Подтвердил, что путинский агент: для чего Дуров дал интервью Карлсону

Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью экс-ведущему американского канала Fox News Такеру Карлсону. Так Дуров подтвердил, что он путинский агент.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давыдюк, отметив, что основатель Telegram дал интервью этому американскому журналисту сразу после Владимира Путина. Тем временем Павел Дуров держит сервер мессенджера в Санкт-Петербурге.

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"Вы представляете, каким надо быть "мощным оппозиционером", чтобы держать сервер в Петербурге – родном городе?" – подчеркнул политолог.

По его словам, есть исследование, согласно которому установили, что когда пользователь отправляет сообщение, к примеру, из ОАЭ в США, то оно сначала приходит на сервер в Санкт-Петербурге. А только потом – доходит до адресата.

Очень много историй есть, как ловили наших военных, и из удаленных телеграмов доставали распечатки. Девушка из Лос-Анджелеса, которая помогала "Азову", кажется, и летела в Москву. Думает: "я же американка, гражданка США, что мне сделают". Из Telegram достали все распечатки тайных переписок,

– рассказал Николай Давыдюк.

Какая задача интервью

Политолог убежден, что сейчас продвигают Telegram и будут пытаться его "прилепить" к западным соцсетям. Мол, это выход на новую аудиторию. Давыдюк считает, что там нет 900 миллионов пользователей. По его мнению, сейчас задача достичь "1 миллиардов пользователей" и зайти на американские рынки.

"Задача – пропаганду телеграм-каналов навязать западным странам, западным избирателям; затянуть этот "вирус" российской агентуры в Соединенные Штаты и сделать это частью их политикума", – сказал политолог.

По его мнению, это задача Такера Карлсона и того, что было в этом интервью.

Николай Давыдюк считает, что Telegram – это российская агентурная история. Он не продается на бирже и не имеет рекламы. Поэтому политолог считает, что компанию кто-то финансирует "в тени". В то же время никто не говорит откуда берутся эти деньги. Между тем Владимир Путин заявлял, что Telegram – это "лучшая сеть".

Путин сказал: "Лучшая сеть, потому что с терроризмом борются". Здесь надо выключить – выключают. Здесь надо включить – включают. Путин хвалит Telegram. Вот это – ответ,

– добавил политолог.

Давыдюк предполагает, что сейчас в интервью Такера Карлсона с Дуровым вложат миллионы долларов для раскрутки. Так, отметил он, работает путинская российская пропаганда.

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