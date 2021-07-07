После прихода Зеленского началась революция, – интервью Данилова о Медведчуке и Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины в последнее время работает в турборежиме и вводит санкции против бизнесменов, политиков, иностранцев, контрабандистов и воров в законе. Ограничения могут коснуться и Петра Порошенко.

В эксклюзивном интервью мы попытались разобраться с последствиями тех решений, которые приняли в ведомстве, чтобы оценить, насколько это эффективный инструмент. Об этом говорили с секретарем Алексеем Даниловым в программе "Первые лица" на 24 канале.

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О работе СНБО

Ваш "пятничный сериал", очевидно, нравится большинству зрителей. Он удовлетворяет общественный запрос на быстрое восстановление справедливости. Но из-за того, что мы не видим, что происходит за кадром и какие последствия имеют те решения, которые вы принимаете, отношение к этому двойственное.

Начнем с "самой большой рыбы", которая есть сейчас у вас – Виктор Медведчук. Он сейчас находится под домашним арестом. Я думаю, что его продлят, все активы, счета – арестованы, трубу – конфисковали в пользу государства. Вы, как человек, который непосредственно причастен к наложению этих санкций, каким вы представляете конечный результат санкций в отношении Медведчука?

Во-первых, я хотел бы заметить, что не советовал бы называть заседание Совета нацбезопасности и обороны каким-то сериалом. Это заседание уважаемой институции, которая имеет конституционный статус. А все решения – ответственные, и их не пишет какой-то один сценарист. Над ними работает огромное количество людей.

Относительно "больших или малых рыб", как вы их называете. Речь идет о том, что СНБО – занимается безопасностью нашей страны. Для того, чтобы снизить риски, мы развернули очень большую и мощную работу. Ее развернули не вчера и не позавчера. Мы этим занимались на второй день после моего прихода в октябре 2019 года на должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны. У нас состоялся довольно долгий разговор с Владимиром Александровичем (Зеленским – 24 канал). Мы выяснили, чем мы должны заниматься, и начали работу.



Алексей Данилов / Фото 24 канала

Конечно, очень хотелось бы, чтобы это было очень быстро. Но нам надо было прорабатывать очень большие архивы документов. Потому что то, что происходит, к большому сожалению, в нашей стране довольно давно. Если мы говорим о системе коррупции и развития того государства, которое у нас существует на сегодня, – начало было в 1998 году, когда первые сумасшедшие деньги занесли в Верховную Раду. Отсюда начался этот процесс разложения политической и экономической системы. Было срастание определенных процессов, на котором надо ставить конец. Мы этим вопросом занимаемся и не собираемся останавливаться.

И мы, как и Владимир Александрович, как председатель Совета нацбезопасности и обороны, когда шел на выборы – это обещал. И это не быстро. Конечно, мы бы хотели по другим вопросам проводить наши заседания. К сожалению, то состояние, которое нам осталось в наследство от власти, которая царила здесь раньше, мы должны разгребать эти завалы.

Скажем так, если общество не будет видеть, что есть справедливость, то будет постоянно недовольно действиями власти.

Я неоднократно говорил, что власть – это прежде всего доверие. Если у вас есть доверие – у вас есть власть. Если доверия нет – есть только должность. На посту вы не много можете сделать. У Владимира Александровича на сегодня есть доверие украинского общества. И нам обязательно нужно это оправдать и делать то, что мы обещали.

Интервью с Алексеем Даниловым: смотрите видео 24 канала

О санкциях в отношении Медведчука

Учитывая это, возвращаясь к Медведчуку, какой вид должны эти санкции получить в конечном итоге, чтобы люди увидели, что справедливость восстановлена? Я хочу, чтобы мы с вами четко понимали, что мы не являемся органом судебной власти, как бы нам это не говорили. Мы не являемся органом, который, скажем, предпринимает досудебное следствие или иные действия. Мы прорабатываем те документы, которые нам предоставляют соответствующие органы, готовим заседание СНБО – нашего аппарата. Уже на заседаниях происходят те или иные процессы. Уже по результатам смотрят правоохранители. Мы – коммуникаторы. У нас очень много информации, и мы предоставляем ее разным органам, тогда они начинают с ней работать. Я могу сказать, что очень многое было сделано Службой внешней разведки, если речь идет именно о господине Медведчуке. Потому что аффилиации в Российскую Федерацию, российский бизнес, аффилиации многих связанных лиц, непосредственное участие в финансировании и подрыве нашей независимости – все это происходило за российские деньги. Мы все это довольно давно отслеживали. Что известно о санкциях против Медведчука? В феврале 2021 года Виктор Медведчук попал под санкции СНБО. Сейчас он не может распоряжаться имуществом и счетами. Каналы, которые с ним связывают, – "112 Украина", NewsOne и ZIK – заблокированы. Заметим, в мае 2021 года Медведчуку объявили подозрение в государственной измене. Суд уже избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением средства слежения. К сожалению, мне хотелось бы, чтобы это началось с ноября 2019 года. Но не было возможностей, поскольку надо было собирать очень много информационных дополнительных материалов, помощь от стран-партнеров, их разведок, чтобы мы видели, что в конечном итоге происходит. Что касается Медведчука, одна из самых циничных вещей, которая была совместно с предыдущей властью, она должна принадлежать всему украинскому народу, – это так называемая труба. Сейчас идет процедура возвращения в собственность Украины. Она сейчас на конечном этапе. Справка. Журналисты Bihus.Info недавно Журналисты Bihus.Info недавно обнародовали "пленки Медведчука" , на которых он якобы обсуждает получение контроля над украинской частью нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" в 2015 году. Когда шла война, то как все это происходило, за какие договоренности и деньги? А потом эти деньги конвертировались в идеологическую плоскость пророссийских политических структур. Мы не можем дальше это продолжать. Это очень опасно для нашей независимости. У вас есть понимание, в какой период это дело против Медведчука может закончиться? Я понимаю, что это должно быть расследование, суд. Как долго это может продолжаться? Мне сложно сказать, сколько это может продолжаться. Дело в том, что наша судебная система, которая также нуждается в обновлении и "новой крови", новых процессах – это одна из вещей, которая в последнее время мешала развиваться нашему государству. Это не является каким-то секретом, что судьи превратились в такие институты, когда на заказ за деньги решали те или иные вопросы. Я не могу говорить обо всех, но есть определенная категория. Это просто недопустимо. Если вернемся к ситуации с так называемой трубой, было очень странное решение суда, когда государственная собственность оказалась почему-то в частных руках. Таких решений у нас очень много. Мы не являемся судом. Окончательное решение будет принимать именно он. Каким именно оно будет – мы будем видеть. Это будет публично, а доказательств более чем достаточно. Вы сами говорите, что все будет упираться в те суды, которые не работают в конечном итоге. Так не будет ли так, что потом эти же суды эти же дела, которые вы инициировали, закроют? В нашей стране мы можем ожидать от наших судов все, что угодно. Вы помните, когда был период нашего решения Конституционного Суда, когда они, как большие специалисты по математике, считали, что 1+1 = 1. Речь шла о том, когда были большие беспорядки по выборам 2004 года, когда определенный круг лиц подталкивал Кучму к третьему сроку. Слава богу, что хватило ума это не делать. Но потом началась русская большая игра. Мы помним, как это происходило.

Интервью с Алексеем Даниловым / Фото 24 канала И в результате всех этих вещей, которые происходили в 2004 году, мало кто знает, что были закрыты определенные кулуарные договоренности, которые по состоянию на сегодня нам выходят боком. Например, я могу сказать, что один из аффилированных с Российской Федерацией граждан получил разрешение на использование огромной части наших недр именно в этих закрытых договоренностях. Это было, внимание, 31 декабря 2004 года, когда люди стояли на Майдане, одержали свою победу. Это недопустимые вещи, публичная политика должна быть, она не может быть кулуарной. Сегодня политика Владимира Зеленского является абсолютно публичной, мы не делаем что-то там "под ковром". Все, что мы делаем, обязательно контактируем с обществом, мы ему рассказываем, мы ему докладываем. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы все остальные органы работали слаженно и на предупреждение всех этих ситуаций. Если бы они работали, может, бы мы проводили меньше заседаний. Может, у нас были другие вопросы, у нас многое требует внимания. Но, к большому сожалению, сегодня должны констатировать, что не все органы успевают за тем темпом, который сегодня задал Владимир Зеленский. Когда речь идет о таких ситуациях, мы говорим, что у нас происходила Оранжевая революция, Революция Достоинства, я отношусь со всем уважением ко всем этим процессам. Потому что я участвовал и в одной, и во второй. Но настоящая революция началась после прихода Зеленского. Сегодня есть действительно революционные изменения. Есть процессы, которые мы можем называть революционными. Это не всем нравится. Я за двуязычие, – Данилов Посмотрим, чем это закончится. Это может закончиться только победой. Почему? Если не будет победы, нам крайне сложно будет держать этого нашего агрессора, который находится под нами. Мы почему-то постоянно за ними ухаживали, мы постоянно не поднимали вопрос языка. Когда говорили: "Да ну, подождем, да пусть". И до чего мы дошли? Мы дошли до того, что потеряли на определенный период часть Донецкой и Луганской областей. Мы на определенный период потеряли наш украинский Крым. Это потому, что мы постоянно что-то там убирали. Более того, я могу сказать, что я за двуязычие, я неоднократно это говорил. Но это должен быть обязательно английский язык, потому что это язык мировой и сегодня без него вряд ли можно качественно жить в современном мире. Это фундаментальная вещь. Вас обвиняют, что вы решениями СНБО поднимаете собой судебную и правоохранительную системы. Я так понимаю, что вы прибегли к этому радикальному инструменту потому, что из-за нереформированных судов Антимонопольный комитет это будет делать очень долго. Мы не видим здесь ничего радикального. Это простое, обычное правовое решение Совета нацбезопасности и обороны. Где тут радикализм? Другое дело, что этим раньше надо было заниматься. Видите, сколько людей оспаривают ваши решения. Те же контрабандисты, и Медведчук обратился в ЕСПЧ. Смотрите, они могут обращаться. Это показывает, что у нас демократическое государство. Они могут обращаться за своей защитой. Но им что, кто-то скажет, что эти люди не являются контрабандистами? Ну, я хочу посмотреть, готов к дискуссиям. Не так много их обращается.

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