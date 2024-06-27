Пока МУС выдает ордера на Шойгу, ООН "обнимается" с человеком Путина: интервью с Подоляком

Международный уголовный суд выдал ордера на Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, которые оперировали военными преступлениями россиян в Украине. Но это не мешает ООН приглашать на саммит главу российского МВД, чтобы говорить с ним о миротворческих миссиях.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил, что так ООН только дает сигналы нейтральным странам, что Россия "имеет право уничтожать украинцев". Больше о циничном поведении ООН, ультиматумы Венгрии по вступлению Украины в ЕС и ордерах на Шойгу и Герасимова – читайте далее в материале.

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ООН пригласила на саммит подсанкционного человека Путина

Прошел первый Саммит мира. Страны до сих пор продолжают подписывать финальное коммюнике, хотя Россия всеми способами пыталась сорвать саммит. В то же время самолет Ил-96-300 российского специального летного отряда вылетел из Москвы в направлении Нью-Йорка. Последний раз официальные лица из России летали в США в июне 2023 года. Кто и зачем полетел, и не означает ли это, что будут вести разговоры об Украине без Украины?

Этот борт доставил в Нью-Йорк человека подсанкционного – Владимира Колокольцева, министра внутренних дел России. Это очень желанный гость, как я понял, на саммите ООН, который модерируется господином Жан-Пьером Лакруа, заместителем Антониу Гуттериша, функционал которого – организация миротворческих миссий.

То есть они пригласили человека, который виновен в преступлениях, это очевидно. Я думаю, что голосование в ПАСЕ о необходимости немедленно открыть работу специального трибунала по военным преступлениям против всех – и военных, и силовиков, включая Колокольцева, дальше будет продолжаться. Еще раз подчеркиваю, этот человек находится под жесткими персональными санкциями.

Однако господин Лакруа пригласил обсудить участие России в миротворческих операциях. Вы понимаете абсурдность? То есть убийц приглашают непосредственно в Нью-Йорк для того, чтобы с ними проговорить, как можно расширить ареал убийств, который ведет Россия.

Это выглядит именно так, и это абсолютно проблемная ситуация. Она четко дает сигнал нейтральным странам, что Россия – это нормальное государство, которое имеет право уничтожать где угодно кого угодно. Суверенитета больше не существует как концепции, и Россия может, во-первых, убивать украинцев массово, а во-вторых, любая страна в любом месте может именно это делать, если она считает себя сильнее. То есть все, что сегодня делает ООН – четко фиксирует возможность проводить геноцидного типа войны на любых территориях, с кем угодно.

Тогда к Китаю, Вьетнаму, Турции, Индии ставить вопрос, для чего они встречаются с Владимиром Путиным, если самолет может спокойно вылететь из Москвы в Нью-Йорк с подсанкционным лицом – вообще нет никакого смысла.

Абсолютно, это я всегда подчеркиваю. Эта персона причастна к массовым преступлениям, потому что и росгвардия принимала непосредственное участие в преступлениях, особенно в Киевской области, на оккупированных территориях активно внедряет массовые пытки, депортации, похищения людей, детей. И вы приглашаете человека, чтобы проговорить с ним миротворческие функции.

Да, это абсолютно точно обнуляет один из ключевых инструментов сдерживания России, принуждения России к адекватному мировосприятию – инструмент изоляции.

Это действительно дает сигнал любой стране, мол, Россия имеет право вырезать украинских людей. Это прямо заявлено, это официальная позиция, они делают это постоянно, и таким образом убивают этот ключевой инструмент – инструмент принуждения. На Саммите мира в принципе говорится о том, что Россию надо будет посадить за стол переговоров, но для этого надо использовать несколько инструментов принуждения:

военный: поставки нам оружия проукраинской коалицией;

экономический: полноценная изоляционная политика в отношении экономики России, ее надо убрать с глобальных рынков, не позволять зарабатывать деньги. Это касается стран высокотехнологичного сектора, потому что Россия может покупать все что угодно в Европе, и Европа до сих пор продолжает работать на российском потребительском рынке, масштабно финансируя через налоги эту войну;

дипломатическая изоляция и давление: это как раз и касается таких организаций как ООН. Россия должна быть ограничена в использовании международных институтов для продвижения своего типа поведения.

Более того, вчера буквально было конкретное заявление, чтобы мы понимали, что нельзя разговаривать с человеконенавистническим режимом под названием Россия. Но мы до сих пор говорим о "мирных" инициативах.

Во-первых, когда мы говорим о России, то слово "мирные" вообще не стоит использовать, потому что Россия – это всегда об эскалации, войне, убийстве. Во-вторых, там не было ничего нового. Россия зашла с нацистскими идеями: "Вы должны нам отдать свою территорию, должны дать нам право пытать ваших людей, должны отказаться от внутренней и внешней субъектности".

Буквально вчера другой российский министр – Сергей Лавров официально сказал о том, что они не будут останавливать массовое убийство украинцев, не будут останавливать так называемую "сво". То есть не будут останавливать ракетные удары по гражданскому населению Украины, даже когда сядут за стол переговоров.

Человек откровенно говорит: "Мы будем продолжать вас уничтожать, но в то же время мы фиктивно сядем за стол переговоров, будем оскорблять и предлагать вам условия – отдайте свои территории". Вот это непосредственно заявляет Лавров. Я хочу, чтобы мы зафиксировали две вещи:

толерантное отношение к конкретной подсанкционной личности Колокольцева;

спокойное восприятие геноцидного типа заявления Лаврова, что Россия продолжит убивать гражданское население даже во время переговорного процесса.



Сергей Лавров сделал циничное заявление / Getty Images

Кроме того, есть официальная позиция Северной Кореи о том, что она будет отправлять в зону ведения боевых действий на Донецком направлении так называемые инженерные войска. Понимаем, что это будут войска, которые будут участвовать в войне непосредственно. Да, может это будет небольшое количество. Я понимаю, что Северная Корея не отправит сюда сотни тысяч своих, потому что готовится к войне в Тихоокеанском регионе.

Это должно существенно повлиять наконец на адекватное восприятие того, что происходит, например, с Китаем. Они немножко иначе смотрят на все, что происходит между Северной Кореей и Россией.

КНДР отправляет в Украину инженерные войска, которые будут набираться опыта и непосредственно участвовать в войне. Вы сегодня увидели реакцию Лакруа или Гутерриша на эту информацию? Была ли соответствующая реакция ООН относительно того, что делает сегодня Россия и Северная Корея?

Мало того, что они обнулили резолюции ООН о невозможности сотрудничества в военной сфере между странами и Северной Кореей, но надо обнять Колокольцева и поговорить о миротворческих миссиях, в которых должна участвовать Россия. Где миротворческие миссии может проводить Россия, которая убивает сегодня Украину?

Думаю, что лучше бы за Колокольцева о миротворческих миссиях могли бы рассказать наши военнопленные, которые знают как Россия нарушает все международные правила ведения войны.

Вы абсолютно правильно говорите. Что должна была бы сделать ООН или миссии ООН? Они должны были бы пригласить военнопленных из Украины именно в том состоянии, в котором они сразу после освобождения, а мы с вами видим, что с ними происходило, и проговорить, что такое конвенции, как они не выполняются Россией, и какие должны быть наложены дополнительные санкции. Соответствующие конвенции, которые ограничивают те или иные геноцидные правила.

Россия понимает, что этот визит Колокольцева показывает, что можно нарушать (правила, – 24 Канал); что не существует никаких деклараций или конвенций; что это надо делать максимально демонстративно – надо издеваться максимально демонстративно, потому что это дополнительно существенно будет влиять на возможность приехать на миротворческие миссии ООН.

Безнаказанность только порождает желание у таких стран как Россия увеличивать объем нарушений, увеличивать демонстративную часть этого геноцидного компонента. Все, что делает сегодня ООН, – так или иначе провоцирует Россию увеличить объем человеконенавистнической модели в отношении военнопленных, гражданских пленных, в отношении людей, которые вынуждены проживать на оккупированных территориях.

Я не совсем понимаю, это вообще адекватно для взрослых людей не понимать этого. Сидят сегодня в ООН точно взрослые люди, у которых соответствующий уровень IQ. Они видят информацию, осознают эту информацию. Они много говорят, что надо соответствующим образом относиться к человеческой жизни. И после этого делают вид, что не видят, что делает Россия с военнопленными.

Не вмешиваются в это, не влияют, не блокируют возможность России использовать право вето, не выступают с соответствующими инициативами, не говорят России не делать этого даже в кулуарах. Они наоборот обнимают какого-то Колокольцева и говорят: "Супер, замечательный человек приехал, сейчас поговорим о миротворческих миссиях".

Солдаты из КНДР могут приехать воевать в Украину

Пентагон считает, что войска КНДР в Украине станут "пушечным мясом". Министерство обороны США будет отслеживать возможное передвижение северокорейских войск в Россию для их участия в войне в Украине. По словам спикера Пентагона Патрика Райдера, это точно та вещь, за которой стоит следить.

У меня два вопроса. Да, они могут стать "пушечным мясом", но кто должен воевать против него? Это же "круто" сидеть за 10 тысяч километров и сказать, это будет "пушечное мясо", но кто должен с ним воевать? Кто должен убивать россиян, а теперь еще северокорейцев, если они все-таки появятся на оккупированных территориях и на линии боевых действий?

Нам говорят, что может приехать "пушечное мясо" – убивайте его, но при этом нам ограничивают юридическую возможность вести оборонительную войну так, как мы должны ее вести в рамках международного права. Мол, только не стреляйте по территории, где это "пушечное мясо" спокойно будут концентрировать. А еще мы дадим вам немного меньше оружия, чтобы у "пушечного мяса" было больше. Они сначала из Северной Кореи передали 5 миллионов снарядов, а потом приехали их использовать.

Это так должно выглядеть? И наконец, а что значит следить за передвижениями? Следим, хорошо. Отследили: передвинулись они из точки А в точку Б. Дальше что?



КНДР может отправить свои войска в Украину / Getty Images

Действительно ли США ослабляют санкции в отношении России перед выборами

В Wall Street Journal написали якобы США намеренно смягчали санкции против России и Ирана, чтобы предотвратить поднятие цен на топливо перед выборами. Такая информация перед выборами может помочь или помешать одному из кандидатов на пост президента. Однако действительно ли в Украине замечали такую тенденцию?

Здесь парадоксальная вещь. С одной стороны, вы правы – сегодня мы имеем спекулятивные заявления и в одну, и в другую сторону. Имеется в виду в рамках большого электорального цикла, и этих спекулятивных заявлений будет все больше. Они не всегда будут соответствовать действительности, и я не хотел, чтобы мы здесь комментировали то, что является спекуляциями для внутреннего пользования в США.

С другой стороны, я даже не скажу, что есть какие-то осознанные политические действия, которые должны быть направлены на то, чтобы снизить санкционное давление. Нет, мне кажется, что проблема санкций имеет немного другой вид. Опять же не связана с электоральными циклами в той или иной стране. Эта проблема базируется на двух вещах:

неготовность объективно оценить, насколько работают или не работают те или другие санкции, и неготовность внедрять их гораздо быстрее для того, чтобы они все же работали;

бюрократия. Россия достаточно долго работала на глобальных рынках, позволяла зарабатывать огромные средства контрагентам из разных стран. Она всегда умела работать и с коррупционной составляющей, и с другими составляющими, которые так или иначе позволяют контрагентам из других стран считать, что с россиянами очень перспективно работать, потому что можно получить маржинальную прибыль не 15%, а 50% и более.

Это значит, что есть слабая аналитическая составляющая относительно санкций, в частности как они влияют на тот или иной процесс. Есть также, назовем это, "шизофреничность" санкций, потому что одновременно вы здесь несколько санкционируете, но с другой стороны – позволяете своим компаниям работать на рынках России.

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Из-за бюрократии очень долго принимают решения, и, соответственно, Россия уже понимает, какими именно они будут. То есть решение могут обсуждать в течение шести месяцев, а в этот момент Россия выстраивает параллельные схемы, которые позволяют потом эти санкции обходить.

Еще раз, это не касается этих спекулятивных заявлений, что кто-то осознанно идет на ослабление санкций для Ирана или для российских производителей.

Почему несмотря на санкции Россия производит больше оружия

NBC News пишет, что санкции Запада не смогли бы подорвать производство оружия на территории России. В 2021 году Москва производила 56 крылатых ракет Х-101 в год. А в прошлом году произведено уже около 460 крылатых ракет. Запас баллистических ракет "Искандер" тоже резко увеличился с примерно 50 до 180. Также Россия увеличила производство 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, крылатых ракет и тому подобное. То есть санкции якобы есть и влияют на экономику России. Но с другой стороны – видим, что ее ВПК продолжает работать.

В любом случае санкции – это хорошо. В любом случае они влияют на экономическое состояние России. Сегодня имеем соответствующие заявления заместителей центробанка о том, что санкции существенно влияют на возможность экспорта и импорта России.

Но на все, что касается милитарной компоненты, Россия готова тратить. Она забирает все из так называемых социальных фондов или фондов развития страны. То есть она существенно снижает стандарты жизни в России. И, пользуясь этими средствами, спекулятивно закупает что-то на рынке. Всегда есть люди, которые готовы получить 300% маржинальной доходности с обхода санкций.

Но вопрос в другом, давайте вернемся в начало нашего разговора. Когда вы приглашаете Колокольцева (на саммит ООН – 24 Канал), это точно показывает странам, что с Россией можно иметь дело. Была публичная встреча в аэропорту Нью-Йорка, вы только вдумайтесь – в аэропорту Нью-Йорка! Все это как раз таки говорит другим странам, бизнесам, что да, есть определенные ограничения для России, но все же их любят, принимают, обнимают и тому подобное. Это как раз таки открывает возможность для обхода санкций.

Кроме того, когда мы говорим о санкциях, надо не просто написать какой-то список, что надо ограничить для поставки в Россию. Пока никто не прописал, как закрыть возможности это делать через третьи страны. Мы всегда говорим о контрсанкциях. Только вы нашли страну, которая позволяет России получить взрывчатые вещества, то есть закупить их на рынке, то все – должны быть контрсанкции на эту страну.

Не надо об этом долго говорить, привлекать эмоции. Должна быть математически сухая работа, которая фиксирует, где и что покупают на рынке, и автоматически накладывает санкции. То есть чтобы страны, которые захотят зарабатывать на спекулятивных возможностях, продавая что-то России втридорога, сами платили в четыре раза больше. Чтобы у них не было прибыли.

Выполнит ли Украина все ультиматумы Венгрии для вступления в ЕС

На днях произошло историческое событие для Украины – начаты переговоры о вступлении в Евросоюз. Для этого Венгрия выдвинула ряд требований из 11 пунктов. Среди них: признание школ, даже с одним венгерским классом, венгерскими школами; отмена нормы о том, какой процент венгров должен жить на определенной территории для признания ее венгерской и тому подобное. Фактически Венгрия призывает отменить все то законодательство, которое касается нацменьшинств, принятое после Революции Достоинства, и, соответственно, это возвращение к состоянию Украины времен Януковича.

Это слишком, безусловно. Но любая страна может выдвинуть любые требования в рамках переговорных процессов, которые ведет Украина со странами ЕС, чтобы присоединиться к концепции экономического пространства под названием Европейский Союз. Любая страна будет защищать свои национальные интересы, а Венгрия видит свои национальные интересы именно в такой, достаточно жесткий, способ защиты.

Значит ли это, что Украина должна все это принять? Нет, безусловно, это же будут переговорные процессы, в том числе и с Венгрией. Я бы спокойно относился к требованиям, которые появляются в начале любого переговорного процесса, кроме тех, которые выдвигает Россия. Потому что Россия – это не о переговорах, Россия – это об ультиматумах. Остальные страны, в частности Венгрия, – это о переговорах.

Да, эти предложения могут нам казаться достаточно странными, но у Венгрии есть право эти условия выдвигать. Будут ли они приняты? Что-то будет продискутировано, что-то будет не принято, что-то будет принято в другом виде.

Еще раз, это переговоры, и это очень хорошо. Мы понимаем позицию Венгрии, мы понимаем позицию Словакии, Германии, Польши и так далее. Это нормально, когда они хотят ввести ограничения, чтобы защитить своих национальных производителей в такой-то отрасли. Еще раз подчеркну, это вопрос не только структуры украинского государства с точки зрения правил, регламентации, правоохранительной деятельности, судебной системы. Это будут общие переговорные позиции.

В целом Европейский Союз будет говорить, что ваше государство, для того чтобы конкурировать на европейском рынке, должно иметь такой-то вид. Мы будем это дискутировать, вносить коррективы, принимать соответствующие законы и тому подобное. Так же любая страна может внести свои предложения. Украина это будет слышать и говорить, что мы будем защищать и свои национальные интересы.

Я хотел бы, чтобы здесь не было спекуляций. Венгрия во всем, что касается Закарпатья, всегда выдвигает максимально жесткие требования. Это нормально.



Венгрия выдвинула 11 требований для вступления Украины в ЕС / Getty Images

Почему нельзя идти на переговоры с Россией

Подчеркиваю, что единственная страна, с которой точно не надо проводить никакие переговоры, пока она не поймет, что такое международное право, это Россия.

Потому что Россия – это не о переговорах или договоренностях. Для нее важно сесть за переговорный стол, чтобы выдвигать новые условия. Мол, отдайте нам еще Киев или Харьков, и тогда мы сразу на столетие подпишем "вечный мир" с Украиной. Но в это время Россия продолжит нас убивать, потому что будет возможность это делать. Им же ничего за это не сделают, и в дальнейшем будут приглашать на саммиты о миротворческих миссиях.

Вот почему с Россией точно нельзя проводить никакие переговоры, пока ваша позиция не выглядит жесткой. Пока принуждение не будет работать. Еще раз, военное принуждение по линии фронта, тактические поражения. Тогда внутренние "дагестаны" должны в России начаться в большем объеме. Махачкала, Дербент – это мало. Мало в таком виде.

С другой стороны, надо давить на Россию экономически. Крайне странно, что Россия может до сих пор на рынке находить взрывчатые вещества, создавать снаряды.

Еще одна проблема в том, что я не вижу воли у государств, например, которые присутствуют среди постоянных членов Совбеза ООН, чтобы выйти и сказать: "Регламентный комитет должен дать разъяснение, может ли страна, которая соответственно нарушает статьи устава ООН, и дальше находиться в составе Совбеза и использовать его в своих интересах для продвижения идеи войны". Это было бы желательно, но пока я не вижу здесь воли.

Кстати, на Саммите мира очень активно работал президент Украины, который объяснял, что мир должен четко зафиксировать международное право, инструменты принуждения, для того чтобы и нейтральные страны увидели, что мир является дипломатическим и единым в понимании, что такое глобальные правила; что мир един в давлении на Россию, которая эти правила ломает.

Эта составляющая как раз решалась на Саммите мира. Мне кажется, что там есть неплохие тенденции. Но хотелось бы увидеть более широкое использование этих инструментов, например, у той же ООН. Хотя вы понимаете, что ООН и в дальнейшем будет работать так, как работает сегодня.

О новых ордерах МУС путинским приспешникам

Гаагская камера растет. В ней уже должен быть командующий черноморского флота Виктор Соколов, командующий дальней авиации ВКС России Сергей Кабалаш, президент России Владимир Путин, Мария Львова-Белова, которая благодарила его за похищение украинских детей, а теперь еще Валерий Герасимов и Сергей Шойгу. Теперь они тоже имеют соответствующие ордера. Что для нас означает выдача этих международных ордеров?

Это крайне важно, особенно, если мы говорим о решении МУС в отношении Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Там фиксируется, за что именно эти ордера выдаются: целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру и массовые убийства гражданских, что является признаками геноцидного типа ведения войны. Это существенно повлияет на то, что Россия будет иметь на глобальном рынке.

Сейчас страна-агрессор больше всего хочет немедленно прекратить огонь, чтобы можно было модернизировать армию и одновременно обязательно остаться на оккупированных территориях. Если Россия не проиграет войну, а у нас все еще есть люди, которые подсознательно хотят этого, когда говорят о прекращении огня и хотят о чем-то с Россией разговаривать, то как только вы прекратите огонь, Россия постоянно будет провоцировать Украину, адаптировать свою армию, обстреливать украинские города, но говорить, что этого не делает.

Как было на Донбассе, только в других масштабах. В то же время ползучим типом будет захватывать территории, то есть серая зона будет увеличиваться. Я вам точно говорю, что повторно зайти в вооруженное противостояние с Россией уже никто не захочет.

Обратите внимание Надеемся увидеть их за решеткой, – Зеленский об ордерах для Шойгу и Герасимова

Никто не захочет, чтобы повторно в Восточной Европе была такая большая война как сегодня. Россия также это понимает, поэтому хочет любой ценой удержаться на оккупированных территориях, чтобы ползучим способом все же добить Украину. Россияне в течение небольшого промежутка времени, например за 2 – 5 лет, сделают Украину, в частности до западных границ, серой зоной, где будут постоянные убийства.

Но ордера, которые выдает МУС, четко фиксируют, что это необратимые процессы. Что даже несмотря на то, что сегодня с Россией еще продолжают иметь какие-то отношения, Кремль репутационно будет иметь огромную проблему в результате этой войны. Однако с точки зрения влияний на глобальный политический процесс, Россия будет жить изолированно и будет платить эту цену независимо от того, как закончится война.

Я считаю, что она не закончится положительно для России. Потому что для современной цивилизации самоубийственно дать России возможность остаться в таком виде, как она есть. Когда Кремль откровенно говорит, что будет вкладывать деньги только в милитарные компоненты, только в терроризм, – россияне полностью уничтожают внутреннюю конкуренцию.

Россия – это классическая диктаторская страна с одной ключевой составляющей внешней политики – экспансия тех или иных форматов. Однако все эти ордера сигнально говорят и для других стран. Просто было бы желательно, чтобы параллельно не было так, что здесь ордера на Шойгу и Герасимова, а здесь – главу МВД России Владимира Колокольцева обнимают в Нью-Йорке. Это шизофренически выглядит.

Здесь ордера и здесь изоляция – тогда бы это было существенное ускорение финала этой войны.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте вскоре на сайте 24 Канала.