Иран и Россия могут подписать соглашение: что может помешать этой военной коллаборации

Иран и Россия планируют подписать договор о стратегическом партнерстве вроде того, что ранее Москва заключила с Пхеньяном. Российско-иранское соглашение должно быть заключено за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, как углубление коллаборации Ирана и России повлияет на ход войны в Украине. В то же время существует рычаг влияния, что может помешать сотрудничеству Тегерана и Москвы.

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Россиянам нужно оружие

Селезнев отметил, что правительство Исламской республики Иран уже более 40 лет находится под санкциями, однако очевидно, что это не слишком действенная опция. Она позволяет иранским промышленникам изготавливать достаточно широкую номенклатуру и военной техники, и вооружения, в частности, ракетного.

Конечно, это является одним из элементов заинтересованности Москвы в коллаборации с Тегераном, потому что очевидно, что россиянам нужны баллистические ракеты,

– подчеркнул он.

Украина, к большому сожалению, имеет мало таких ресурсов, как система противовоздушной и противоракетной обороны, которые были бы эффективными для уничтожения вражеской баллистики.

Массированная дроново-ракетная атака 25 декабря снова показала, что с крылатыми ракетами мы способны справиться, а вот сбивать баллистику у нас получается не слишком умело. Поэтому северокорейские ракеты КN-23 и в перспективе иранские Fateh-110 и Zolfaghar могут создать для нас немало проблем,

– подчеркнул военный эксперт.

Пока не появлялась информация о боевом применении иранских ракет. Однако все может измениться в ближайшее время.

Единственный действенный рычаг влияния, который существует в этой ситуации, – потребность самого Ирана в соответствующих силах и средствах, ведь градус противостояния на Ближнем Востоке не снижается. Более того, есть определенные признаки приготовлений к более масштабным боевым столкновениям в регионе.

Именно поэтому чиновники в Тегеране будут прежде всего заботиться о собственных национальных интересах безопасности и не будут спешить передавать то оружие, которое может пригодиться им самим, России,

– отметил Владислав Селезнев.

В то же время определенные соглашения позволяют делать подобные военно-технические коллаборации более масштабными и соответственно интенсифицировать процесс поставки и вооружения, и боеприпасов, что точно не на пользу Украине.

К слову, эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко считает, что из-за неспособности российского ВПК восстанавливать потери, которые несут оккупанты на фронте, россияне вынуждены не придерживается контрактов на поставку оружия в другие страны. В частности, Россия задерживает передачу Ирану бомбардировщиков Су-35. Однако Тегеран, по мнению Жовтенко, использует это для дополнительного давления в переговорах по будущему соглашению о стратегическом партнерстве с Москвой.