткий американський відпір. В бункері сумують чи тихо п'ють шампанське?

Я не знаю, на що вони (російські представники – 24 канал) сподіваються своїм хамським ультиматумом. Можливо, на якусь слабкість з боку американської адміністрації.

Довідка. Мовиться про переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки", які відбулись у Женеві 10 січня. Попри те, що вони тривали понад 7 годин, конкретних домовленостей сторони не досягли.

Адміністрація Байдена розколота щодо питання України і Росії. Є такий "Путінферштеєр", помічник Байдена по національній безпеці, Салліван. Він у різний спосіб старається зрозуміти Путіна, виходить з ідіотської концепції.

Він не один, є така школа думки в американському політикумі, що, мовляв, наш головний противник у XXI столітті – це Китай, нам треба зробити все, щоб успішно протистояти.

Нібито треба якось притягнути Путіна на наш бік, а тому треба піти назустріч. Така школа досі є, Салліван максимально намагається цю лінію провести, впливаючи на президента. Однак це абсолютно неспроможна концепція.

Дивіться ефір з Андрієм Піонтковським на 24 каналі: відео

Виклик автократів Америки – єдиний, доля Китаю і України, особливо після афганського провалу. В Тегерані, Москві, Пекіні переконані, що ще трішки і Захід впаде. Вони, мовляв, дійдуть до мети, до якої йшли кілька століть. Падіння України і Тайваню будуть одночасними подіями.

Або не будуть.

Або не будуть, так. Це розуміє найпрогресивніша частина американського політичного класу, який в адміністрації Байден представляє держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін.

Якби не Салліван, можна було б говорити про єдність американського політикуму. Іноді в діяльності Байден проявляються дії Саллівана.

Водночас у політикумі в цілому – абсолютно проукраїнська позиція. Москва напевно переоцінила вплив людей, яких вважають своїми агентами. Коли я називаю Саллівана "агентом Кремля", це не означає, що він отримує за це зарплату.

На зустріч Рябкова я дивлюсь з внутрішньополітичного боку – наскільки це посилить позиції Блінкена і послабить Саллівана. В цьому був сенс зустрічі.

Я зрадів, коли дізнався, що призначений Рябков. Це абсолютно закінчене у*обище.



Сергій Рябков / Фото РБК

Зверніть увагу! Російську делегацію представляє заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков. Він повністю провалився своїми висловами про НАТО.

Лаврова я називаю Ріббентропом, він заслужив цю назву і це покарання, яке поніс Ріббентроп. Його першим повісили у спортивному залі Нюрнберзького суду 1946 року.

Лавров казав: "Ми ніколи не дозволимо Зеленському зіскочити з мінських домовленостей, хай крутиться на них якомога довше". Однак наголошу, що Лавров – рафінований джентльмен у порівнянні з Рябковим.

Ви були у цій Скабєєвській тусовці, ви маєте розуміти. Ці люди – абсолютно цинічні і їм важливо лише заробляти гроші… Здається, там єдина чесна дівчина – Скабєєва, вона сільська дівчина, яка свято у все вірить. Всі інші – циніки.

Лавров з таких же циніків. Він був, до речі, правою рукою міністра Андрія Козирева. Тоді за це платили гарні гроші. У його доньки (Козирева – 24 канал) добрий бізнес у США. Однак, по суті, йому наплювати на "велику Росію" та "великого Путіна". Людина робить свою справу.



Піонтковський: "Лавров – з таких самих циніків" / Фото Getty Images

А цей інший (Рябков – 24 канал) горить. Коли він висловлюється "збирайте свої манатки та йдіть геть" – то робить це з величезним підйомом. Це такий закінчений російський фашист.

Про те, чи піде Росія на загострення

Якщо повернутися до переговорів у Женеві, я подивився кілька російських ефірів й у мене склалося враження, що ця "тусовка ротів", які приходять на пропагандистські програми, спантеличена. Усе через те, що Путін поставив питання у такий спосіб, що потрібно справді щось робити після того, як американці йому відмовлять.

Так от, вони сьогодні (11 січня – 24 канал) обговорювали війну. Основна тема – "Нам американці відмовили й що далі?". Це ж типова ситуація шантажиста. Карти потрібно показувати. Усе, твій блеф відкинуто.

У нас є підстави робити припущення, що вони посилять пропагандистське виття, але зрештою почнуть трохи відповзати? Я згадую брифінг Сергія Рябкова.

Сергій Рябков добрий тим, що щиро вірить в усю цю імперську маячню. Він був по-людськи засмучений. Він очікував чогось іншого.

Повернуся до США. Так от, дискусія між Блінкеном та Салліваном, своєрідне перетягування канату у питанні України, продовжується.



Піонтковський: "Блінкен та Салліван сперечаються щодо України" / Колаж 24 каналу

Після останньої розмови Байдена та Путіна, Салліван дав брифінг. Він почав дуже гордо розказував, що якщо росіяни підуть на повномасштабне вторгнення вглиб України, то тоді США спершу пекельні санкції запровадять й збільшать підтримку України зброєю.

Однак якщо ти хочеш запобігти вторгненню, то треба підтримувати зброєю і сьогодні, і вчора, і позавчора.

Росіяни увесь час хизуються: "Воювати ми будемо як в Сирії". А як вони воювали в Сирії? Розстрілювали абсолютно беззахисні сирійські міста.

Відбулася дуже важлива подія, бунт так званої глибинної держави – лист 25 послів, спеціалістів, більшість з них працювали в Україні. Найбільш авторитетні люди.

Цей лист направили практично одній людині – Саллівану. Сенс такий: "Що ти верзеш?". Потім його викликали на килим. Була конференція в зумі, вони просто говорили, мовляв, ти, Джо, впарюєш абсурд, ми посилимо підтримку, коли танкові колони підходитимуть до Києва.

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Якщо ви хочете зупинити агресію, то найгірший спосіб – це залишати жертву агресії беззахисною. Негайно потрібно посилювати підтримку. Перш за все Patriot і Stinger – і супутні речі по протиповітряній та протиракетній обороні.

Ця думка зараз перемагає в американському політикумі. І Рябков, звісно, посилив цю тенденцію. Він щиро, як Ольга Скабєєва, вважає, що вимагати обговорювати Україну тільки за участі України – це "твердолоба" позиція.

Це закінчений ідіот. Він, звісно, грає дуже корисну роль на тих, хто ще вагається в адміністрації, що "можливо, Путінферштеєр".

Він б'є копитами. Думаю, подобається Путіну. Думаю, він хоче змістити Лаврова. Весь перформанс Рябкова 100% зіграв на користь Блінкена, Остіна.

Рябков не розумів, як його рознесуть на переговорах.

Про статус "НАТО-плюс"

В Сполучених Штатах республіканці запропонували зробити Україну зі статусом країни "НАТО-плюс". Ви знаєте, що це за опція і наскільки це реально?

Це давно треба зробити – головний союзник США, не член НАТО. Цей статус мають такі поважні країни як Ізраїль, Японія, Південна Корея.

Це потрібно робити негайно, але зараз важливі не письмові речі. Наразі важливі конкретні потоки зброї. Основним моментом, який стримує (Росію – 24 канал), є ціна втрат, військова, яку понесе російська армія у разі агресії.

Україна зараз захищає так званий вільний світ, якщо він ще існує. Це не красива фраза. Якщо Україна "впаде", то в своїй божевільній імперській похоті вони (Росія – 24 канал) "рвануть" і на Балтійські країни, і куди завгодно. Захід зараз сором'язливо приховується за формулюванням, що Україна – не членкиня НАТО.

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Навіть іноді їм (західним країнам – 24 канал) зовсім безсоромно починають пояснювати, що вона відповідає якимось критеріям. Ні, вони не готові воювати за Україну.

Я би віддав перевагу, якби дали статус НАТО, озброєнню. Це найголовніше. Воно має бути фінансово інститузовано через систему ленд-лізу за прикладом Другої світової війни. Питання зараз дуже серйозне.

США готові зараз надавати Україні максимальну військову підтримку, тому що вони не хочуть війни. Вони зараз зрозуміли, що єдиний спосіб зупинити війну – це не погрожувати пекельними санкціями, а створювати іншу ситуацію на Землі, підсилювати ціну військового вторгнення.

Про ракетний договір

Ви сказали, що з великою ймовірністю США запропонують новий або спробують повернутись до старого договору про ракети середньої і малої дальності. Наскільки я зрозумів, Венді Шерман зробила цю пропозицію. Як росіяни відреагують на це?

Вони вже відреагували. Я цю пропозицію робив і в США. Це дуже розумно. Воно відповідає їхнім основним занепокоєнням.

Сьогодні ніяких ракет у Європі немає. Договір разом "поховали" і Росія, і США. Росія порушила його, випробовуючи ракету, яка вище, аніж дальність 500 кілометрів.

Вона заборонена, а вони доводили, що це не так. Їх упіймали за руку, а Трамп просто "гримнув дверима" і вийшов.

Фіксуймо за допомогою договору сьогоднішню реальність, що ніякої зброї немає. Рябков це розуміє. Єдине, у чому він розуміється. Він брав участь у всіх перемовинах. Прекрасно розуміє, що те, що я запропонував – прекрасна річ. Усі професіонали це розуміють. Він вивернувся.

Важливо! Москва пропонує НАТО зробити нинішній односторонній мораторій Росії на розміщення ракетних систем – двостороннім. В Альянсі висловились проти.

Про протести у Казахстані

Щодо Казахстану – що це було? Де зовнішні сили, "терористи", бойовики, які хотіли скинути "законну владу Казахстану". Чому вони крали трупи "терористів" з моргів? Якщо це зовнішня загроза, то чому Токаєв говорить про те, що це була спроба держперевороту? Що робить російська армія під брендом ОДКБ?

Вона, за рецептом Рябкова, "збирає манатки і забирається до всіх чортів". Я люблю сприймати світову політику через картинки. Вчора (10 січня – 24 канал) я отримав естетичну насолоду через 2 перформанси, які відбувались один за одним:

перший – це прямий ефір засідання ОДКБ;

другий – пресконференція Рябкова.

Перший перфоманс – чудове збіговисько уродів, але соло отримав новачок, дебютант Касим-Жомарт Токаєв. Це абсолютно розсіяний чоловічок – він не розуміє, куди потрапив. Як казали про таких у радянському союзі – "нацмен". Із "нацмена" він потрапив у радянське МЗС.



Піонтковський: "Токаєв отримав соло, він дебютант" / Фото Imago Images

Такий собі рафінований інтелігентик, освічена людина. Володіє китайською мовою. Я дуже поважаю тих, хто нею володіє, адже її вивчення – це велика праця. Не говорячи вже про його знання англійської. Також був заступником Генерального секретаря ООН.

І ось після такої атмосфери він занурився у все це. Він взагалі в неадекватному стані. Ми ж бачили, як кричав: "Вогонь на ураження без попередження". Таких формулювань я не пам'ятаю навіть у найбільш фашистських режимах.

Ось у такому ж стані, можливо під якимись наркотиками чи заспокійливими, він кричав про мерзотників, які вривались в морги й викрадали трупи своїх спільників, а потім носили трупи з поля бою.

Я одразу не зрозумів, але потім запитав у казахів, що він несе. Виявилось, коли він говорив про нібито 20 тисяч "терористів" (серед яких нібито 10 тисяч було вбито) – насправді немає жодного трупа.

А з живих нібито "терористів" захоплений у полон тільки один, який виявився чудовим відомим в Киргизії піаністом. Інтелігентна людина, яка під катуваннями зізнавалась в якихось злочинах. Це великий скандал.

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Річ у тім, що його зараз всі питають, де ці 20 тисяч нібито "терористів". І цим він, виявляється, й продовжував виправдовувався.

Нібито були 20 тисяч "терористів", з яких 10 тисяч вбили, а ті, хто залишились, увірвались у морги, захопили з собою трупи й нібито випарувались. У якому стані має бути людина, щоб таке нести?

Тепер коротко про те, що було. Почався масовий народний протест – це неминуче на руїнах Радянського Союзу.

Комуністична номенклатура свідомо трансформувалась в нову реальність. Ця система непрацездатна. Те ж саме буде і в Росії.

В Алмати до такого руху доєднались мародери. Додався й елемент внутрішньоелітної боротьби – старий клан Назарбаєва. У Токаєва немає клану, але напевно є люди, які хочуть обмежити роль Назарбаєва довкола нього як номінального президента.

Спільне для всіх кланів казахської клептократії – бажання скомпрометувати масовий протест насиллям, адже у будь-якому протесті бере участь меншість населення. Всі революції робить меншість. Натомість більшість – спостерігає.

Ніяких терористів там не було. Однак з того, що відомо, ці люди, українським сленгом – "тітушки назарбаєвського клану".

Перебуваючи у паніці Токаєв запросив російські війська. Водночас я певен, що запросив "с подачей" російською.

Виявилось, що через 10 днів вони (російські "миротворці" – 24 канал) вийдуть остаточно. У Токаєва були 2 теми:

як "терористи" носили в морги трупи;

як він вдячний Володимиру Путіну за допомогу.

Путін сказав, що вони ("миротворці" в Казахстані – 24 канал) перебуватимуть, скільки потрібно. Сказав ще одну фразу: "Ми не допустимо безладу у себе вдома". Натякнув, що в Казахстані – він у себе вдома.

Найдивовижніше – далі. Виявилось, що цей крок – присутність російських військ – непопулярний. І серед еліт, і суспільства в цілому. В мережі це обговорюють з обуренням.

Токаєву пояснили, що для збереження своєї влади він має негайно позбутися від клейма зрадника, що запросив іноземні війська. Тобто це безпрецедентно.

Уже встигли "викрити" і Блінкена, і Борреля, які справедливо зауважили, що коли росіяни приходять – від них дуже важко позбутись.

Сучасному казахському суспільству можна пред'явити багато претензій, зокрема соціально-економічних. Однак за ці 30 років у ньому виросла державність. Присутність іноземних військ навіть у такому мікроскопічному масштабі – неприйнятна для казахського суспільства. Це те, що об'єднує всіх.

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Якщо зробити висновки щодо Казахстану, то що це саме для Кремля? Вони посилили там свої позиції? Чи вдалось Кремлю показати, що вони керують на пострадянському просторі у Середній Азії?

Їм вдавалось це показати. Себе вони в цьому переконали. Зараз вони отримали принизливий поштовх.

Найкоротший висновок – вони зрозуміли, що Казахстан втрачений назавжди і робити їм там немає що. Ймовірно, знайдеться якийсь безумець, ми всі знаємо його прізвище, який почне чинити опір рішенню вивести війська.

Хто безумець? Я не здогадався.

Тільки Володимир Володимирович (Путін – 24 канал) може віддати наказ заарештувати Токаєва, наприклад. І призначити туди Козака генерал-губернатором Казахстану.

Я вважаю, що події в Казахстані більш важливі, ніж провал в перемовинах. Це було прогнозовано. Однак те, що їх (росіян – 24 канал) викинули з Казахстану – це нове політичне явище, яке є дуже неприємним для Кремля.

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