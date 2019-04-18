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      Интервью Зеленского для "РБК-Украина": все, что вы должны знать

      506 Читати новину українською
      Интервью Владимира Зеленского на РБК - детали интервью 17 апреля 2019
      О чем говорил Владимир Зеленский / GETTY IMAGES

      Какая связь у Зеленского с Коломойским, что он думает о Крыме и как относится к запретам российских социальных сетей. 24 канал собрал ключевые тезисы Владимира Зеленского из его интервью изданию "РБК-Украина".

      Что говорит Зеленский о запрете российских соцсетей

      Владимир Зеленский сравнил запрет на российские соцсети с парковками в Киеве.

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      У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня карай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь,
      – пояснил кандидат в интервью изданию "РБК-Украина".

      Зеленский считает, что платформ Facebook, Twitter и YouTube недостаточно, поэтому нужно создавать новые социальные сети.


      "Украинцам нужно дать альтернативу Вконтакте"

      О запрете российским артистам на въезд в Украину

      Кандидат в президенты Украины также выразил мнение, что не всем российским артистам нужно запрещать въезд в Украину. Он привел пример актеров Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина, которые "превратились в политиков, поехали на Донбасс, стреляли по нашим пацанам", поэтому "эти люди уже не артисты" и им не должен быть разрешен въезд в Украину.

      Кандидат о легализации марихуаны и проституции

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский выступает против легализации огнестрельного оружия, но – за легализацию медицинской марихуаны. А вообще политик сделал бы "для этого всего Лас-Вегас" – так ответил Зеленский на вопрос о легализации проституции.

      "Я против легализации оружия. Нельзя на это ответить кратко, объясню почему. Легализация оружия сегодня в Украине – в стране, где идет война – это неправильно",
      – сказал Зеленский.

      При этом он одобрительно относится к идее легализовать в Украине медицинскую марихуану. "Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским", – сказал кандидат в президенты.

      На вопрос о легализации проституции Зеленский ответил: "В принципе требуется отдельный город, где это все можно".

      Секс за деньги? Честно говоря, я думаю, что у нас есть возможность, и я сейчас отвечу на все предыдущие вопросы, сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории и там все это открыть,
       сказал кандидат на должность главы государства.

      Главное из интервью Зеленского за 3 минуты: смотрите видео

       

      Зеленский о Путине

      Зеленский считает, что у оккупированного Донбасса не должно быть особого статуса. Зеленский подчеркнул, что жителей оккупированного Донбасса и остальной Украины разделяет информационная стена.

      Так что кандидат предлагает создать русскоязычный европейский медиа-портал для правдивого освещения событий в Украине. Зеленский подчеркнул, что это наша великая история, именно поэтому нам приходится выходить из этой криминальной ситуации.

      Читайте также: Коломойский о своих взаимоотношениях с Зеленским: У нас сложились человеческие такие отношения

      Зеленський вважає, що окуповані території можна повернути дипломатичний шляхом
      Зеленский считает, что оккупированные территории можно вернуть дипломатическим путем

      Владимир Зеленский о парламентских выборах

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что хотел бы досрочно распустить Верховную Раду. Однако политик думает, что не успеет этого сделать.

      На вопрос журналиста об этом, Зеленский ответил: "Я боюсь, что я не успею".

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      Я ломать закон не буду, не буду нарушать закон. Если мы успеем в срок за 6 месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент,
      – сказал кандидат в президенты.

      Что кандидат говорит об олигархах

      Игорь Коломойский

      На вопрос журналиста о встречах с Коломойским Зеленский ответил, что в политический период не летал в страны, где живет олигарх.

      Мне кажется, я в политический период точно туда не летал. Может быть, у нас были какие-то выступления. У нас были. И для него тоже были,
      – сказал он.

      Кроме того, Зеленский подтвердил, что действительно летал на день рождения Коломойского в Тель-Авив в феврале 2018-го года.

      "Я не был у него на этом дне рождении, а на прошлом – да. Мы выступали с "Кварталом". Это – нормально, это – работа", – пояснил кандидат в президенты.

      Ринат Ахметов

      Владельцем ТРК "Украина" является олигарх Ринат Ахметов, известный своими близкими отношениями с бывшей Партией регионов.

      Я никогда не общался, честно говоря, с господином Ахметовым. Мы на паре вечеринок здоровались и все,
      – ответил Зеленский на вопрос журналиста: "То есть с Ахметовым у Вас тоже все хорошо?"

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      Валерий Хорошковский

      С Валерием Хорошковским – экс-владельцем Inter Media Group, которая владеет телеканалом "Интер", у Зеленского нет никаких отношений. По крайней мере, так говорит сам кандидат в президенты

      Нет сейчас отношений. Были нормальные отношения. Он был владельцем канала "Интер", генеральным продюсером которого был я. Мы разошлись. Я все отдал. Это к вопросу "кому я должен, или нет",
      – сказал экс-шоумен.

      Зеленский о декоммунизации и Бандере

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что нормально относится к декоммунизации в Украине. Однако, реагируя на тезис журналиста о появлении в Украине проспектов Степана Бандеры, Зеленский назвал это не совсем правильным.

      При этом Зеленский заверил, что дело не в Бандере: "Я могу то же самое сказать и о Тарасе Григорьевиче Шевченко". Кандидат в президенты отметил, что уважает творчество украинского писателя, но надо помнить о героях сегодняшних – героях искусства, литературы, просто о героях Украины.

      Как-то меня спросили, почему именем Андрея Шевченко не назвали какую-то улицу? Для меня он – герой, я действительно так считаю,
      – сказал Зеленский.

      Читайте также: Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты

      Что думает Владимир Зеленский о легализации марихуаны и проституции, смотрите инфографику:​

      Що думає Володимир Зеленський про легалізацію марихуани та проституцію – інфографіка
      Что думает Владимир Зеленский о легализации марихуаны и проституции – инфографика

       

       

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      Теги: Игорь Коломойский Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Декоммунизация Война на Донбассе Публикации Владимир Путин Аннексия Крыма Запрет ВКонтакте Валерий Хорошковский Степан Бандера
      Источник: 24 канал
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