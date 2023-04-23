"Мы обязаны выиграть": в сети показали интервью Барны, снятое за несколько дней до гибели
Источник:Олекса Светлейший
Олег Барна погиб 17 апреля под Угледаром. Бывший депутат получил смертельное ранение во время штурма враждебных позиций.
В сети показали интервью Олега Барны, снятое за несколько дней до гибели. Соответствующее видео опубликовал начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврического толка полковник Вооруженных сил Украины Олекса Дмитрашковский.
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Что сказал Барна в своем последнем интервью
В последнем своем разговоре Олег Барна рассказал, что до службы в армии работал преподавателем физики, математики и защиты родины в одной из школ Тернопольщины. Народным депутатом он избрался в период с 2014 по 2019 год.
Экс-нардеп вспомнил и то, что еще в 2008 году он был снят с военного учета из-за инвалидности, а после оккупации Крыма и части Донбасса он отправился добровольцем на фронт.
Барна припомнил первый день полномасштабного вторжения. После 4:00 24 февраля родственники его из Харьковской области позвонили по телефону и сообщили, что их населенный пункт получил ракетный удар.
Барна также спрогнозировал победу Украины в войне против России. Он подчеркнул, что у нашей страны нет другого выхода.
Вторую такую войну Украина может не выдержать. А м**ли через 3 – 5 лет снова будут скалить зубы. Поэтому нужно их добить и сформировать международную политику таким образом, чтобы Россия просто распалась или была недееспособна,
– подчеркнул Олег Барна
Как Барна вернулся на фронт
Экс-политик напоминает, что супруга предложила ему заняться волонтерством. На что он ответил ей: "Хорошо".
"А потом она увидела, как я с чердака снимаю свой военный вещевой мешок, и все поняла. Дело в том, что я трус, потому что знаю, кто такие мос**ли – звери и изверги. Поэтому я очень боялся и боюсь, чтобы этот зверь не пришел в наш дом на Галичине... Вообще-то мой первый законопроект, знаете, какой был в Верховной Раде, чтобы ребят младше 25 лет не брали в АТО, сошлись на том, чтобы срочников не брать, чтобы под мобилизацию не подлежали преподаватели университетов и учителя в школе. Потому что их и так мало. А кто должен преподавать", – сказал Барна.
Последняя интервью Олега Барны: смотрите видео
В боях за Украину погиб Олег Барна: главное
- Олег Барна погиб на войне 17 апреля 2023 года. Он служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Довбуша. Был помощником гранатометчика, старшим сержантом. Служить пошел с начала полномасштабного вторжения.
- Ирина Геращенко рассказала, что военный погиб под Угледаром. Тело Героя поначалу не могли унести с поля боя. И уже 19 апреля в бригаде подтвердили гибель Барны. Там пообещали, что за каждую жизнь их собратьев будет месть в десятикратном размере.
- Стоит добавить, что Олег Барна был депутатом 8-го созыва Верховной Рады. Именно он сказал с трибуны Совета, что "Путин х**ло".