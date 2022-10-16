"Нужно перейти к жесткому подходу": как повлиять на Иран, чтобы он не передавал России ракеты
Военное сотрудничество России и Ирана усиливается. Так, Тегеран может передать Москве баллистические ракеты. Однако Запад может повлиять на иранцев, чтобы те не поставляли оружие государству-агрессору.
Нужно перейти к более жесткому подходу, ведь Иран – лицемеры и трусы. Об этом 24 каналу сказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.
Достойно внимания Иран возможно отправил России новый вид дронов и ракет: насколько они опасны.
Сначала они заявляют, что дроны не поставляют, но на самом деле они есть. Им даже страшно это признать. В то же время, они не признают аннексии украинских территорий. Но в ООН они не голосуют против России, вместо этого воздерживаются. Они не выбрали окончательную позицию
Как повлиять на Иран
- Совершить дипломатический шаг
По мнению Фараджаллаха, нужно задать вопрос: "Уважаемый Иран, вы действительно собираетесь передавать какое-то оружие? Тогда вы становитесь для нас враждебным государством – со всеми вытекающими последствиями. На годы Иран будет государством-изгнанником для Украины и украинцев".
"Они очень боятся терять отношения с нами, ведь Украина для них была как легкие – выход в Европу", – подчеркнул он.
- Привлечь союзников
Да, Украина может обратиться к своим союзникам или к союзникам США в регионе, которые давно хотят ударить по Ирану – Израиль, Саудовская Аравия и другие.
"Если они не церемонятся убивать наших людей, чего мы должны церемониться?"
- Не дать россиянам получить оружие
Главный редактор портала "Украина по-арабски" считает, что мы можем помешать грузу с иранским оружием попасть в Россию путем диверсий. Следует упомянуть, что израильская разведка в глубине Ирана смогла ликвидировать генералов.
Им нужно напомнить, что Украина всегда относилась толерантно и не применяла жесткие меры. Но сейчас вопрос стал конкретным. Если с ними так говорить, у них в голове прояснится, и будет понятно, что с ними делать и как поступать. Но сидеть, наблюдать и ждать – нельзя ни в коем случае,
– подчеркивает Мохаммад Фараджаллах.
Россия получит новые ракеты: Иран продолжает поддержку оккупантов: смотрите видео
Сотрудничество России с Ираном: коротко
- В июле верховный лидер Ирана поддержал полномасштабное вторжение России в Украину. Он заявил, что если бы Путин не начал бы войну, то "гадкая сторона" начала бы ее первой.
- Россия закупила у Ирана дроны-камикадзе для войны против Украины. Речь идет о Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман убежден, что от соглашения пострадают оба его участника. В ответ на закупку беспилотников США введут новые санкции против России. Кроме того, дополнительные санкции получит сам Иран.
- Этими БПЛА государство-агрессора неоднократно атаковало наши территории. Как утверждает военный эксперт Олег Жданов, это свидетельствует о том, что у России дефицит ракетного вооружения.
- Однако наши защитники научились их уничтожать. Фактически их можно уничтожать так же, как ракеты и самолеты.
- Россия, вероятно, закупила у Ирана новые беспилотники – Arash-2. Они пока не исследованы и не использовались в боевых условиях.
- Если Иран передаст России баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar, это будет означать, что страна фактически принимает участие в агрессии против Украины.