"Не могу обещать": Зеленский рассказал, как говорит с 11-летним сыном о войне
Источник:Bild
Владимир Зеленский рассказал, как он коммуницирует с сыном Кириллом относительно войны против России. Он отметил, что даже в ближайшее время не называет конкретные сроки окончания борьбы.
Однако президент акцентирует, что Украина обязательно победит, ведь другого выхода мы не имеем. Честность должна быть со всеми.
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Разговоры с сыном
В интервью Bild Владимир Зеленский рассказал, что сын Кирилл часто спрашивает у него, когда Украина победит. Президент отметил, что его 11-летнего сына интересует этот вопрос, как и всех украинцев, однако он не может назвать сроки.
Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу этого обещать и назвать дату. Будь это мой сын, или другие граждане Украины – это неважно,
– подчеркнул президент.
В вопросе победы Украины Зеленский должен быть честным даже перед своим родными.
Другое из интервью
- Владимир Зеленский заявил, что Украина разработала новый план контрнаступления по деоккупации наших территорий. Впрочем, украинские защитники нуждаются в большем количестве оружия, поэтому он призвал партнеров, в том числе США, усилить помощь.
- Зеленский в том же интервью заявил, что Путин хотел бы захватить Харьков. Для него это символизм, ведь именно этот город когда-то был столицей Украины. В то же время украинцы делают все возможное, чтобы этого не допустить.
- Президент обратился к США, заявив, что если те не предоставят Украине оружие, то результат может быть ужасным. Зеленский рассказал, что Владимир Путин может убить сотни тысяч украинцев пытаясь достичь собственных империалистических целей – он заявил что "будет много крови".