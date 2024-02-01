Президент может принимать любые кадровые решения, – Подоляк об "увольнении" Залужного

Вечером 29 января появился вброс об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. А 31 января в CNN написали, что это таки может произойти в ближайшие дни.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу прокомментировал эту информацию. Он отметил, что этот вопрос его не касается.

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"Президент может принимать любые кадровые решения в рамках его непосредственной вертикали", – отметил Подоляк.

По его словам, Зеленский постоянно общается не только с главнокомандующим, но и с Генштабом и руководителями оперативно-тактических направлений. Поэтому президент полностью осведомлен о текущей ситуации, чтобы принимать взвешенные решения.

Более того, Зеленский открыт к украинскому обществу, которому постоянно объясняет мотивы своих решений.

Война – это не политика

Полное интервью с Михаилом Подоляком появится 1 февраля в 17:00 на ютубе 24 Канала . Не пропустите!

Советник главы ОПУ убежден, что во время войны не может быть никакого политического процесса.

Я хотел бы, чтобы мы все же на этом этапе войны поняли, что война – это не политика, война – это не о том, кто кому-то нравится или не нравится. Война – это о результатах,

– считает Подоляк.

Кстати, в СМИ отмечают, что напряжение между Зеленским и Залужным возросло после появления колонки главнокомандующего ВСУ в The Economist. В своей статье Залужный написал, что война с российскими оккупантами оказалась "в тупике".

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