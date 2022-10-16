"Нужно перейти к жесткому подходу": как повлиять на Иран, чтобы он не передавал России ракеты

Военное сотрудничество России и Ирана усиливается. Так, Тегеран может передать Москве баллистические ракеты. Однако Запад может повлиять на иранцев, чтобы те не поставляли оружие государству-агрессору.

Нужно перейти к более жесткому подходу, ведь Иран – лицемеры и трусы. Об этом 24 каналу сказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

Достойно внимания Иран возможно отправил России новый вид дронов и ракет: насколько они опасны.

Сначала они заявляют, что дроны не поставляют, но на самом деле они есть. Им даже страшно это признать. В то же время, они не признают аннексии украинских территорий. Но в ООН они не голосуют против России, вместо этого воздерживаются. Они не выбрали окончательную позицию

Как повлиять на Иран

Совершить дипломатический шаг

По мнению Фараджаллаха, нужно задать вопрос: "Уважаемый Иран, вы действительно собираетесь передавать какое-то оружие? Тогда вы становитесь для нас враждебным государством – со всеми вытекающими последствиями. На годы Иран будет государством-изгнанником для Украины и украинцев".

"Они очень боятся терять отношения с нами, ведь Украина для них была как легкие – выход в Европу", – подчеркнул он.

Привлечь союзников

Да, Украина может обратиться к своим союзникам или к союзникам США в регионе, которые давно хотят ударить по Ирану – Израиль, Саудовская Аравия и другие.

"Если они не церемонятся убивать наших людей, чего мы должны церемониться?"

Не дать россиянам получить оружие

Главный редактор портала "Украина по-арабски" считает, что мы можем помешать грузу с иранским оружием попасть в Россию путем диверсий. Следует упомянуть, что израильская разведка в глубине Ирана смогла ликвидировать генералов.

Им нужно напомнить, что Украина всегда относилась толерантно и не применяла жесткие меры. Но сейчас вопрос стал конкретным. Если с ними так говорить, у них в голове прояснится, и будет понятно, что с ними делать и как поступать. Но сидеть, наблюдать и ждать – нельзя ни в коем случае,

– подчеркивает Мохаммад Фараджаллах.

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Сотрудничество России с Ираном: коротко