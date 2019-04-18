Интервью Зеленского для "РБК-Украина": все, что вы должны знать

Какая связь у Зеленского с Коломойским, что он думает о Крыме и как относится к запретам российских социальных сетей. 24 канал собрал ключевые тезисы Владимира Зеленского из его интервью изданию "РБК-Украина".

Что говорит Зеленский о запрете российских соцсетей

Владимир Зеленский сравнил запрет на российские соцсети с парковками в Киеве.

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У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня карай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь,

– пояснил кандидат в интервью изданию "РБК-Украина".

Зеленский считает, что платформ Facebook, Twitter и YouTube недостаточно, поэтому нужно создавать новые социальные сети.



"Украинцам нужно дать альтернативу Вконтакте"

О запрете российским артистам на въезд в Украину

Кандидат в президенты Украины также выразил мнение, что не всем российским артистам нужно запрещать въезд в Украину. Он привел пример актеров Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина, которые "превратились в политиков, поехали на Донбасс, стреляли по нашим пацанам", поэтому "эти люди уже не артисты" и им не должен быть разрешен въезд в Украину.

Кандидат о легализации марихуаны и проституции

Кандидат в президенты Владимир Зеленский выступает против легализации огнестрельного оружия, но – за легализацию медицинской марихуаны. А вообще политик сделал бы "для этого всего Лас-Вегас" – так ответил Зеленский на вопрос о легализации проституции.

"Я против легализации оружия. Нельзя на это ответить кратко, объясню почему. Легализация оружия сегодня в Украине – в стране, где идет война – это неправильно",

– сказал Зеленский.

При этом он одобрительно относится к идее легализовать в Украине медицинскую марихуану. "Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским", – сказал кандидат в президенты.

На вопрос о легализации проституции Зеленский ответил: "В принципе требуется отдельный город, где это все можно".

Секс за деньги? Честно говоря, я думаю, что у нас есть возможность, и я сейчас отвечу на все предыдущие вопросы, сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории и там все это открыть,

– сказал кандидат на должность главы государства.

Главное из интервью Зеленского за 3 минуты: смотрите видео

Зеленский о Путине

Зеленский считает, что у оккупированного Донбасса не должно быть особого статуса. Зеленский подчеркнул, что жителей оккупированного Донбасса и остальной Украины разделяет информационная стена.

Так что кандидат предлагает создать русскоязычный европейский медиа-портал для правдивого освещения событий в Украине. Зеленский подчеркнул, что это наша великая история, именно поэтому нам приходится выходить из этой криминальной ситуации.

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Зеленский считает, что оккупированные территории можно вернуть дипломатическим путем

Владимир Зеленский о парламентских выборах

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что хотел бы досрочно распустить Верховную Раду. Однако политик думает, что не успеет этого сделать.

На вопрос журналиста об этом, Зеленский ответил: "Я боюсь, что я не успею".

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Я ломать закон не буду, не буду нарушать закон. Если мы успеем в срок за 6 месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент,

– сказал кандидат в президенты.

Что кандидат говорит об олигархах

Игорь Коломойский

На вопрос журналиста о встречах с Коломойским Зеленский ответил, что в политический период не летал в страны, где живет олигарх.

Мне кажется, я в политический период точно туда не летал. Может быть, у нас были какие-то выступления. У нас были. И для него тоже были,

– сказал он.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что действительно летал на день рождения Коломойского в Тель-Авив в феврале 2018-го года.

"Я не был у него на этом дне рождении, а на прошлом – да. Мы выступали с "Кварталом". Это – нормально, это – работа", – пояснил кандидат в президенты.

Ринат Ахметов

Владельцем ТРК "Украина" является олигарх Ринат Ахметов, известный своими близкими отношениями с бывшей Партией регионов.

Я никогда не общался, честно говоря, с господином Ахметовым. Мы на паре вечеринок здоровались и все,

– ответил Зеленский на вопрос журналиста: "То есть с Ахметовым у Вас тоже все хорошо?"

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Валерий Хорошковский

С Валерием Хорошковским – экс-владельцем Inter Media Group, которая владеет телеканалом "Интер", у Зеленского нет никаких отношений. По крайней мере, так говорит сам кандидат в президенты

Нет сейчас отношений. Были нормальные отношения. Он был владельцем канала "Интер", генеральным продюсером которого был я. Мы разошлись. Я все отдал. Это к вопросу "кому я должен, или нет",

– сказал экс-шоумен.

Зеленский о декоммунизации и Бандере

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что нормально относится к декоммунизации в Украине. Однако, реагируя на тезис журналиста о появлении в Украине проспектов Степана Бандеры, Зеленский назвал это не совсем правильным.

При этом Зеленский заверил, что дело не в Бандере: "Я могу то же самое сказать и о Тарасе Григорьевиче Шевченко". Кандидат в президенты отметил, что уважает творчество украинского писателя, но надо помнить о героях сегодняшних – героях искусства, литературы, просто о героях Украины.

Как-то меня спросили, почему именем Андрея Шевченко не назвали какую-то улицу? Для меня он – герой, я действительно так считаю,

– сказал Зеленский.

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Что думает Владимир Зеленский о легализации марихуаны и проституции, смотрите инфографику:​



Что думает Владимир Зеленский о легализации марихуаны и проституции – инфографика