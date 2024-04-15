Определимся уже в ближайшее время, – ЦАХАЛ об ответе Израиля на иранскую атаку
Источник:ABC News
После иранской атаки на Израиль, которая произошла ночью 13 апреля, ЦАХАЛ готовит мощный ответ. Для этого израильское правительство изучает "широкий спектр вариантов" возможного ответа на действия Ирана.
Спикер Армии обороны Израиля Питер Лернер отметил, что решение по ответа Ирана примут 15 апреля. Или же это может произойти в ближайшее время.
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Израиль готовит ответ Ирану на атаку
Лернер сообщил, что военные очертили ряд возможных ответов на иранскую ракетную атаку. Потенциальная реакция Израиля может варьироваться от нанесения удара до воздержания от любых военных действий. Эти варианты охватывают многочисленные потенциальные сценарии, как отметил Лернер.
В заявлении, обнародованном сегодня пресс-секретарем ЦАХАЛ, было объявлено, что правительство Израиля примет решение о дополнительных мерах либо сегодня, 15 апреля, или в ближайшие дни.
Масштабы ответа еще определяются
- Израильский чиновник 15 апреля рассказал журналистам CNN, что не собирается оставить иранскую атаку без ответа. По словам израильтянина, пока масштабы ответа на иранский обстрел еще определяют военно-политическое руководство страны.
- В то же время высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена и высокопоставленный чиновник Пентагона, рассказали журналистам NBC News, что американцы обеспокоены, что Израиль может сделать что-то быстро в ответ на атаки Ирана, не думая о возможных последствиях. В то же время чиновники считают, что израильтяне не стремятся к расширению конфликта или прямой войне с Ираном.
- Кроме того, журналисты The New York Times со ссылкой на анонимного израильского чиновника сообщает, что ответ Израиля будет скоординирован с его союзниками. Поэтому сейчас израильское правительство ведет консультации со странами-партнерами.
- Также президент США сообщил, что его страна не будет вмешиваться в возможную операцию против Ирана. Об этом он лично сообщил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху во время телефонного разговора.
- В Иране цинично заявили, что якобы "предупреждали" другие страны о нападении за 72 часа до обстрела. В некоторых странах действительно подтвердили, что получали сообщения от Тегерана о подготовке к массированным ударам по Израилю. В то же время в США отмечают, что соответствующей информации не получали.