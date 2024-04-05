Иран пока не поставил баллистические ракеты России: в НАТО объяснили причину задержки
Иран, вероятно, поставляет России часть "Шахедов", которыми агрессорка атакует Украину. Однако государство еще не поставило баллистические ракеты.
Иран еще не передал баллистические ракеты в Россию, впрочем намерен это сделать. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
Смотрите также От Израиля до Ливана․ Как Россия распродает миллионы тонн ворованного украинского зерна
Ракеты доставят
В Североатлантическом Альянсе отметили, что Иран уже отправил в Россию сотни БпЛА, в частности, "Шахеды", поэтому нет оснований считать, что эти ракеты не доставят.
Мы еще не видели подтверждения того, что эти ракеты действительно переместились из Ирана в Россию, но Иран четко дал понять, что он намерен это сделать и что он доставит баллистические ракеты в Россию,
– сказал собеседник.
Высокопоставленный НАТО добавляет, что задержка поставки этих ракет может быть связана с тем, что Иран до сих пор составляет условия того, что именно он получит в обмен на это вооружение.
Россия пытается построить коалицию с Ираном, КНДР и Китаем
- Пока США медлят с выделением помощи для Украины, Россия работает над созданием коалиции со своими союзниками. Как отмечают в Институте по изучению войны, говорится об Иране, КНДР и Китае.
- Россия активизировала отношения с Северной Кореей. Она получила от нее баллистические ракеты, а также артиллерийские боеприпасы в обмен на вероятное технологическое сотрудничество, а также другую неопределенную поддержку для страны.
- В Институте пишут, что войну против Украины Кремль использовал, чтобы наладить двусторонние отношения, а также создать коалицию государств в противовес Западу, что давно считается центральным аспектом российской внешней политики.