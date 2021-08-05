Донбасс и Крым никогда не будут российскими: главные тезисы из интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский 5 августа дал новое большое интервью. Политик говорил об оккупированном Донбассе и Крыме.

Разговаривал президент с журналистом телеканала "Дом" – медиа для жителей временно оккупированных территорий. Главные тезисы из интервью Зеленского читайте в материале 24 канала.

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Президент про 2014 год и оккупацию Донбасса

Глава государства подчеркнул, что многие его друзья неразрывно связаны с Донбассом. Зеленский вспомнил, что всегда с радостью приезжал с "95 кварталом" в Донецк. Так и было в апреле 2014 года.

Я помню, что у меня было странное ощущение, будто что-то случилось, что я проснулся в другом мире,

– вспомнил Зеленский.

Он отметил, что утром увидел молодых людей с неукраинскими флагами. Эти люди говорили, что это – только работа. Так началась оккупация Донбасса.

Какие первые шаги необходимы для возвращения Донбасса

Президент подчеркнул, что нельзя садиться за стол переговоров с людьми, у которых в руках оружие. Он всегда выступал за то, чтобы первым пунктом всех договоренностей было прекращение огня.

Я всегда говорил, чтобы говорить, надо перестать стрелять. Это факт. Мы вот имели режим прекращения огня в Украине. Мы 7 месяцев имели его, он 7 месяцев действовал. 5 из которых – да, были провокации, были ранения, но было ощущение, что мы не теряем людей,

– отметил президент.

Зеленский отметил, что украинские войска должны после деоккупации дойти до границы, потому что это – украинская граница. Важна также гуманитарная миссия, которая заключается не только в договоренностях и переговорах, но и в постоянном давлении на Россию.

Зеленский отметил, что Россия – сторона конфликта. Этого определения Москва постоянно избегает.

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Украина и Россия никогда не были едиными

Глава государства отметил, что Украина и Россия никогда не были едиными. И те, кто верили в это, должны признать, что ошиблись.

У нас есть общие вещи. Мы не должны говорить, что все россияне ненавидят украинцев. Это неправда. ... Есть большое количество русских людей, поддерживающих единую Украину, поддерживающих Донбасс и им неприятно,

– сказал Зеленский.

История России будет оплакивать шаги по Крыму

Глава государства убежден, что "российская история еще будет оплакивать свои же шаги по Крыму". Хотя на Донбассе и значительно большее количество потерь, именно Крым стал первым огоньком, из-за которого два народа на многие поколения так друг к другу будут относиться.

Люди в Крыму и на Донбассе не должны соглашаться с ситуацией

Зеленский понимает, что людям на Донбассе и в Крыму сейчас очень сложно, однако они не должны соглашаться с тем, что происходит. Это следует делать так, чтобы не подвергать опасности свою жизнь, просто дать понять своим детям, где их родина.

Так, День Независимости – да, праздновать! Я понимаю, может не громко, не вывешивая всегда флаг на балконе, потому что придут и могут убить – не надо, берегите свою жизнь, – но детям это надо говорить, кто они,

– посоветовал президент.

Не все зависит от меня, – Зеленский о войне на Донбассе

Зеленский отметил, что он помнит о своем обещании закончить войну и это остается его приоритетом. Однако, говорит президент, не все от него зависит.

Я очень этого хочу, я все для этого делаю, но не все от меня зависит. Я сегодня считаю, и президент России знает мое мнение, что 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет,

– рассказал Зеленский.

Именно это, говорит глава государства, должны знать люди Донбасса и не должны иметь никаких иллюзий. Зеленский рассказал, что украинская сторона придерживается договоренностей, украинские воины дают отпор только в случае провокаций. Однако иначе действует противник.

Зеленский договорился с Путиным об открытии КПВВ на оккупированных территориях во время "нормандской встречи". Официальный Киев выполнил все договоренности. Со стороны России – есть возможность, но нет желания.

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Зеленский о принудительной паспортизации оккупированных территорий

Глава государства призвал с пониманием относиться к людям, которые на оккупированных территориях были вынуждены перейти на российские паспорта. Он поблагодарил тех, кто сумел избежать перехода на документы государства-агрессора.

Возможно, какая-то женщина спрятала украинский паспорт, но как-то она там ухаживает за больной матерью, которая лежит. И эту женщину к нам не пропускают, а ей нужно там жить и выживать,

– привел пример президент.

Однако именно паспортизация населения позволяет агрессору входить на украинские территории под предлогом "защиты" населения. Другой аспект – украинцев с российскими паспортами будут заставлять голосовать на выборах в Госдуму.

Оккупанты никогда не будут любить Крым, как украинцы

Зеленский убежден, что оккупанты – временные гости на украинской территории и когда-то эти события останутся лишь страницей в истории. И они никогда не смогут полюбить Крым так, как его любят украинцы.

Какие-то заявления – это все пройдет, невозможно не быть украинцем и любить все эти территории. Точно такая же история и с Донбассом,

– добавил президент.

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Донбасс никогда не будет российским

Зеленский отметил, что временно оккупированный Донбасс обязательно вернется в Украину. Он убежден, что без Украины на этой территории не будет цивилизации.

Поэтому президент обратился к местным жителям, которые хотят жить в России. Он посоветовал им переезжать в государство-агрессор.

Если ты всю жизнь находился в Украине, но чувствовал, что это Россия, то ради своих детей и внуков, уже езжай искать себе место в России,

– сказал Зеленский.

Россия агрессивно отреагировала на слова Зеленского о Донбассе

Отметим, что на это заявление Зеленского уже бурно отреагировали в России. В МИД России говорят, что, мол, официальный Киев перешел "все красные линии, которые отделяют национальную политику от национализма".