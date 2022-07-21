В Иране заявили о готовности передать оружие в "дружескую" россию

В Иране заявили о возможности экспорта беспилотных летательных аппаратов и другого оружия в "дружественные страны". В этот список непосредственно входит и россия.

Иран готов передать оружие россии

О том, что Иран готов экспортировать "самую совершенную" военную технику и оружие "дружественным странам" заявил командующий Сухопутными войсками Ирана Киомарс Хейдари.

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Иран готов экспортировать военную технику и оружие в дружественные страны,

– заявил Хейдари.

Командующий Сухопутными войсками Ирана заявил, что их армия смогла разработать передовые БПЛА, используемые для дальней и трансграничной разведки и боевых операций.

Он также рассказал о структурных изменениях в армии Ирана, которые позволят быстрее модернизировать собственное оружие для улучшения точности и дальности его действия.

Иран и россия: последние новости

20 июля российский диктатор прибыл в Иран. Там он намеревался договориться о закупке иранских беспилотников.

Глава МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что страна не будет поставлять россии оружие. В то же время журналист Мохаммад Фараджаллах считает, что Иран может использовать слабое положение россии, чтобы та уступила в некоторых вопросах.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что желание путина наладить связь с Ираном – очень "красноречивое" и свидетельствует о том, что россию все более отрезают от мира благодаря санкциям.

К слову, военный эксперт Игаль Левин говорит, что вряд ли Иран не пойдет на уступки и будет поставлять оружие стране-агрессору. Даже если это случится, то это будет небольшое количество и не самого лучшего качества. Их будет недостаточно для полномасштабной войны.

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