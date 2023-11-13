Был талантливым грузинским офицером – погиб за Украину: отошел в вечность Иракли Курцикидзе

За свободу нашего государства отдают свои жизни не только украинцы. В частности, на войне против России погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе.

В воскресенье, 12 ноября, об этом сообщили со СМИ со ссылкой на министерство иностранных дел Грузии, подтвердившее гибель бойца. Учился он в Тбилисском государственном медицинском университете.

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На войне погиб доброволец из Грузии

Гибель воина Иракли Курцикидзе прокомментировал руководитель грузинской группы в украинских Силах специальных операций подполковник Вано Надирадзе.

Самый сильный и талантливый грузинский офицер героически погиб два дня назад (10 ноября – 24 Канал), мы просто не писали, пока родные не узнали. Ираклий Курцикидзе оставил Украине большое имя, брат, ради Грузии…

– написал Наридзе.

В то же время журналисты отмечают, что с начала полномасштабного вторжения в боях за Украину погибли более 50 грузинских добровольцев.



Иракли Курцикидзе погиб на войне против Украины / Фото из соцсетей

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца. Вечная память Герою.



Грузинский доброволец, погибший за Украину / Фото из соцсетей

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