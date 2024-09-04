Свитан сказал, как эффективнее всего противодействовать баллистическим ракетам, которые Иран может передать России

Иран в ближайшее время может передать России свои баллистические ракеты. Страна-агрессор, вероятно, планирует применять их для атак по Украине.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Иран может передать России два вида ракет: Fateh-110 и "Зульфикар". Это баллистика малой и средней дальности.

К теме Россия, вероятно, получит баллистические ракеты от Ирана: как Запад может усилить нашу оборону

Ракеты от Ирана

Роман Свитан отметил, что враг может получить баллистические ракеты дальностью 100 – 120 километров. Количество таких средств поражения может быть значительным, ведь Ирану для внутренних противостояний необходимо оружие, которое имеет значительно больший радиус действия, а это он не использует.

Силам обороны важно найти механизм противодействия этому оружию. По мнению военного эксперта, лучшим вариантом является уничтожать их перед применением на пусковых установках.

Для этого необходимо получить разрешение на использование дальнобойных средств поражения, в частности ATACMS. Ракет можно изготовить много, однако пусковых установок нет, кроме того, их сложно обслуживать и ремонтировать,

– сказал Свитан.

Он предположил, что применение иранских баллистических ракет больше всего может угрожать приграничным областям или на линии соприкосновения. Именно поэтому важно обезвреживать их перед запусками.

Обратите внимание! Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что Киев предоставил США список российских целей для ударов ATACMS. Он также отметил, что администрация Байдена еще рассматривает запрос Украины на снятие ограничений по использованию дальнобойного оружия для ударов по территории России.