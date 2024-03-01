Ответ будет "быстрым и жестким": в США предостерегли Иран от продажи России баллистики
1 марта 2024, 12:48Читати новину українською
Государственный департамент США предостерег Иран от продажи России баллистических ракет. В случае, если это произойдет, Иран получит "быструю и жесткую реакцию мирового сообщества".
Об этом заявил представитель ведомства Мэтью Миллер, говорится в официальном пресс-релизе Департамента, информирует 24 Канал. Отмечают, что США следят за ситуацией по углублению военных связей между Ираном и Россией.
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В частности американские партнеры изучают данные по запуску иранского спутника космическим ракетоносителем российского производства.
Союз двух "недружественных" к США стран американские дипломаты считают "вредным для Украины, для соседей Ирана и всего мира".
Поставки оружия России от Ирана: главное
- Это Reuters сообщило, что Иран еще в начале января начал поставки России дальнобойных баллистических ракет Fateh-100.
- Ссылаясь на анонимные источники, издание утверждает, что произошло уже 4 такие поставки, а в ближайшие недели их будет больше. Мол, страна-агрессор на сегодня уже получила уже более 400 таких боеприпасов.
- В ГУР опровергли эту информацию и отметили, что Россия не получила этих ракет.