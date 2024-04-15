Определимся уже в ближайшее время, – ЦАХАЛ об ответе Израиля на иранскую атаку

После иранской атаки на Израиль, которая произошла ночью 13 апреля, ЦАХАЛ готовит мощный ответ. Для этого израильское правительство изучает "широкий спектр вариантов" возможного ответа на действия Ирана.

Спикер Армии обороны Израиля Питер Лернер отметил, что решение по ответа Ирана примут 15 апреля. Или же это может произойти в ближайшее время.

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Израиль готовит ответ Ирану на атаку

Лернер сообщил, что военные очертили ряд возможных ответов на иранскую ракетную атаку. Потенциальная реакция Израиля может варьироваться от нанесения удара до воздержания от любых военных действий. Эти варианты охватывают многочисленные потенциальные сценарии, как отметил Лернер.

В заявлении, обнародованном сегодня пресс-секретарем ЦАХАЛ, было объявлено, что правительство Израиля примет решение о дополнительных мерах либо сегодня, 15 апреля, или в ближайшие дни.

Масштабы ответа еще определяются