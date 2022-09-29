Украина победит, а путин потерпит самое большое поражение в истории: интервью с экс-главой ЦРУ

Мастерством Вооруженных сил Украины на поле боя восхищаются лучшие генералы мира. Контрнаступление наших защитников – это уже мощное изменение в театре военных действий и катастрофа для россии, которая за первые несколько месяцев войны потеряла столько же людей, сколько за десятилетие в Афганистане.

"Мы каждую неделю отправляем вам военные товары на сумму от полумиллиарда до миллиарда долларов", – говорит в интервью сайту 24 канала бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус и объясняет, что не все происходит публично. США удивлены тем, как блестяще ВСУ используют оружие, которое предоставляют партнеры. Так что огромная поддержка Украины несомненно будет продолжаться.

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Генерал в отставке США напоминает, как раньше разговаривал с украинскими военными – тогда они говорили, что даже не тренировались наступать. Все тренировки были исключительно с оборонительной точки зрения. И это действительно экстраординарная ситуация. Здесь речь не только о мотивации и отваге, не только о высокой морали украинцев, но и о поражающей вражду ресурсной мобилизации.

Обо всем этом, а также о том, удастся ли путину собрать и обеспечить миллионное войско, почему "референдумы" так важны для частичной мобилизации россии, смогут ли ВСУ повторить сценарий Харьковщины на других временно оккупированных территориях, что же будет с "ядеркой", когда защитники зайдут в Крым и какие сюрпризы приготовили США для Украины – побеседовали с генералом армии США в отставке и бывшим директором ЦРУ Дэвидом Петреусом.

Интервью с бывшим директором ЦРУ и генералом США в отставке Дэвидом Петреусом: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ – мощное изменение в театре военных действий и катастрофа для России

Дэвид Петреус – генерал армии США в отставке и государственный чиновник, занимал должность директора Центрального разведывательного управления с 2011 по 2012 год. Петреус 37 лет отслужил в армии США. В частности, являлся командующим Международными объединенными вооруженными силами в Ираке, Объединенными Вооруженными силами Коалиции в Афганистане и главой Центрального Командования Вооруженных сил США.

Здравствуйте, рада вас видеть. Очень благодарна, что нашли время пообщаться с нами, надеюсь, что наш с вами разговор будет важен не только для меня, как для украинской журналистки, но и для всех украинцев, ведь мы можем получить ответы на те вопросы, которые волнуют нас всех.

Взаимно, Анастасия.

Я хотела бы начать с мобилизации, которую кремль недавно объявил. СМИ сообщали, что речь идет об одном миллионе мобилизованных, достаточно большом количестве людей. Как по вашему мнению, будут развиваться события на российско-украинском фронте и будет ли какая-то действенная реакция Запада? После этого всего?

Спасибо за вопросы. Во-первых, очень рад встрече, я просто восхищаюсь тем, что вы, украинцы, сделали за последний год, учитывая это страшное, ничем не спровоцированное и варварское вторжение в вашу страну.

Во-первых, я хотел бы донести свое определение этой суровой реальности, которая сейчас происходит на поле боя в Украине, чего, по моему мнению, сейчас еще не все до конца осознают.

То, что украинские силы успешно контрнаступают, особенно на Востоке и Юге, Харьковщине, Луганщине и возле Херсона, – это очень мощное изменение в театре военных действий. Это фактически катастрофа для россии.

И эти действия в динамике свидетельствуют только об одном – Украина на поле боя действует в разы эффективнее, чем гигантская россия. Это если сравнивать мобилизацию.



ВСУ во время освобождения Харьковщины / Фото из соцсетей

В Украине привлечение дополнительных сил, тренировки, оснастки идет просто фантастически. Конечно, это происходит при мощной поддержке НАТО и западных стран. США уже предоставили военную помощь на 15 миллиардов долларов, это если говорить о боеприпасах, оборудовании и учебе, не говоря о непосредственной финансовой поддержке, а также санкциях против россии. Но это свидетельствует лишь об одном – Украина в будущем, если все будет и дальше продолжаться, сможет эффективно отвоевать все свои утраченные территории, которые Россия захватила с 24 февраля и, возможно, и больше.

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А вот в россии это уже третья или четвертая волна мобилизации, если считать все те предыдущие разы. Когда они мобилизовали и накапливали войска на украинской границе, или когда собирали мобилизованных по регионам, мне кажется, это просто нелепость какая-то – чтобы каждый регион или каждая область в российской федерации должна была выставить батальон. А это похоже, что было во время войны за независимость в США, когда каждый городок выставлял по вооруженному отряду. Но из этого всего не выйдет современная высокомобильная, обученная и мотивированная армия.

И эта так называемая частичная мобилизация – она вообще не принесет хоть какого-нибудь значительного результата. Тренировка займет месяцы, и вообще возникает вопрос – чего смогут достичь эти люди, которые служили десятилетие назад. Что они могут действительно сделать на поле боя. Вопросы их вооружения и обеспечения также чрезвычайно острые. А кто будет ими управлять на поле боя? Вызовы, стоящие перед ними, просто гигантские.

Еще важный момент – эта вся сборная солянка из совершенно разных регионов россии, по сути, они сами настраивают своих же людей против собственного государства. Особенно когда люди видят нарушение практически всех обещаний власти – если говорить о сроках призыва и так далее. Это очень похоже на принудительный призыв к военно-морским силам, происходивший несколько веков назад. Когда по городам ходили вооруженные вербовщики и гребли абсолютно всю молодежь для службы. И это лишь малая часть того, что там происходит. И опять же, я вообще не думаю, что это хоть как-то может стать решающим.

На самом деле это признак того, в каком страшном отчаянии находится сейчас путин. Это просто акт отчаяния, то нет ни грамма здравомыслия или планирования, ни одного прагматичного подхода, который мог бы изменить хотя бы что-то, или дать россии какие-то новые возможности.

Я бы еще хотел добавить об этих призывах и угрозах путина применить ядерное оружие. Это очень серьезно, мы все должны очень серьезно к этому отнестись, западный мир и США особенно. И мы через наших официальных представителей дали ясно понять россиянам, какими могут быть последствия их действий. И Путин должен понимать, что даже если он нанесет удар этим страшным оружием на поле боя, это отнюдь не изменит динамику и ту реальность, о которой я говорил выше. Украина по человеческому потенциалу – это даже не треть россии, но ее вооруженные силы в разы лучше российских, особенно на поле боя.

Окей, даже если ядерное оружие будет использовано, это создаст страшные последствия для путина, его войск в Украине и в Черноморском регионе. И как только он все это осознает, он точно откажется от такого сценария.



Дэвид Петреус был директором ЦРУ в 2011 – 2012 годах / Фото US Department of Defense

Путин говорит, что будут мобилизованы только мужчины с опытом, но все мы видели, кого перебрасывает на войну россия в Украине. Это попытка получить успехи благодаря количеству? Или, может быть, простое затягивание времени, которое путин пытается для себя выиграть?

Путин столкнулся с рядом серьезнейших вызовов.

Сейчас в России есть так называемое крыло ястребов, критикующих его за то, что он не делает достаточно для победы. И они, что характерно, очень заметны, и очень активны.

Все это происходит с разрешения самой же власти, но проблема в том, что они хотят более агрессивно действовать, чем это может позволить себе пути, исходя из политических реалий россии.

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С другой стороны есть все эти призывники, часть из которых молодежь, а часть, как оказывается, вообще никогда не служила. И вот их всех собирают в одну кучу и отправляют на фронт, а они этого делать не хотят, они массово бегут из россии всеми доступными способами. Сейчас российским властям нужно вводить не только ограничения на выезд из страны, но и на перемещение внутри самой России, для призывников, я имею в виду .

В стране постепенно начинаются протесты. Если взять, например, тот же Дагестан, я видел карту с локациями протестов и количеством участников, и они, эти протесты, довольно быстро распространяются по всей карте россии. Так что к беглецам добавились одновременно и протесты, и это непростая вещь. И главное – если они даже обличат этих призывников в форму, они вообще смогут воевать? Что же говорить об уровне их морали? Ведь мораль – это главное, когда говорили, что для победы нужно две трети морали и треть физической подготовки, это действительно так.

У меня в подчинении были войска, когда я был боевым генералом. Я прошел через пять кампаний в качестве боевого генерала, и мораль играет очень важную роль. Если брать украинские силы, то у них мораль просто на высоком уровне – из-за успехов на поле боя, из-за того, что они могут освобождать и возвращать утраченные территории, и, конечно, очевидный факт – украинцы дерутся за свою страну, за выживание и территориальную целостность

Это ваша война за независимость, ваша борьба за то, чтобы быть народом перед лицом того, кто решил, что Украина не должна существовать вообще.

Это очень экстраординарный момент для украинских воинов, как и, наконец, для украинского руководства, снизу и до самой верхушки, включая президента Зеленского, главнокомандующего и всех остальных.

И контраст между украинцами, высоко мотивированными, и которых поддерживают их соотечественники на их земле, и россиянами, которых все ненавидят как захватчиков, против которых дерутся партизаны и в которых земля горит под ногами – гигантский.

Путин смотрит в зеркало и говорит – я сильный лидер сильной страны, мы победили Наполеона, и Гитлера, и мы победим Украину и коллективный Запад. Он ужасно ошибается. Я убежден – ситуация для него сейчас просто катастрофическая, он пытается сейчас что-то делать и это по сути все, что он вообще может сделать. Следует также помнить, что российский ВПК находится в довольно плачевном состоянии из-за немалого количества факторов – не только из-за прекращения поставок заблокировавших США процессоров, но и из-за страшной коррупции, которая насквозь пронизывает абсолютно все сферы российского общества, плюс абсолютно неадекватное руководство государства .

путину нужны "референдумы" по двум причинам

Россияне вовсю пытаются провести незаконные "референдумы" на временно оккупированных территориях, результаты которых уже известны задолго до их начала. Итак, почему, по вашему мнению, для путина это так важно? И какие он может получить преимущества после так называемого "референдума"? Возможно ли увеличение количества войск? Частичная мобилизация превратится в общую? Как вы думаете, что будет после "референдумов" или даже после аннексии части Украины?

Путину нужны основания для аннексии части Украины, которая сейчас оккупирована российскими войсками. Чтобы они собрали оттуда молодежь и сказали – ну все, вы теперь граждане России, идите сражайтесь за ерефию. Это главная цель этой гонки со временем, которую они сейчас пытаются выиграть. Ведь с 1 октября начинается призыв в России.

Российские пропагандисты уже публикуют сфабрикованные "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. оккупанты не стесняются и рисуют едва ли не стопроцентную "поддержку". Детальнее – читайте здесь.



Оккупанты считают пустые бюллетени на "референдумах" / Фото из соцсетей

Кроме того, путин сейчас скажет – все, это российская территория, и мы ее будем защищать всеми возможными средствами, потому что это наша земля. Но как я уже раньше отмечал, если он все-таки реально задумается о том, чем это все может для него обернуться, он должен отказаться от идеи применения ядерного оружия. Ибо опять-таки – это не изменит ситуацию на поле боя, но изменит ситуацию в глобальной перспективе, и настроит абсолютно всех против него.

Даже тех, кто не голосовал ранее на Генассамблее ООН за осуждение действий России, даже эти страны не смогут оставаться в стороне, если Россия все же решится использовать ядерное оружие.

И мы видели, как путин встречался с лидерами Индии и Китая – они выразили свои опасения. А это реально может повлиять. Ведь перед Олимпийскими играми россия и Китай объявили о партнерстве без границ, но как показывает практика, границы у них все же есть, и то хорошие.

Ваши командиры делают то, чего никогда не делали россияне

Продолжается контрнаступление ВСУ, мы видим невероятные успехи в Харьковской области, постепенное возвращение всех временно оккупированных территорий. За 3 дня более 50 километров освобожденных территорий – это поразительно. Как, на ваш взгляд, ВСУ смогли добиться такого результата за столь короткий промежуток времени?

Украинские войска имеют успех, потому что они лучше обучены, лучше вооружены, лучше мотивированы, у них лучше руководство, лучшая организация, чем у россиян. И это действительно здорово.



Невероятно счастливые украинцы после освобождения Харьковщины / Фото Олега Синегубова

Я помню, когда раньше говорил с украинскими военными, то они отмечали, что даже не тренировались наступать, что уж говорить о реальном наступлении. Вся тренировка была исключительно с оборонительной точки зрения. И это действительно экстраординарная ситуация. Здесь речь не только о мотивации и отваге, не только о высокой морали украинцев, потому что их цель справедлива, и они борются за существование своего государства. Здесь речь также о действительно поражающей ресурсной мобилизации.

Ваши тракторы тянут подбитые российские танки, их ремонтируют и тут же отправляют в бой, ваша промышленность обеспечивает войска всем необходимым, вы очень креативно сражаетесь.

Ваши командиры делают то, чего никогда не делали россияне – вы совмещаете и эффективно применяете имеющиеся войска. Это не просто, когда россияне бросают танки на прорыв. Ваши танки идут в связке с пехотой, с артиллерией, ПВО, разведкой, саперами – все, что может работать, работает, так как нужно. И очень эффективно поддерживается логистикой – с подвозом боеприпасов, медицинской эвакуацией.

Это действительно очень сложная штука, я тоже такое делал, когда был генералом армии США, но особенно сложно это для Вооруженных сил, не имеющих логистической базы, которая бы выстраивалась годами и десятилетиями, но вы это все выстраиваете просто в процессе войны. То есть в разгар очень тяжелых боевых действий Украина смогла выстроить эту сложнейшую систему, и сейчас чрезвычайно эффективно ее применяет.



Дэвид Петреус в 2007-2008 годах был командующим Международными объединенными вооруженными силами в Ираке / Фото AP

Конечно, США и союзники поставляют вам много оружия. Конечно, вы получаете данные разведки, вы получаете от нас боеприпасы – в больших количествах. Например, 750 тысяч крупнокалиберных снарядов только от США.

Для тех, кто далек от этого, объясню – в стандартный грузовик влезает от 40 до 45 снарядов. Итак, просто представьте себе, сколько тысяч грузовиков везут все это от польской границы через всю страну, которая, к слову, где-то как наш штат Техас.

Конечно, вам помогают планировать кампании, но в конце концов все сводится к одному – качественному и эффективному использованию этих ресурсов. И украинские Вооруженные силы каждый день это доказывают – да, они могут это делать очень эффективно.

Какие шансы у ВСУ зайти до конца 2022 года на территорию Крыма

Смогут ли ВСУ повторить сценарий Харьковщины на других временно оккупированных территориях?

Конечно, для каждой локации будут свои особенности: если мы, например, возьмем городские локации Херсона по сравнению с сельскими местностями Харьковщины. Ибо, когда вы ведете наступление на город, то это в разы труднее, не только с точки зрения качества, но и количества задействованных войск, которые будут не только зачищать, но и удерживать отвоеванные территории.

Украина показала, как она прекрасно может защищать Киев, а также Сумы, Чернигов и, конечно, Харьков. Наступление на Херсонщине будет медленнее, потому что надо зачищать большие местности , но ВСУ уже не раз демонстрировали, как эффективно они это делают, особенно когда речь идет об уничтожении мостов на Днепре и российских понтонных переправ, чтобы не дать россиянам вовремя перебрасывать подкрепления и разрушать их логистику. И, конечно, это касается чрезвычайно эффективного применения украинцами высокоточных снарядов и артиллерии, предоставленной вам Соединенными Штатами.

Ведь нужно понимать, что высокоточные ракеты, каждая из которых стоит примерно сто тысяч долларов, и которые могут пролететь 70 километров, и попасть в точку размером с обеденный стол – их Украина использует просто блестяще.

Вы уничтожаете ставки российского командования в Херсоне, базы боеприпасов, топливные базы, скопления российских войск, и это вы делаете просто очень эффективно. Я знаю, о чем говорю, потому что сам не раз использовал все эти вооружения во время своей карьеры, особенно в городских условиях, когда мы вели войну в Ираке, и нужно очень хорошо проработать все навыки для этого, и украинцы это уже неоднократно доказывали.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что до конца года ВСУ имеют шанс войти на территорию временно оккупированного Крыма. Как Вы оцениваете шансы такого развития событий? Действительно ли мы сможем войти на территорию оккупированного Крыма до конца года?

Если честно, ответ на этот вопрос зависит от многих факторов. Например, произойдет ли стремительное падение нравов российских войск, настолько стремительное, что армия просто побежит и распадется. До сих пор мы такое видели в редких случаях, но не массово. Если это произойдет, тогда точно такая возможность существует.

Опять же вопрос в том, как эффективно Украина сможет противодействовать этой волне мобилизации. Ведь все происходящее на поле боя является отражением внутренних факторов. Я уже об этом говорил, что Украина здесь более эффективна, чем россия. И эта российская частичная мобилизация не сможет по сути ничего решить и как-нибудь перевернуть ситуацию.

Также очень многое будет зависеть от погоды зимой. Я лично считаю, что ВСУ будут и дальше наступать, даже зимой, я не думаю, что погода сильно помешает . Думаю, что россияне все же будут страдать от мороза больше, но посмотрим, как будет на самом деле.

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И будут такие мощные прорывы, которые мы видели во время харьковской кампании, когда украинские войска увидели возможность и мощно ею воспользовались. Ведь по сути вы заставили россиян бросать все и стремительно бежать, но на каком-то этапе нужно все же притормозить и подтянуть логистику.

У нас было такое же во время битвы за Багдад – мы продвинулись на несколько километров, а потом началась песчаная буря, у нас стало не хватать горючего и запасов из-за растянутых логистических линий. В Украине, возможно, это несколько легче, потому что вы же на своей земле, и местные вас поддерживают, но это не может постоянно поддерживать наступление, потому что надо откуда-то брать боеприпасы и горючее.

Итак, я считаю, что это возможно. Потому что ВСУ уже доказали – возможно все. Но здесь есть один очень важный фактор, который я хочу выделить – у России до сих пор есть возможность ударов по гражданской инфраструктуре Украины, по ее населению и мирным городам, уничтожать, например, электростанции и линии электропередач, больницы. По законам войны такого делать нельзя, особенно если речь идет о больницах, но россия это делает потому, что это все, что они по сути могут сейчас делать – бить по гражданской инфраструктуре своими ракетами, некоторые из которых могут поражать цели в другом конце страны.

Я думаю, что придет время, когда руководство в Киеве все же начнет склоняться к каким-то определенным переговорам. Президент Зеленский говорил, что переговоры все же должны начаться в какой-то точке. И теперь вопрос – где именно та точка? И сколько именно территорий отвоюет Украина перед этими переговорами, включая Крым. И какими должны быть гарантии безопасности для Украины от США и Альянса? Этот элемент должен являться одним из ключевых в итоговой резолюции перегоров. Я думаю, мы просто скажем Москве – окей, мы уже слышали о том, что вы не хотели, чтобы Украина присоединялась к НАТО и посмотрите, что из этого вышло? Вы напали на страну. Но больше у вас так не получится.

Эта гарантия безопасности должна стать главной для будущего Украины, потому что без нее все внешние инвестиции и импровизированный план Маршалла просто будут бессодержательными. Ведь ключевой точкой плана Маршалла – американских инвестиций в разрушенную войной Европу – были гарантии безопасности. И это сделало все эти инвестиции действительно эффективными, несмотря на то, что фактически инвестиции были только в человеческий капитал, в то время как промышленность была уничтожена войной.

Так что для восстановления Украины, для восстановления ее экономики, для восстановления нормальной жизни ее граждан – гарантии безопасности просто должны быть ключевыми. Это мегакритически, какого-то заменителя этому просто не существует в природе, пока все ищут какие-то варианты для переговоров, возможно, какие-то договоренности или уступки, гарантии безопасности для Украины будут тем краеугольным камнем, на котором эти будущие договоренности и должны строиться.

Ядерный удар: быть или не быть

Существует мнение, что как только ВСУ войдут на территорию Крыма, Россия может прибегнуть к ядерному удару. В частности, в последнем обращении путин снова угрожал, что россия действительно может использовать ядерное оружие, и сейчас об этом говорит весь мир. Насколько такой сценарий вообще вероятен – сейчас и во время контрнаступления на территории Крыма?

Как я уже отмечал ранее, такая вероятность должна рассматриваться очень и очень серьезно. И главное здесь – четко донести до российской верхушки все те возможные последствия, которые за этим могут последовать. И чтобы они это поняли настолько четко и ясно, чтобы не совершали этих действий.

Я исхожу из того, что публично заявил советник по вопросам национальной безопасности Салливан, которым я лично очень сильно увлекаюсь, очень мощный политик, очень долго сотрудничающий с президентом Байденом. Так что я понимаю, что до России донесли, что произойдет, если ядерное оружие таки применят.

И опять же, я верю, что путин, когда просчитает все возможности, этого делать не станет. Но я не могу этого утверждать со стопроцентной уверенностью. То есть к такой вероятности – применение ядерного оружия – нужно относиться очень серьезно и очень ответственно, особенно это касается действий с нашей стороны со стороны США, которые четко должны донести до Москвы всю тяжесть последствий. И чтобы россия такого точно не сделала.

"Мы каждую неделю отправляем военных товаров на сумму от полумиллиарда до миллиарда долларов"

Для успешного контрнаступления чрезвычайно важно вооружение. Какие, на ваш взгляд, перспективы помощи Украине оружием со стороны Запада сейчас? На что может рассчитывать Украина в ближайшее время?

Сейчас на вооружение Украины уходят огромные средства. Как я уже говорил, со стороны США – это фантастическая сумма в 15,1 миллиарда долларов, со стороны других стран – миллиарды долларов, и почти все восточноевропейские страны передали вам свое вооружение, которым вы могли пользоваться уже и сейчас. Речь о вооружении бывшего Варшавского блока, танках и боевых машинах, равно и с боевыми вертолетами, которые США должны были передать Афганистану, но отдали вам, или о боевых самолетах из некоторых восточноевропейских стран.

Опять же, это все происходило публично, из соображений безопасности. США поставляют вам снаряды в артиллерию и танки, высокоточное оружие, огромное количество снарядов в тяжелую артиллерию, артиллерийские тягачи и соответствующую технику. Также мы поставляем MLRS и боеприпасы к ним, чем не могут похвастаться, например, другие страны. И большое количество из тех снарядов высокоточны.

Но некоторое оружие вам, с высокой вероятностью, не дадут. Если мы говорим о танках М1 Абрамс, то они очень тяжелые, в разы тяжелее тех, что сейчас используются на поле боя, и я сомневаюсь, что их вообще ваши мосты выдержат. Да и в обслуживании они очень сложны, если говорить о ремонте подбитого танка, то вы его не отремонтируете на поле боя без специальной ремонтной машины, которая на базе этого самого абрамса и базируется, и не дотянете до границы без специального эвакуационного тягача. Там один реактивный двигатель на 1500 лошадиных сил. Это не обычные дизели, и у нас из-за этого есть опасения, что если мы их дадим Украине, то через довольно короткий промежуток времени они просто остановятся.



ВСУ эффективно используют американское оружие / Фото с фейсбук-страницы Главнокомандующего ВСУ Залужного

То же самое я могу сказать и о самоходных гаубицах, есть определенное оружие, которое вам будет очень тяжело обслуживать, я сам имел по несколько сот танков под моим командованием и поверьте – обслуживать их было очень и очень тяжело. И опять же есть определенные оговорки на поставку вам дальнобойного оружия, из которого вы могли бы ударить по территории россии, что бы вызвало значительную эскалацию конфликта.

Если вы поставите себя на место сидящего в овальном кабинете Белого дома и принимающего решения, то вы бы поняли, о чем я говорю, несмотря, например, на то, как бы я сам лично хотел предоставить Украине все то оружие, о котором она просит. Но то, что вам сейчас реально нужно – это дополнительные возможности противовоздушной обороны.

Президент Зеленский говорил о системах NASAMS, мы должны не только их вам поставлять, но и увеличить объемы этой поставки, потому что сейчас большую угрозу для Украины представляют не российские сухопутные войска, а ракеты, которыми они бомбят Украину. Ну и, конечно, речь об этих дронах, которые в россию поставляет Иран. Так что ПВО – это сейчас главная вещь.

Но я могу вас заверить, потому что сам говорил с людьми, которые за это отвечают – происходит очень активный диалог между военными лидерами Украины и их коллегами на Западе. В Европе есть специальное сообщество, исключительно этим занимающееся и все усилия которого направлены на это, на эффективную координацию усилий, мы знаем точно, где каждая из тех 126 гаубиц и других боевых единиц расположены, и если какая-то из них выйдет из строя мы сможем ее эффективно отремонтировать.

То есть, ни у кого сейчас не должно возникать сомнений, что США и дальше будут оказывать всестороннюю поддержку Украине по линии вооружения.

Мы каждую неделю отправляем вам военные товары на сумму от полумиллиарда до миллиарда долларов. И это с самого начала активных боевых действий. И в некоторых случаях мы отдали вам все, что и сами имели – например, дроны-камикадзе и некоторые другие вещи.

Мы сейчас активизируем наш собственный ВПК, чтобы он производил больше вооружений, но опять же, эта сумма в 15,1 миллиарда долларов она просто экстраординарна.

Как вы думаете, не стоит ли Соединенным Штатам увеличить поставки технологического оружия в Украину для противостояния российской агрессии?

Я уже говорил, что этот диалог между украинскими и американскими лидерами уже показал – мы даем вам почти все то, что мы можем дать вам, и то, что вы можете эффективно применить на поле боя. Но без того, что могло бы вызвать значительную эскалацию. И это будет продолжаться и дальше. Опять же, отмечаю, в Вашингтоне Украину мощно поддерживают обе наши политические партии. Лидер меньшинства в сенате является самым большим поклонником Украины, вместе с лидером большинства, конечно. Они постоянно подталкивают нашу администрацию к тому, чтобы они сделали еще больше для Украины, и, что характерно, администрация это и делает.

"Неделю назад я был в Берлине, и там все очень беспокоятся, как переживут эту зиму"

Несколько слов о НАТО, мощный блок создавался, прежде всего, с целью противостояния именно угрозе со стороны СССР, а затем россии. Не считаете ли вы достаточно парадоксальной ситуации, когда Украина, пусть и с огромной помощью Запада, но на поле боя сейчас делает это все своими силами, пока созданный для этого мощный блок на планете стоит в стороне?

Но ведь НАТО не стоит в стороне, здесь я бы не согласился. Они очень мощно вовлечены в конфликт, и результатом этого может стать очень сложная зима. Здесь речь идет не только об огромном количестве боеприпасов, которые посылают члены НАТО. В некоторых случаях страны-члены отдали Украине все свои танки. Конечно, им обещали за них отдать американские абрамсы или немецкие леопарды, но опять же, поддержка Украины со стороны НАТО просто фантастическая. США в данном случае стоят во главе этой помощи, но к ней мощно прилагается каждая страна-член НАТО.

Но опять же – помимо этой помощи существуют еще санкции, которые страны наложили на россию, санкции от США, ЕС, Великобритании и других западных стран. Они все, конечно, не могут взять и внезапно отказаться от всех ресурсов, которые имеет россия, но все равно все эти санкции отвергают россию в страшную рецессию.

Только ВВП России в этом году упадет от 8 до 10%, по меньшей мере тысяча американских компаний либо прекратили все связи с Россией, либо свернули там дела. В Россию перестали поставлять микрочипы, фактически разрушающие ее ВПК, и страны Запада, конечно же, платят за это все каждый свою цену.

Неделю тому назад я был в Берлине, и там все очень беспокоятся, как переживут эту зиму. У них конечно есть запасы газа, более 85%, но если взглянуть на их перспективы в случае, если зима будет очень холодной, то они довольно туманны. Итак, НАТО не стоит в стороне. Ирония этого всего в том, что путин когда-то заявил, что сделает россию большой, однако большим он сделал НАТО. Ибо связь между странами НАТО еще никогда не была такой сильной, как сейчас, единство просто экстраординарное.

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И вторжение России в феврале заставило две чрезвычайно нейтральные, но стратегические страны – Швецию и Финляндию – присоединиться к НАТО. И итогом всего этого должны стать чрезвычайно прочные связи безопасности между НАТО и Украиной.

И еще один феномен. Путин ненавидел Горбачева, так как считал его ответственным за распад СССР, сам Путин говорил, что это была самая плохая трагедия ХХ века, то есть была великая депрессия, Первая и Вторая мировые войны, но для путина именно распад Союза был худшим. Путин даже не пошел на похороны Горбачева, тем самым грубо нарушив все возможные протоколы, и сейчас пути делает с россией то же, что Горбачев из СССР – наносит просто таки нереальный вред, даже если это все вот сейчас закончится, россии предстоит десятилетие , чтобы восстановиться по крайней мере до довоенного уровня.

И за первые несколько месяцев войны россия уже потеряла столько военных, сколько за десятилетие войны в Афганистане. К тому же добавьте втрое больше раненых, которые не вернутся на поле боя. Это катастрофа для России. И причина этой катастрофы – решение путина, и сейчас эту цену платит за него его страна.

Ситуация с ООН очевидно указывает, что организация уже не может быть гарантом сохранности в мире. Особенно, когда агрессором является страна – постоянный член Совбеза ООН, имеющий право вето. Не считаете ли вы, что ООН нуждается в глубокой коренной реформе, а институт постоянных членов Совбеза все больше напоминает фразу Оруэлла "Все животные равны, но некоторые равнее"?

Это еще один из тех больших парадоксов, потому что для реформирования ООН нужно, чтобы все члены Совбеза проголосовали за, ну и точно будет один проголосующий член.

ООН, по сути, никогда и не была той организацией, в которую так искренне верили ее члены. За годы постоянно возникали проблемы, с которыми ООН не могла решить, особенно если говорить о холодной войне.

Совбез был геополитическим полем боя, и это, к сожалению, является печальной реальностью. Лучшее, что можно из всего этого сделать, несмотря на все надежды – это эффективно использовать то, что сейчас есть, и если будет возможность для реформ, то использовать ее. Но, по моему мнению, вы в ближайшее время не увидите международной организации, которая могла бы обеспечить безопасность государств в формате ООН.

Ранее Россия не имеет права иметь ядерное оружие: Зеленский выступил на Совбезе ООН

Я уверен – Украина выиграет: о сценариях войны

Мы знаем, что США активно делятся с Украиной разведданными. Как эффективно используют украинские военные полученную информацию на ваш взгляд?

Я не буду вдаваться в детали, но Украина очень эффективно использует эти разведданные, которые ей предоставляют страны Запада.

Еще в марте вы называли 4 вероятных сценария войны. Среди них был и такой, при котором Украина побеждает на поле боя и эту реальность постепенно воспринимают в москве. Другим сценарием является кровавое болото для России – хуже советской войны в Афганистане. И оба фактически сбылись. Насколько вероятно фактическое признание россией военного поражения, как думаете?

Перед тем как Россия напала в феврале, я в одном из своих интервью отмечал – россия никогда не возьмет Киев под свой контроль. И это было в то время, когда подавляющее большинство верило в то, что войска россии прокатятся по столице Украины, Зеленского сбросят и на его место посадят марионеточное правительство, а по Крещатику пойдет парад победы.



Дэвид Петреус в 2010-2011 годах был командующим Объединенными Вооруженными силами Коалиции в Афганистане / Фото AP

Я не верил, что это произойдет, я был в Украине несколько раз, в последний раз – как раз после избрания Владимира Зеленского президентом, я посещал позиции на Донбассе, встречался с политиками в Харькове и Киеве. Я был очень потрясен из того, что я тогда увидел. И я уже тогда думал, что в победе Украины нет ничего невозможного.

В вас очень сильно сомневались, было много скептиков, в июле и даже в августе, но я говорил – давайте дождемся сентября, и если вы взглянете на мой Linkedin, то я там в ленте как раз в середине сентября снова поднял этот вопрос, и фактически утер нос тем скептикам.

Как я уже говорил раньше и мы сейчас это все подытожим – на поле боя есть новая реальность, ее еще не все полностью осознают, но эта реальность очень печальна для россии, ведь украинские войска в разы лучше, чем российские. И результатом этого является тот факт, что Украина и дальше будет отвоевывать свои территории и будет идти дальше, конечно, речь о политических решениях, которые будут приниматься в Киеве. Но эту новую реальность россия уже не изменит. Конечно, они сейчас проводят мобилизацию, но эта мобилизация опять-таки ничего не изменит. Эти мобилизованные – даже если бы они были в идеальном физическом состоянии, но они служили только год, и этот год был года назад, россия просто не сможет тренировать своих новобранцев так, как это сейчас делает Украина с помощью НАТО.

Так что россия не изменит эту катастрофическую ситуацию, в которой она сейчас оказалась. И в какой-то определенной точке они поймут, что ничего не сделают, даже если применят ядерное оружие, что с их стороны будет еще одной катастрофической ошибкой, но это не изменит ситуацию на поле боя и не выведет россию из этой катастрофической новой реальности.

Возможен ли сценарий, при котором военное командование россии на фоне тотальных провалов и отступления может устроить военный переворот или объявить об отказе подчиниться?

Конечно, такая возможность лежит исключительно в поле теорий и догадок, то есть если вы об этом сказали, то это может произойти, но вариантов очень много. И опять же, вопрос в том, что в плен могут сдаваться какие-то отдельные солдаты или подразделения, услышавшие, что президент Зеленский гарантирует им человечное отношение как пленным, но это не массовое явление.

Я был в битвах, где враг сражался и днем и по ночам, и потом внезапно сдавался в плен. И мы думали – то ли мы что-то такое сделали, что они сдались, то ли что-то случилось, что они подняли руки? Этого никто не может предвидеть. Это, конечно, возможность, и я на эту возможность лично очень надеюсь, что путин просто поймет, что больше не может драться.

Обратите внимание на все акции протеста в России и тот результат, которые они делают на российское население.



Протесты россиян в первый день объявления мобилизации / Фото из соцсетей

Путин уже проиграл, он потерял десятки тысяч умудренных солдат, и сейчас он теряет уже тех, кто не хочет вообще воевать. Он в очень тяжелой ситуации, он хватается за любую соломинку, и я лично для него не вижу другого выхода, как признать свое поражение и закончить войну.

Ведь должно быть решение, обеспечивающее безопасность Украины от стран Запада. Опять же, это только мое собственное мнение и ни в коем случае не официальная позиция США, но это реальный вариант того, что может произойти. А вот когда это произойдет, я не могу сказать.

Ваше мнение – как, когда и чем может завершиться для Украины кровавая война, которую начала Россия? Что следует делать уже сейчас партнерам, чтобы победа пришла как можно скорее?

США, НАТО и другие западные страны должны продолжать оказывать военную поддержку Украине, дополнительным вооружениям и боеприпасам, которые Украина нуждается и может эффективно применить на поле боя. Это делается, я в этом уверен, и будет делаться и дальше. Об этом неоднократно говорили Джейк Салливан и другие официальные лица, об этом говорили и другие западные политики, когда я был в Берлине, об этом говорили и на Варшавском форуме, и я уверен об этом будут говорить и дальше.

Что касается прогнозов, то, как я уже это упоминал ранее, прогнозировать что-то очень трудно, особенно, что касается завершения этой войны. Я думаю легче сказать как я считаю, что она закончится – когда будет безопасное решение для Украины и она вернет все свои утраченные территории, – но это будет геополитическое решение для президента Зеленского и всего украинского народа – как достичь взаимопонимания в этом вопросе, потому что на на каком-то этапе пути придется говорить с кремлем, и в этом могут помочь западные государства.

Но я считаю, что пока правильным подход США – ничто об Украине без участия Украины. В то же время все зависит от очень многих факторов, о которых мы уже говорили, в частности от морали русских солдат и их желания продолжать эту войну, которые сейчас на территории, где их все ненавидят и желают им скорейшей смерти – для них это катастрофическая ситуация, зима приближается, будет очень тяжело, и опять же – если армия россия развалится и побежит это только ускорит победу Украины. Если нет – будут жестокие бои, и россия будет и дальше бомбить украинские мирные города и гражданскую инфраструктуру. И здесь мы снова возвращаемся к вопросу об усилении украинского ПВО.

В чем я точно уверен, так это в том, что мы будем и дальше продолжать поддерживать Украину. И в том, что ВСУ будут и дальше так мощно поражать мир своими победами в ближайшие недели и месяцы. Все, что они делают – это уже в истории, они и есть история, они дерутся за свою независимость, и я уверен – Украина выиграет.

Спасибо за наш разговор, было большой честью с вами пообщаться. Я уверена, что все, кто посмотрят или прочитают нашу беседу, получат все ответы на свои вопросы.