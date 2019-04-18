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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Інтерв'ю Зеленського для "РБК-Україна": все, що ви маєте знати

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      Інтерв'ю Володимира Зеленського на РБК - деталі інтерв'ю 17 квітня 2019
      Про що говорив Володимир Зеленський / GETTY IMAGES

      Який зв'язок у Зеленського з Коломойським, що він думає про Крим та як ставиться до заборон російських соціальних мереж. 24 канал зібрав ключові тези Володимира Зеленського з його інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

      Що думає Зеленський про заборону російських соцмереж

      Володимир Зеленський порівняв заборону російських соцмереж з парковками у Києві.

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      У мене колись забирали машину, а зараз штрафують.Ти мені дай парковки, а потім жорстко мене карай, коли я не виконую закон. Точно така історія і тут,
      – пояснив кандидат в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

      Зеленський вважає, що платформ Facebook, Twitter і YouTube недостатньо, тому потрібно створювати нові соціальні мережі.


      Зеленський: "Українцям потрібно дати альтернативу Вконтакте"

      Про заборону російським артистам на в'їзд в Україну

      Кандидат у президенти України також висловив думку, що не всім російським артистам потрібно забороняти в'їзд в Україну. Він навів приклад акторів Михайла Пореченкова та Івана Охлобистіна, які "перетворилися в політиків, поїхали на Донбас, стріляли по наших пацанах", тож "ці люди вже не артисти" і їм не повинен бути дозволений в'їзд в Україну.

      Кандидат про легалізацію марихуани та проституцію

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський виступає проти легалізації вогнепальної зброї, але – за легалізацію медичної марихуани. А загалом політик зробив би "для цього всього Лас-Вегас" – так відповів Зеленський на запитання про легалізацію проституції.

      Я проти легалізації зброї. Не можна на це відповісти коротко, поясню чому. Легалізація зброї сьогодні в Україні – в країні, де йде війна – це неправильно,
      – сказав Зеленський.

      При цьому він схвально ставиться до ідеї легалізувати в Україні медичну марихуану. "Медична марихуана, я вважаю, що це нормально, в крапельках вона продається. Я, до речі, консультувався з цього приводу з Євгеном Олеговичем Комаровським", – сказав кандидат у президенти.

      На запитання про легалізацію проституції Зеленський відповів: "В принципі потрібне окреме місто, де це все можна".

      Секс за гроші? Чесно кажучи, я думаю, що у нас є можливість, і я зараз відповім на всі попередні питання, зробити Лас-Вегас. Суспільство було б не проти, і податки би платили. Дати можливість якомусь місту, якійсь території і там все це відкрити,
      – сказав кандидат на посаду глави держави.

      Головне з інтерв'ю Зеленського за 3 хвилини: дивіться відео

       

      Зеленський про Путіна 

      Зеленський вважає, що в окупованого Донбасу не має бути особливого статусу. Зеленський наголосив, що жителів окупованого Донбасу і решти України розділяє інформаційна стіна.

      Тож кандидат пропонує створити російськомовний європейський медіа-портал для правдивого висвітлення подій в Україні. Зеленський підкреслив, що це наша велика історія, саме тому нам доводиться виходити із цієї кримінальної ситуації.

      Читайте також: Коломойський про свої взаємини з Зеленським: У нас склалися людські такі стосунки

      Зеленський вважає, що окуповані території можна повернути дипломатичний шляхом
      Зеленський вважає, що окуповані території можна повернути дипломатичний шляхом

      Володимир Зеленський про парламентські вибори

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що хотів би достроково розпустити Верховну Раду. Проте політик гадає, що не встигне цього зробити.

      На запитання журналіста про це, Зеленський відповів: "Я боюся, що я не встигну".

      Читайте також: Чи можна достроково розпустити Раду та які для цього є юридичні підстави

      Я ламати закон не буду, не буду порушувати закон. Якщо ми встигнемо у термін за 6 місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент,
      – сказав кандидат у президенти.

      Що кандидат говорить про олігархів

      Ігор Коломойський

      На запитання журналіста щодо зустрічей із Коломойським Зеленський відповів, що у політичний період не літав до країн, де мешкає олігарх.

      Мені здається, я в політичний період точно туди не літав. Може бути, у нас були якісь виступи. У нас були. І для нього теж були,
      – сказав він.

      Окрім того, Зеленський підтвердив, що справді літав на день народження Коломойського до Тель-Авіва у лютому 2018-го року.

      "Я не був у нього на цьому дні народженні, а на минулому – так. Ми виступали з "Кварталом". Це – нормально, це – робота", – пояснив кандидат у президенти.

      Рінат Ахметов

      Власником ТРК "Україна" є олігарх Рінат Ахметов, відомий своїми близькими стосунками з колишньою Партією регіонів.

      Я ніколи не спілкувався, чесно кажучи, з паном Ахметовим. Ми на парі вечірок віталися і все,
      – відповів Зеленський на запитання журналіста: "Тобто з Ахметовим у Вас теж все добре?"

      Читайте також: Рінат Ахметов: що про нього треба знати

      Валерій Хорошковський

      З Валерієм Хорошковським – екс-власником Inter Media Group, що володіє телеканалом "Інтер", у Зеленського немає жодних стосунків. Принаймні, так каже сам кандидат у президенти

      Немає зараз стосунків. Були нормальні стосунки. Він був власником каналу "Інтер", генеральним продюсером якого був я. Ми розійшлися. Я все віддав. Це до питання "кому я винен, чи ні",
      – сказав екс-шоумен.

      Зеленський про декомунізацію та Бандеру

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що нормально ставиться до декомунізації в Україні. Проте, реагуючи на тезу журналіста про появу в Україні проспектів Степана Бандери, Зеленський назвав це не зовсім правильним.

      При цьому Зеленський запевнив, що справа не в Бандері: "Я можу те ж саме сказати і про Тараса Григоровича Шевченка". Кандидат у президенти зауважив, що поважає творчість українського письменника, але треба пам'ятати про героїв сьогоднішніх – героїв мистецтва, літератури, просто про героїв України.

      Якось мене запитали, чого іменем Андрія Шевченка не назвали якусь вулицю? Для мене він – герой, я справді так вважаю,
      – сказав Зеленський.

      Читайте також: Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти

      Що думає Володимир Зеленський про легалізацію марихуани та проституцію, дивіться інфографіку:

      Що думає Володимир Зеленський про легалізацію марихуани та проституцію – інфографіка
      Що думає Володимир Зеленський про легалізацію марихуани та проституцію – інфографіка
       

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Декомунізація Президентські вибори 2019 Ігор Коломойський Публікації Володимир Путін Анексія Криму Степан Бандера Валерій Хорошковський Заборона ВКонтакте
      Джерело: 24 канал
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